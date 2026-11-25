ക്യു.എസ് ഉച്ചകോടിയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരം നേടി എ.എസ്.യുtext_fields
മനാമ: അന്താരാഷ്ട്ര ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ മികവിനുള്ള ക്യു.എസ് സ്റ്റാർസ് റേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ ഫൈവ് സ്റ്റാർസ് പ്ലസ് റേറ്റിംഗ് കരസ്ഥമാക്കി ബഹ്റൈനിലെ അപ്ലൈഡ് സയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി (എ.എസ്.യു) അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരം നേടി. അബുദാബിയിൽ ഖലീഫ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ക്യു.എസും സംയുക്തമായി നവംബർ 22 മുതൽ 24 വരെ സംഘടിപ്പിച്ച ക്യു.എസ് ഹയർ എഡ് സമ്മിറ്റ്: മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് 2026ൽ വെച്ചാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ ആദരിച്ചത്. യു.എ.ഇ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ-ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ മന്ത്രാലയം അണ്ടർസെക്രട്ടറി ഡോ. അഹമ്മദ് സുൽത്താൻ അൽ ശുഐബിയുടെയും പ്രമുഖ സർവകലാശാലാ മേധാവികളുടെയും ക്യു.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു പുരസ്കാര സമർപ്പണം.
അക്കാദമിക്-ഭരണപരമായ മുന്നേറ്റത്തിനും, ബഹ്റൈനിലെ പ്രമുഖ വിജ്ഞാന-പഠന കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിലുള്ള വളർച്ചയ്ക്കും ലഭിച്ച അംഗീകാരമാണിത്. ക്യു.എസ് അറബ് റീജിയൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി റാങ്കിംഗ് 2027-ൽ 37-ാം സ്ഥാനം നേടിയതിനും, തുടർച്ചയായ ഏഴാം വർഷവും ബഹ്റൈനിലെ ഒന്നാം റാങ്കുള്ള സർവകലാശാലയായി തുടരുന്നതിനും പിന്നാലെയാണ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ക്യു.എസ് സ്റ്റാർസ് റേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ബഹുമതി ലഭിച്ചത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അക്കാദമിക്-ഭരണ മികവിന്റെയും കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിന്റെയും പ്രതിഫലനമാണെന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫ. ഹാതം മസ്രി പറഞ്ഞു. ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ചെയർമാൻ സമീർ നാസ്, ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റീസ് ചെയർമാൻ പ്രൊഫ. വഹീബ് അൽ ഖാജ എന്നിവരുടെ പിന്തുണയെയും അധ്യാപക-അനധ്യാപക ജീവനക്കാരുടെ സേവനങ്ങളെയും അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിലും അന്താരാഷ്ട്ര പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലും ബഹ്റൈന്റെ വികസനത്തിനായി മികച്ച പ്രൊഫഷണലുകളെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.