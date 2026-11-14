എ.എം.എച്ച് ഐലൻഡ് ക്ലാസിക് ചാരിറ്റി ഗോൾഫ് ടൂർണമെന്റ്: രണ്ടാം ദിനത്തിലും ആവേശപ്പോരാട്ടം

എ.എം.എച്ച് ഐലൻഡ് ക്ലാസിക് ചാരിറ്റി ഗോൾഫ് ടൂർണമെന്റ്: രണ്ടാം ദിനത്തിലും ആവേശപ്പോരാട്ടംtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈൻ രാജാവ് ഹമദ് ബിൻ ഈസ ആൽ ഖലീഫയുടെ രക്ഷാകർതൃത്വത്തിൽ അമേരിക്കൻ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ (എ.എം.എച്ച്) സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 27-ാമത് വാർഷിക ‘ഐലൻഡ് ക്ലാസിക് ചാരിറ്റി ഗോൾഫ് ടൂർണമെന്റിന്റെ’ രണ്ടാം ദിന മത്സരങ്ങൾ ആവേശകരമായി പൂർത്തിയായി. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് സഫ്രിയയിലെ രാജാവിന്റെ സ്വകാര്യ ഗോൾഫ് കോഴ്സിലാണ് രണ്ടാം ദിന മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥയിൽ ശക്തമായ ടീമുകൾ മാറ്റുരച്ചതോടെ കിരീടപ്പോരാട്ടം കൂടുതൽ കടുപ്പമേറിയതായി മാറി.
ജീവകാരുണ്യ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ഈ മനോഹരമായ ഗോൾഫ് കോഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകതയും ടൂർണമെന്റിനെ ഏറെ സവിശേഷമാക്കുന്നുവെന്ന് അമേരിക്കൻ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ കോർപ്പറേറ്റ് സി.ഇ.ഒ ഡോ. ജോർജ് ചെറിയാൻ പറഞ്ഞു. എല്ലാ വർഷവും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാനായി കളിക്കാർ ആവേശത്തോടെയാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത്. ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫ്ലൈറ്റ്, പ്രീമിയർ ഫ്ലൈറ്റ് എന്നീ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിൽ ഓരോ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും മൂന്ന് വിജയികളെ വീതം തിരഞ്ഞെടുക്കും. കളിക്കാരുടെ ഹാൻഡികാപ്പ് പരിഗണിക്കാതെ എല്ലാവർക്കും തുല്യവും ആസ്വാദ്യകരവുമായ മത്സരം ഉറപ്പാക്കാൻ ഈ ഘടന സഹായിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. രണ്ടാം ദിനം ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫ്ലൈറ്റിൽ ആർ.ജി.സി 2 (51.8) ഒന്നാം സ്ഥാനവും, മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഇന്റീരിയർ 2 (53.2) രണ്ടാം സ്ഥാനവും, ബഹ്റൈൻ ദിസ് മന്ത് (54.4) മൂന്നാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി.
പ്രീമിയർ ഫ്ലൈറ്റിൽ വിക്ടോറിയസ് (48.1) ഒന്നാമതെത്തിയപ്പോൾ അൽ ഹദ്ദാദ് മോട്ടോഴ്സ് (52.7) രണ്ടാമതും, അൺസ്റ്റേബിൾഫോർഡ്സ് (53) മൂന്നാമതും എത്തി. ആദ്യ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലെ മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയായപ്പോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫ്ലൈറ്റിൽ സഫ്രിയ (49.6), മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഇന്റീരിയർ 1 (49.7), ആർ.ജി.സി 2 (51.8) എന്നിവരാണ് ആദ്യ മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങളിൽ. പ്രീമിയർ ഫ്ലൈറ്റിൽ വിക്ടോറിയസ് (48.1), അൽ ഹദ്ദാദ് മോട്ടോഴ്സ് (52.7), അൺസ്റ്റേബിൾഫോർഡ്സ് (53) എന്നിവർ മുന്നിട്ടുനിൽക്കുന്നു. ശനിയാഴ്ച നടക്കുന്ന അവസാന ദിന മത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും ഓവറോൾ വിജയികളെ നിർണ്ണയിക്കുക. വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനദാനം നവംബർ 22-ന് ഡിപ്ലോമാറ്റ് റാഡിസൺ ബ്ലൂ ഹോട്ടൽ ആൻഡ് സ്പായിൽ നടക്കുന്ന ‘ഐലൻഡ് ക്ലാസിക് ഗാല ഡിന്നറിൽ’ വെച്ച് നിർവ്വഹിക്കും.