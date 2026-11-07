ബഹ്റൈനി ഡോക്ടേഴ്സ് ഡേയിൽ 50-ലധികം ബഹ്റൈനി ഡോക്ടർമാരെ ആദരിച്ച് അൽ ഹിലാൽ ഹെൽത്ത്കെയർ ഗ്രൂപ്text_fields
മനാമ: ബഹ്റൈനി ഡോക്ടേഴ്സ് ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അൽ ഹിലാൽ ഹെൽത്ത്കെയർ ഗ്രൂപ്പ് തങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലുള്ള 50-ലധികം ബഹ്റൈനി ഡോക്ടർമാരെ ആദരിച്ചു. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള രോഗികൾക്ക് മികച്ച ചികിത്സാ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിൽ ബഹ്റൈനി ഡോക്ടർമാർ നൽകുന്ന നിർണായക പങ്കിനെയും സേവനങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിയാണ് ആദരവ് സംഘടിപ്പിച്ചത്.
ഗ്രൂപ്പിന്റെ 11 ശാഖകളിൽ നിന്നുമുള്ള ഡോക്ടർമാർ പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങിൽ അൽ ഹിലാൽ ഹെൽത്ത്കെയർ ഗ്രൂപ്പ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ഡോ. ശരത് ചന്ദ്രൻ, ബിസിനസ് & സ്ട്രാറ്റജി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആസിഫ് മുഹമ്മദ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
ജനറൽ സർജറി കൺസൾട്ടന്റും ഗ്രൂപ്പ് മെഡിക്കൽ സർവീസസ് തലവനുമായ ഡോ. ആമിർ അൽ ദെറാസി, യുറോളജി കൺസൾട്ടന്റ് ഡോ. മുഹമ്മദ് അൽ അലവി, പീഡിയാട്രീഷ്യൻ കൺസൾട്ടന്റ് ഡോ. ഹുദ അൽ അൻസാരി, എമർജൻസി മെഡിസിൻ കൺസൾട്ടന്റ് ഡോ. നബീൽ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ബസ്തവിസി, ഫാമിലി മെഡിസിൻ കൺസൾട്ടന്റും സൽമാബാദ് ബ്രാഞ്ച് മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടറുമായ ഡോ. ബുഷ്റ അൽഷറഫ് എന്നിവരടക്കം നിരവധി പ്രമുഖ ഡോക്ടർമാരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു.
ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുന്ന വിവിധ പരിപാടികളും സ്മരണിക സമ്മാനങ്ങളുടെ വിതരണവും ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി നടന്നു. കൂടാതെ, അൽ ഹിലാലിന്റെ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചുകളിലും രോഗികൾക്കായി പ്രത്യേക ക്യു.ആർ കോഡ് സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരുന്നു. ഇതിലൂടെ രോഗികൾ തങ്ങളുടെ ഡോക്ടർമാർക്കായി നൽകിയ നന്ദിസന്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ കവറുകൾ ചടങ്ങിൽ വച്ച് ഡോക്ടർമാർക്ക് കൈമാറി.
അൽ ഹിലാലിന്റെ വളർച്ചയിലും വിജയത്തിലും ബഹ്റൈനി ഡോക്ടർമാർ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വലുതാണെന്നും, അവരുടെ പ്രൊഫഷണൽ വികസനത്തിനും പരിശീലനങ്ങൾക്കും ഗ്രൂപ്പ് തുടർന്നും പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകുമെന്നും മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധികൾ വ്യക്തമാക്കി.