എ.എം.എച്ച് ഐലൻഡ് ക്ലാസിക് ഗാല ഡിന്നർ സംഘടിപ്പിച്ചു; വിജയികളെയും സ്പോൺസർമാരെയും ആദരിച്ചുtext_fields
മനാമ: വാർഷിക ഗാല ഡിന്നർ സംഘടിപ്പിച്ച് അമേരിക്കൻ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ (എ.എം.എച്ച്). വിശിഷ്ടാതിഥികൾ, സ്പോൺസർമാർ, ഗോൾഫ് താരങ്ങൾ, ബിസിനസ് പ്രമുഖർ, മുതിർന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
ഹമദ് രാജാവിന്റെ രക്ഷാകർതൃത്വത്തിൽ നവംബർ 12 മുതൽ 14 വരെ സഫ്രിയയിലെ രാജാവിന്റെ സ്വകാര്യ ഗോൾഫ് കോഴ്സിൽ നടന്ന 27-ാമത് എ.എം.എച്ച് ഐലൻഡ് ക്ലാസിക് ചാരിറ്റി ഗോൾഫ് ടൂർണമെന്റിന്റെ സമാപനം കുറിച്ചാണ് ഗാല ഡിന്നർ സംഘടിപ്പിച്ചത്. ടൂർണമെന്റിന്റെ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച സ്പോൺസർമാരെയും പങ്കാളികളെയും താരങ്ങളെയും ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു. വിജയികളായ ടീമുകൾക്ക് ട്രോഫികളും സമ്മാനങ്ങളും വിതരണം ചെയ്തപ്പോൾ സ്പോൺസർമാർക്ക് ഉപഹാരങ്ങൾ നൽകി ആദരിച്ചു.
പ്രീമിയർ ഫ്ലൈറ്റ് വിഭാഗത്തിൽ ടൂർണമെന്റിന് നൽകിയ രക്ഷാകർതൃത്വത്തിനും 27 വർഷമായി സ്വകാര്യ ഗോൾഫ് കോഴ്സിൽ ടൂർണമെന്റ് നടത്താൻ അനുമതി നൽകിയതിനും ഹമദ് രാജാവിന് അമേരിക്കൻ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ കോർപ്പറേറ്റ് സി.ഇ.ഒ ഡോ. ജോർജ് ചെറിയാൻ ഹൃദയംഗമമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കുകയും നിരന്തരമായ പിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ശൈഖ് നാസർ ബിൻ ഹമദ് ആൽ ഖലീഫയോടും അദ്ദേഹം നന്ദി അറിയിച്ചു. അവിസ്മരണീയമായ മറ്റൊരു ഐലൻഡ് ക്ലാസിക്കിന്റെ വിജയം ആഘോഷിക്കാൻ അതിഥികളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും, സ്പോൺസർമാരുടെ ഉദാരമായ പിന്തുണയാണ് പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിന് പിന്നിലെന്നും ഡോ. ജോർജ് ചെറിയാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.