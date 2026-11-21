പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിലും ലോകത്തെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ബഹ്റൈൻtext_fields
മനാമ: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങൾക്കും അസ്ഥിരതകൾക്കും ഇടയിലും ലോകത്തെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായി ബഹ്റൈൻ സ്ഥാനം നിലനിർത്തി. അമേരിക്കൻ അനലിറ്റിക്സ് സ്ഥാപനമായ ഗാലപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ ഗ്ലോബൽ സേഫ്റ്റി റിപ്പോർട്ട് 2026 പ്രകാരം, ക്രമസമാധാന സൂചികയിൽ ആഗോളതലത്തിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനവും വ്യക്തിഗത സുരക്ഷാ വിഭാഗത്തിൽ ആറാം സ്ഥാനവുമാണ് ബഹ്റൈൻ കരസ്ഥമാക്കിയത്.
മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും 2025-നെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ നിരക്കിൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ജിസിസി രാജ്യങ്ങളുടെ ക്രമസമാധാന സൂചികയിൽ യുഎഇക്ക് പിന്നിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ബഹ്റൈൻ. സൗദി അറേബ്യ, കുവൈത്ത്, ഒമാൻ, ഖത്തർ എന്നീ രാജ്യങ്ങളെ ബഹ്റൈൻ പിന്നിലാക്കി. രാത്രികാല സുരക്ഷാ സർവേയിൽ യു.എ.ഇ (96%), സൗദി അറേബ്യ (95%), കുവൈത്ത് (93%) എന്നിവർക്ക് പിന്നിലായി 92 ശതമാനം പോയിന്റോടെ ബഹ്റൈൻ നാലാം സ്ഥാനത്തുമുണ്ട്. ലോകത്തെ ആദ്യ പത്ത് സുരക്ഷിത രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നാല് ജിസിസി രാജ്യങ്ങൾ ഇടംപിടിച്ചു എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
2024-ലെ റിപ്പോർട്ടിൽ രണ്ട് സൂചികകളിലും ഒൻപതാം സ്ഥാനത്തായിരുന്ന ബഹ്റൈൻ, ക്രമസമാധാന സൂചികയിൽ 91 പോയിന്റും രാത്രികാല സുരക്ഷയിൽ 90 ശതമാനവുമായിരുന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ പുതിയ റിപ്പോർട്ടിൽ എല്ലാ ജിസിസി രാജ്യങ്ങളും തങ്ങളുടെ സുരക്ഷാ റാങ്കിംഗ് മെച്ചപ്പെടുത്തി. 90 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 96 ശതമാനത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന യുഎഇ രാത്രികാല സുരക്ഷയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി.
2025-ൽ 140 രാജ്യങ്ങളിലെയും പ്രദേശങ്ങളിലെയും 15 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള മുതിർന്നവർക്കിടയിൽ നടത്തിയ സർവേയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയത്. ഓരോ രാജ്യത്തുനിന്നും ഏകദേശം 1,000 അല്ലെങ്കിൽ അതിലധികം ആളുകളെ നേരിട്ടും ടെലിഫോൺ വഴിയും അഭിമുഖം നടത്തിയാണ് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചത്. കൂടാതെ, ഫെബ്രുവരിയിൽ യുഎസ്-ഇറാൻ സംഘർഷം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ഈ വർഷം മെയ് 11-നും ജൂൺ 9-നും ഇടയിൽ ബഹ്റൈനിലും സൗദി അറേബ്യയിലും ഗാലപ്പ് പ്രത്യേക ഫോൺ അഭിമുഖങ്ങളും നടത്തിയിരുന്നു. ബഹ്റൈനിലെ സ്വദേശികളും പ്രവാസികളും അറബിക്, ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി ഭാഷകളിലാണ് സർവേയിൽ പങ്കെടുത്തത്.
ആഗോളതലത്തിൽ ക്രമസമാധാന സൂചിക 2024-നെ അപേക്ഷിച്ച് മൂന്ന് പോയിന്റ് കുറഞ്ഞ് 2025-ൽ 100-ൽ 80 ആയി രേഖപ്പെടുത്തി. ഏഷ്യ-പസഫിക്, പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിലുണ്ടായ ഇടിവാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം. യുകെ (84-ൽ നിന്ന് 80 ലേക്ക്), ഓസ്ട്രിയ (94-ൽ നിന്ന് 90 ലേക്ക്), ഫ്രാൻസ് (85-ൽ നിന്ന് 81 ലേക്ക്) തുടങ്ങിയ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ സൂചികയിൽ ഇടിവുണ്ടായി.
രാജ്യങ്ങൾ വലിയ സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുമ്പോഴും ജനങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിൽ സുരക്ഷിതത്വം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. സായുധ പോരാട്ടങ്ങളുടെ തീവ്രതയേക്കാൾ, രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിയും കൊലപാതക നിരക്കിലെ കുറവുമാണ് വ്യക്തിഗത സുരക്ഷയെ കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുന്നതെന്നും ഗാലപ്പ് റിപ്പോർട്ട് അടിവരയിടുന്നു.