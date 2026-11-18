നോർക്ക കെയറിൽ നോ ക്ലെയിം ബോണസ്; "ഗൾഫ് മാധ്യമം" ഉയർത്തിയ നിർദേശത്തിന് അംഗീകാരംtext_fields
മസ്കത്ത്: നോർക്ക കെയർ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം വർധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവാസികൾ നേരിടുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഗൾഫ് മാധ്യമം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നിർദേശങ്ങളിൽ ഒന്നിന് അംഗീകാരം. ക്ലെയിം ചെയ്യാത്ത പോളിസി ഉടമകൾക്ക് പ്രീമിയത്തിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കുന്ന നോ ക്ലെയിം ബോണസ് പദ്ധതിയാണ് നോർക്ക പ്രഖ്യാപിച്ചത്. തുടർച്ചയായി ക്ലെയിം ഇല്ലാത്ത ഓരോ വർഷവും അടുത്ത വർഷത്തെ എൻറോൾമെന്റ് ഫീസിൽ ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ് പുതിയ ആനുകൂല്യം.
ആദ്യ വർഷം 20 ശതമാനം ഇളവ് ലഭിക്കും. രണ്ടാം വർഷം 30 ശതമാനവും മൂന്നാം വർഷം 40 ശതമാനവും നാലാം വർഷം 45 ശതമാനവും അഞ്ചാം വർഷം 50 ശതമാനവും ഇളവ് ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പദ്ധതി. തുടർച്ചയായി ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാത്തവർക്കാണ് ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുക.
നോർക്ക കെയർ പ്രീമിയം വർധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവാസികളുടെ ആശങ്കകൾ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെയും സർക്കാറിന്റെയും ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ഗൾഫ് മാധ്യമം ഇടപെട്ടിരുന്നു. നവംബർ ഒന്നിന് ഒമാൻ ഗൾഫ് മാധ്യമത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ‘സമ്പത്തു കാലത്ത് തൈ പത്തു വെച്ചാൽ’ എന്ന ലേഖനപരമ്പരയിൽ ആർ. മധുസൂദനൻ മുന്നോട്ടുവെച്ച ഏഴ് ബദൽ നിർദേശങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ക്ലെയിം ചെയ്യാത്തവർക്ക് നോ ക്ലെയിം ബോണസ് അനുവദിക്കണമെന്നത്. ഈ നിർദേശമാണ് ഇപ്പോൾ നടപ്പാക്കുന്നത്.
പ്രീമിയം വർധന സാധാരണക്കാരായ പ്രവാസികൾക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുണ്ടാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ തീരുമാനം ആശ്വാസമാകുമെന്ന് ആർ. മധുസൂദനൻ പറഞ്ഞു. പ്രീമിയം വർധന കുറക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റു നിർദേശങ്ങളും സർക്കാർ പരിഗണിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നിർദേശങ്ങൾ പരിഗണിച്ച സർക്കാറിനും ഗൾഫ് മാധ്യമത്തിനും അദ്ദേഹം നന്ദി അറിയിച്ചു.പ്രീമിയം വർധന താങ്ങാനാകാതെ നിരവധി പ്രവാസികൾ നിലവിൽ പോളിസി പുതുക്കിയിട്ടില്ല. ഇതോടെ ഇവർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നഷ്ടമായ സാഹചര്യമാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ അടിയന്തര ഇടപെടൽ വേണമെന്നാണ് പ്രവാസി സംഘടനകളുടെ ആവശ്യം.