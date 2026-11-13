എ.ഐ യുഗത്തിന് ധാർമിക ദിശാബോധം നൽകുക ലക്ഷ്യം- സി.പി ഉബൈദുല്ല സഖാഫി

എ.ഐ യുഗത്തിന് ധാർമിക ദിശാബോധം നൽകുക ലക്ഷ്യം- സി.പി ഉബൈദുല്ല സഖാഫിtext_fields
മത-ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമായ കോഴിക്കോട് കാരന്തൂർ മർകസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ‘ഉത്തരവാദിത്വ എ.ഐ’ എന്ന ആശയത്തിന്റെ പ്രചരണാർഥം ബഹ്റൈനിലെത്തിയ എസ്.എസ്.എഫ് ദേശീയ പ്രസിഡന്റും മർകസ് ഡയറക്ടറുമായ സി.പി ഉബൈദുല്ല സഖാഫി ഗൾഫ്മാധ്യമത്തോട് സംസാരിക്കുന്നു.
ചോദ്യം: മനുഷ്യരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലേക്ക് വളരെ പെട്ടന്നാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അഥവാ എ.ഐ കടന്നു വരുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എന്താണ് മർകസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വ എ.ഐ എന്ന ആശയം.
ഉത്തരം: മനുഷ്യന്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലേക്കും കടന്നുവന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ (എ.ഐ) അനന്തമായ സാധ്യതകളും അതുയർത്തുന്ന ഗൗരവകരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളും ലോകമെമ്പാടും സജീവമായ പഠനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് എ.ഐ മേഖലയിൽ ധാർമ്മികപരമായ ഇടപെടൽ അനിവാര്യമാണെന്ന ആശയം കാന്തപുരം എ.പി. അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുന്നോട്ടുവെച്ചത്. എ.ഐ എല്ലാ മേഖലകളെയും സ്വാധീനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ, പക്ഷപാതങ്ങൾ, സ്വകാര്യതാ ലംഘനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പുതിയ വെല്ലുവിളികളും സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവ വെറുമൊരു സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമല്ല, മറിച്ച് ധാർമ്മികവും സാമൂഹികവും കർമ്മശാസ്ത്രപരവുമായ ആകുലതകൾ കൂടിയാണ്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ ഉത്തരവാദിത്തപരമായ ഒരു ആഗോള ഇസ്ലാമിക ധാർമ്മിക ചട്ടക്കൂടിലൂടെ സമീപിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയാണ് ഈ പുതിയ സംരംഭം ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നത്.
ചോദ്യം: ഇതെങ്ങെനെയാണ് നടപ്പാക്കുന്നത് ?
ഉത്തരം: ധാർമ്മികതയെയും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെയും കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുന്നതിനായി ‘ഇസ്ലാമിക ധാർമ്മികതയെയും കൃത്രിമ ബുദ്ധിയെയുംക്കുറിച്ചുള്ള ആഗോള വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്’ രൂപീകരിക്കും. യോഗ്യരായ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാരെയും നിയമജ്ഞരെയും കൃത്രിമ ബുദ്ധി, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, നിയമം, തത്ത്വചിന്ത, സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം, സോഷ്യോളജി, വിദ്യാഭ്യാസം, പൊതുനയം തുടങ്ങിയ വിവിധ മേഖലകളിലെ വിദഗ്ധരുമായി ഈ കൂട്ടായ്മ ഒന്നിപ്പിക്കും. വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ത ഇസ്ലാമിക ചിന്താധാരകളിൽ നിന്നുമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരുമായും സ്ഥാപനങ്ങളുമായും കൂടിയാലോചിക്കുന്നതോടൊപ്പം അന്താരാഷ്ട്ര എ.ഐ ഗവേണൻസ് സംരംഭങ്ങളുമായി ഈ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇസ്ലാമിക നിയമത്തിന്റെ തത്വങ്ങളിലൂടെയും ലക്ഷ്യങ്ങളിലൂടെയും ഉയർന്നുവരുന്ന എ.ഐ പ്രയോഗങ്ങളെ പരിശോധിക്കുക, സർക്കാരുകൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ബിസിനസ്സുകൾ, സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിപ്പിക്കുന്നവർ, മുസ്ലിം സംഘടനകൾ എന്നിവയ്ക്കായി പ്രായോഗിക മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുക എന്നിവയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ.
കൂടാതെ തൊഴിൽ, അസമത്വം, വിദ്യാഭ്യാസം, സ്വകാര്യത, മനുഷ്യന്റെ അന്തസ്സ് എന്നിവയിൽ എ.ഐ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുക, മതപരമായ പാണ്ഡിത്യത്തിലും ഫത്വകളിലും എ.ഐ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള തത്വങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യങ്ങളും ഈ ആഗോള വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് മുൻനിർത്തുന്നു.
മലേഷ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി അൻവർ ഇബ്രാഹീമിന്റെ മർകസ് സന്ദർശനത്തിനിടെയാണ് പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത്. ഇത് നടപ്പാക്കാനുള്ള പൂർണ പിന്തുണ അദ്ദേഹം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബഹ്റൈൻ സന്ദർശനത്തിനിടെ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് ഇവിടെയുള്ള ചില പണ്ഡിതന്മാരുമായും മറ്റ് പൗരപ്രമുഖരുമായും പങ്കുവെക്കാനും സാധിച്ചു.
ചോദ്യം: ബഹ്റൈനിലെ പ്രവാസികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങളും സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇടപെടലുകളും എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു.
ഉത്തരം: മേഖലയിലുണ്ടായ പ്രതിസന്ധികളെ തുടർന്ന് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള പ്രവാസികൾ കച്ചവടങ്ങളിലും തൊഴിൽ മേഖലകളിലും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. നിലവിലെ പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് സാഹചര്യങ്ങൾ പഴയപടിയാകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടൊപ്പം പ്രവാസികൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ പിന്തുണയും ഉറപ്പുനൽകുന്നു. മർകസിന്റെ കീഴിൽ തന്നെ പ്രവാസികളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനായി വിവിധ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിവരുന്നുണ്ട്. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള സഹായങ്ങളും, വിവിധ കമ്പനികളുമായി സഹകരിച്ച് മർകസ് മുഖേനയുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റുകളും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നടന്നുവരുന്നു. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ, മാറിയ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് പുതിയ പുനരധിവാസ പദ്ധതികളും ആവിഷ്കരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്.
ബഹ്റൈനിൽ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കീഴിൽ ഐ.സി.എഫ്, ആർ.എസ്.സി, കെ.സി.എഫ് എന്നീ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം, അർഹരായവർക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം, വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പുകൾ, തൊഴിൽ മേഖലയിൽ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പിന്തുണ എന്നിവ ഈ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്.
പ്രവാസികൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രാദേശിക പ്രവർത്തകർ വഴി മർകസിനെയും സംഘടനയെയും കൃത്യമായി അറിയിക്കാറുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, പ്രവാസികളുടെ വിഷയങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരുടെയും സർക്കാരിന്റെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നതിനും പരിഹാരങ്ങൾ കാണുന്നതിനുമായി പ്രത്യേക വേദികൾ ഒരുക്കാറുണ്ട്.
അടുത്തകാലത്തായി ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി പരിപാടികൾ മർകസിന്റെയും പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു, തുടർന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും.