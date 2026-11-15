ബഹ്റൈന് നേരെ വീണ്ടും ഇറാൻ ആക്രമണ ശ്രമം; വിജയകരമായി തടഞ്ഞ് വ്യോമ പ്രതിരോധ സേന, ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവുമായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയംtext_fields
മനാമ: ഏറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ബഹ്റൈനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാൻ ആക്രമണ ശ്രമം. രാജ്യാതിർത്തിയിൽ എത്തിയ ഇറാനിയൻ ഡ്രോണുകൾ രാജ്യത്തെ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ വിജയകരമായി തടയുകയും തകർക്കുകയും ചെയ്തു.
സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ട് തവണയാണ് രാജ്യത്ത് അപായ സൈറൺ മുഴങ്ങിയത്. പിന്നീട് സ്ഥിതി ഗതികൾ വിലയിരുത്തി ആൾ ക്ലിയർ മെസ്സേജും നൽകി. പൊതുജനങ്ങൾ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും
പൗരന്മാരും താമസക്കാരും പരിഭ്രാന്തരാകാതെ സംയമനം പാലിക്കണമെന്നും ബഹ്റൈൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
മുന്നറിയിപ്പ് സൈറണുകൾ മുഴങ്ങിയാൽ എല്ലാവരും അടുത്തുള്ള സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറണമെന്നും പൊതുസുരക്ഷ മുൻനിർത്തി അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിലല്ലാതെ പ്രധാന റോഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട്.
എല്ലാവരുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി കൂടുതൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പിന്നീട് നൽകുമെന്നും ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.