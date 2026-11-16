ബഹ്റൈനിലെ മത്സ്യമാർക്കറ്റുകളിൽ പ്രവാസി തൊഴിലാളികൾക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്താൻ പാർലമെന്ററി നിർദേശംtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈനിലെ പ്രാദേശിക മാർക്കറ്റുകളിൽ പ്രവാസി തൊഴിലാളികൾ മത്സ്യം വിൽക്കുന്നത് തടയാനും, ഈ മേഖലയിൽ സ്വദേശികൾക്ക് പ്രഥമ പരിഗണന നൽകാനുമുള്ള പാർലമെന്ററി നിർദ്ദേശം മുഹറഖ് മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ പരിശോധിക്കുന്നു. ലൈസൻസില്ലാത്ത അനധികൃത കച്ചവടക്കാർ പ്രാദേശിക വ്യാപാരികളുടെ ഉപജീവനമാർഗ്ഗം തട്ടിയെടുക്കുന്നത് തടയുകയാണ് ഈ നീക്കത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
മുഹറഖ് മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലിന്റെ സാമ്പത്തിക, നിയമകാര്യ സമിതിയാണ് വിഷയം പഠിക്കുന്നത്. സ്വദേശികൾക്കായി എത്ര മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാളുകൾ ലഭ്യമാണെന്നും, കൂടുതൽ ബഹ്റൈനികളെ ഈ തൊഴിലിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് സമിതി ചെയർമാൻ അബ്ദുൽഖാദർ മഹ്മൂദ് വ്യക്തമാക്കി. സ്വദേശികൾക്ക് മത്സ്യവിപണനത്തിലൂടെ മികച്ച വരുമാനം ഉറപ്പാക്കാനും കൂടുതൽ പൗരന്മാരെ ഈ രംഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും വ്യക്തമായ നിയമങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മത്സ്യവിപണന ലൈസൻസുകൾ നൽകുന്നതിൽ ബഹ്റൈൻ പൗരന്മാർക്ക് പ്രഥമ പരിഗണന നൽകണമെന്നും, പ്രാദേശിക കച്ചവടക്കാർക്ക് ഭീഷണിയാകുന്ന തരത്തിൽ വിദേശ തൊഴിലാളികൾ വിപണി കയ്യടക്കുന്നത് തടയാൻ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവെച്ച നിർദ്ദേശത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. തെരുവോരങ്ങളിലും അംഗീകൃത മാർക്കറ്റുകൾക്ക് പുറത്തുമുള്ള അനധികൃത മത്സ്യവിൽപ്പനയ്ക്കെതിരെ കർശന പരിശോധന നടത്തുക, വിപണന നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ നിരന്തര പരിശോധനകൾ നടത്തുക, മത്സ്യവിപണന രംഗത്തേക്ക് വരാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള സ്വദേശികൾക്കായി മാർക്കറ്റുകളിൽ അനുയോജ്യമായ സ്റ്റാളുകൾ നീക്കിവെക്കുക എന്നിവയും പ്രമേയത്തിലെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളാണ്.
മുനിസിപ്പാലിറ്റി കാര്യ, കാർഷിക മന്ത്രാലയം കൗൺസിലിന്റെ അഭിപ്രായം തേടിയതിനെ തുടർന്നാണ് സമിതി നിർദ്ദേശം പഠനവിധേയമാക്കുന്നത്. മത്സ്യവിപണനം ബഹ്റൈന്റെ സമുദ്ര പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും, ഈ തൊഴിലിനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളുടെ പ്രധാന വരുമാനമാർഗ്ഗമാണിതെന്നും എം.പിമാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. രാജ്യത്തെ മത്സ്യബന്ധന മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനത്തിന്റെ വലിയൊരു പങ്ക് സ്വദേശികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും, അംഗീകൃത കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മാത്രം കർശന പരിശോധനയോടെ മത്സ്യവിൽപ്പന നടത്താനും നിർദ്ദേശം ആവശ്യപ്പെടുന്നു.