ബഹ്റൈനിൽ വരും ദിവസങ്ങളിലും ഒറ്റപ്പെട്ട മഴക്കും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതtext_fields
മനാമ: രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന കടുത്ത ചൂടിന് ആശ്വാസമേകി അടുത്ത ഏതാനും ദിവസങ്ങളിൽ ബഹ്റൈനിലുടനീളം ഒറ്റപ്പെട്ട മഴക്കും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്. ഗതാഗത, വാർത്താവിനിമയ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള കാലാവസ്ഥാ ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിൽ നിന്നാണ് ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴ മേഘങ്ങൾ രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്.
ഇന്നലെ വീശിയടിച്ച വടക്കൻ കാറ്റിന്റെ വേഗത ചില സമയങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 30 നോട്ട് വരെ ഉയർന്നിരുന്നു. രാവിലെ രേഖപ്പെടുത്തിയ 31 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നിന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ താപനില 26 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസായി കുറഞ്ഞു.
സമാനമായ കാലാവസ്ഥ ഇന്നും നാളെയും തുടരുമെന്നാണ് പ്രവചനം. ഇന്ന് മഴയ്ക്കൊപ്പം മണിക്കൂറിൽ 25 നോട്ട് വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പകൽ സമയത്ത് താപനില 29 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും രാത്രിയിൽ 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും വരെ രേഖപ്പെടുത്തും.
നാളെ ശക്തമായ ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴയും മണിക്കൂറിൽ 30 നോട്ട് വേഗതയിൽ കാറ്റും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് താപനില 26 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്കും വൈകുന്നേരത്തോടെ 21 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്കും താഴും. വ്യാഴാഴ്ചയോടെ മഴക്ക് ശമനമുണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അന്ന് 25 നോട്ട് വേഗതയിൽ കാറ്റടിക്കാനും താപനില 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും 26 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും ഇടയിലായിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
തുടർന്ന് വരുന്ന വാരാന്ത്യത്തിൽ ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ ആകാശവും 25 നോട്ട് വരെ വേഗതയുള്ള വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റുമായി കൂടുതൽ സുഖകരമായ കാലാവസ്ഥയായിരിക്കും. പകൽ 26 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും രാത്രിയിൽ 19 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസുമായിരിക്കും ഈ ദിവസങ്ങളിലെ താപനില.