തുടരുന്ന ആക്രമണം: ശക്തമായി അപലപിച്ച് ബഹ്റൈൻ, യു.എൻ രക്ഷാസമിതി അടിയന്തരമായി ഇടപെടണംtext_fields
മനാമ: രാജ്യത്തിനു നേരെ ഇറാൻ തുടർച്ചയായി നടത്തുന്ന വ്യോമാക്രമണങ്ങളെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ അപലപിച്ച് ബഹ്റൈൻ. വ്യാവസായിക കേന്ദ്രത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ തീപിടിത്തവും ഭൗതിക നാശനഷ്ടങ്ങളും ഉണ്ടായതായും, ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഐ.ആർ.ജി.സി പരസ്യമായി ഏറ്റെടുത്തതായും ബഹ്റൈൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. വിഷയത്തിൽ യു.എൻ രക്ഷാസമിതി അടിയന്തിരമായി ഇടപെടണമെന്നും ബഹ്റൈൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സാധാരണക്കാരുടെ ജീവന് നേരിട്ടുള്ള ഭീഷണിയാണ് ഈ ആക്രമണങ്ങളെന്നും, ഇത് ബഹ്റൈന്റെ പരമാധികാരത്തിന്റെയും പ്രദേശിക അഖണ്ഡതയുടെയും നഗ്നമായ ലംഘനമാണെന്നും മന്ത്രാലയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. യു.എൻ ചാർട്ടറിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 2(4), അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾ, നല്ല അയൽപക്ക ബന്ധത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ, യു.എൻ രക്ഷാസമിതിയുടെ 2817 (2026) പ്രമേയം എന്നിവയുടെ വ്യക്തമായ ലംഘനമാണിതെന്നും ബഹ്റൈൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
ആക്രമണത്തിന് ഇറാൻ സൈന്യം നൽകുന്ന ന്യായീകരണങ്ങളെ ബഹ്റൈൻ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞു. പൂർണ്ണമായും സാധാരണക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യാവസായിക കേന്ദ്രമാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ പരമാധികാരം ലംഘിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും, മൂന്നാം കക്ഷികളുമായുള്ള തർക്കങ്ങൾ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ന്യായീകരണമാക്കുന്നത് നിർത്തണമെന്നും ഇറാനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പൗരന്മാരുടെയും താമസക്കാരുടെയും സുരക്ഷയും രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ആവശ്യമായ ഏത് നടപടിയും സ്വീകരിക്കാൻ ബഹ്റൈന് അവകാശമുണ്ടെന്ന് മന്ത്രാലയം ആവർത്തിച്ചു. യുഎൻ ചാർട്ടറിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 51-ഉം ജി.സി.സി സംയുക്ത പ്രതിരോധ കരാറും പ്രകാരം, സഖ്യകക്ഷികളുമായും പങ്കാളികളുമായും ചേർന്ന് വ്യക്തിഗതവും കൂട്ടായതുമായ സ്വയം പ്രതിരോധത്തിന് ബഹ്റൈന് അവകാശമുണ്ട്. ആക്രമണങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നതിൽ ബഹ്റൈൻ പ്രതിരോധ സേന (ബി.ഡി.എഫ്) കാണിച്ച സന്നദ്ധതയെയും കാര്യക്ഷമതയെയും മന്ത്രാലയം അഭിനന്ദിച്ചു.
2817 (2026) പ്രമേയം ഇറാൻ പൂർണ്ണമായും നടപ്പിലാക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ യുഎൻ രക്ഷാസമിതി നിർണ്ണായക നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ബഹ്റൈൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സാധാരണക്കാർക്കും സിവിലിയൻ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കും നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളും ഭീഷണികളും ഉടൻ അവസാനിപ്പിക്കുക, ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിലെയും ബാബ് എൽ-മന്ദബിലെയും സുഗമമായ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പാക്കുക, സായുധ പ്രോക്സി ഗ്രൂപ്പുകൾക്കുള്ള പിന്തുണ നിർത്തുക എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പ്രാദേശികവും അന്താരാഷ്ട്രവുമായ സമാധാനവും സുരക്ഷയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി, അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾക്കും മനുഷ്യാവകാശ കൗൺസിൽ പ്രമേയം 61/1-നും അനുസൃതമായി, ഉണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് ഇറാനെ ഉത്തരവാദിയാക്കുകയും പൂർണ്ണ നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കുകയും വേണമെന്നും ബഹ്റൈൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടു.