ബഹ്റൈൻ പൊലീസ് ഏവിയേഷന് കരുത്തേകാൻ എയർബസ് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾtext_fields
മനാമ: തിരച്ചിൽ, രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ, എയർ ആംബുലൻസ് സേവനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ബഹ്റൈൻ പൊലീസ് ഏവിയേഷന് കൈമാറാൻ കരാറായ ഒൻപത് എയർബസ് ഹെലികോപ്റ്ററുകളിൽ ആദ്യത്തേത് കൈമാറി. ജർമ്മനിയിലെ എയർബസ് ഹെലികോപ്റ്റർ നിർമ്മാണശാലയിൽ നടന്ന കൈമാറ്റ ചടങ്ങിൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ജനറൽ ശൈഖ് റാഷിദ് ബിൻ അബ്ദുല്ല ആൽ ഖലീഫ പങ്കെടുത്തു.
എയർബസ് ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സ് ഗ്ലോബൽ ബിസിനസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഒലിവിയർ മിച്ചലോണുമായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രി കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. ബാക്കിയുള്ള ഹെലികോപ്റ്ററുകളുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതിയും വിതരണ സമയക്രമവും മന്ത്രി അവലോകനം ചെയ്തു. ബഹ്റൈന്റെ സഹകരണത്തിന് നന്ദി അറിയിച്ച ഒലിവിയർ മിച്ചലോൺ, പരിശീലന പരിപാടിയിൽ ബഹ്റൈൻ പൈലറ്റുമാരും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരും പ്രകടിപ്പിച്ച മികച്ച വൈദഗ്ധ്യത്തെ അഭിനന്ദിച്ചു. പൊലീസ് ഏവിയേഷന്റെ പൊതുസുരക്ഷാ ശേഷിയെയും തുടർസഹകരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെയും അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു.
പൊലീസ് സേനയുടെ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ആധുനികവൽക്കരിക്കുന്നതിനും വഴിയൊരുക്കിയ രാജാവ് ഹമദ് ബിൻ ഈസ ആൽ ഖലീഫയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. സുരക്ഷാ മേഖലയുടെ സന്നദ്ധത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ പ്രിൻസ് സൽമാൻ ബിൻ ഹമദ് ആൽ ഖലീഫ നൽകുന്ന പിന്തുണയെയും മന്ത്രി പ്രശംസിച്ചു.
ബഹ്റൈന്റെ വ്യോമയാന ചരിത്രത്തിലെ പുതിയൊരു അധ്യായവും എയർബസ് ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സുമായുള്ള സഹകരണത്തിന്റെ പുതിയ ഘട്ടവുമാണ് ഈ കൈമാറ്റമെന്ന് മന്ത്രി വിശേഷിപ്പിച്ചു. 1927-ൽ ഇംപീരിയൽ എയർവേയ്സ് വിമാനം ഇറങ്ങിയതു മുതലുള്ള ബഹ്റൈന്റെ വ്യോമയാന പാരമ്പര്യവും, രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് 1965-ൽ 'സ്കൗട്ട്' ഹെലികോപ്റ്ററുമായി പോലീസ് ഏവിയേഷൻ വിഭാഗം സ്ഥാപിച്ചതും അദ്ദേഹം അനുസ്മരിച്ചു.
2024-ൽ ഫ്രാൻസിലെ എയർബസ് കേന്ദ്രത്തിൽ നടത്തിയ സന്ദർശനത്തിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് ഈ സഹകരണം യാഥാർത്ഥ്യമായതെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. വെല്ലുവിളികളും സമയപരിധിയും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും കൃത്യസമയത്ത് ഹെലികോപ്റ്റർ കൈമാറിയ എയർബസിനെ അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു. സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യം കൈമാറുന്നതിനും പോലീസ് ഏവിയേഷൻ, എയർ ആംബുലൻസ് സേവനങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുമായി ദീർഘകാല തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
വളർന്നുവരുന്ന സുരക്ഷാ ഭീഷണികളെ നേരിടാൻ ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയിലും നൂതനാശയങ്ങളിലും അധിഷ്ഠിതമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം മന്ത്രി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. സുരക്ഷാ-വ്യാവസായിക മേഖലകൾ തമ്മിലുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിന് ഈ സഹകരണം മാതൃകയാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. പ്രവർത്തനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി സ്പെയർ പാർട്സുകളുടെയും ഉപകരണങ്ങളുടെയും തന്ത്രപരമായ ശേഖരം ഒരുക്കുന്നതും, പൈലറ്റുമാർക്കും എഞ്ചിനീയർമാർക്കും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർക്കും സമഗ്രമായ അടിസ്ഥാന-വിപുലമായ പരിശീലനം നൽകുന്നതും ഈ കരാറിന്റെ ഭാഗമാണ്.