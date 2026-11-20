ഭവനവായ്പ ബാധ്യതയാകരുത്; കരുതലോടെ തീരുമാനിക്കാംtext_fields
വീട് നിർമിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പണം കണ്ടെത്തുക പ്രയാസമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഭവനവായ്പകൾ സഹായകമാകും. ദീർഘകാല സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയായതിനാൽ ഭവനവായ്പ എടുക്കുമ്പോൾ പലിശനിരക്ക്, തിരിച്ചടവ്, കാലാവധി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ശരിയായ ആസൂത്രണമില്ലാതെ വായ്പയെടുത്താൽ കുടുംബ ബജറ്റിനെയും സാമ്പത്തിക സുരക്ഷയെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാം.
പലിശനിരക്ക്
ഭവനവായ്പകളിൽ ആദ്യം പരിശോധിക്കേണ്ടത് പലിശനിരക്കാണ്. സാധാരണയായി ഫിക്സഡ് പലിശനിരക്ക്, ഫ്ലോട്ടിങ് പലിശനിരക്ക് എന്നീ രീതികളിലാണ് വായ്പ ലഭിക്കുക. ഫിക്സഡ് നിരക്കിൽ നിശ്ചിത കാലയളവിൽ പലിശ സ്ഥിരമായിരിക്കും. ഫ്ലോട്ടിങ് നിരക്കിൽ വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പലിശ കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യാം. വിവിധ ബാങ്കുകളുടെ പലിശനിരക്കുകൾ താരതമ്യം ചെയ്തശേഷം വായ്പ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. കുറഞ്ഞ പലിശനിരക്ക് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ വലിയ തുക ലാഭിക്കാൻ സഹായിക്കും.
ഇ.എം.ഐ വരുമാനം
വായ്പയുടെ തുകയും പലിശയും ചേർത്ത് ഓരോ മാസവും അടക്കേണ്ട തുകയാണ് ഇ.എം.ഐ. വായ്പ എടുക്കുന്നതിനുമുമ്പ് മാസ വരുമാനം, കുടുംബച്ചെലവ്, മറ്റു വായ്പകളുടെ തിരിച്ചടവ്, സമ്പാദ്യം എന്നിവ കണക്കിലെടുക്കണം. എല്ലാ വായ്പകളുടെയും ഇ.എം.ഐ ചേർന്ന തുക മാസവരുമാനത്തിന്റെ 40 ശതമാനത്തിനുള്ളിൽ നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക സമ്മർദം കുറക്കും. വരുമാനം കുറഞ്ഞാലോ അപ്രതീക്ഷിത ചെലവുകൾ ഉണ്ടായാലോ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങാതിരിക്കാനുള്ള കരുതൽ ആവശ്യമാണ്. കുറഞ്ഞത് ആറുമാസത്തെ അത്യാവശ്യ ചെലവുകൾക്കുള്ള തുക അടിയന്തര സമ്പാദ്യമായി മാറ്റിവെക്കുന്നതും നല്ലതാണ്.
തിരിച്ചടവ് കാലാവധി
ഭവനവായ്പയുടെ കാലാവധി കൂടുമ്പോൾ ഇ.എം.ഐ കുറയും. മൊത്തത്തിൽ അടക്കേണ്ട പലിശത്തുക വർധിക്കുമെന്നതാണ് പ്രധാന പോരായ്മ. കുറഞ്ഞ കാലാവധി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഇ.എം.ഐ ഉയരുമെങ്കിലും പലിശയിനത്തിൽ ലാഭമുണ്ടാകും. അതിനാൽ തിരിച്ചടവ് ശേഷിക്കനുസരിച്ച് കാലാവധി നിശ്ചയിക്കണം. അധിക വരുമാനമോ ബോണസോ ലഭിക്കുമ്പോൾ വായ്പയുടെ ഒരു ഭാഗം മുൻകൂട്ടി അടക്കുന്നതിലൂടെ പലിശഭാരം കുറക്കാം.
അധിക ചെലവുകൾ
പലിശക്ക് പുറമെ പ്രോസസിങ് ഫീസ്, നിയമപരിശോധനാ ചെലവ്, വസ്തുവിന്റെ മൂല്യനിർണയ ഫീസ്, രജിസ്ട്രേഷൻ ചെലവ് തുടങ്ങിയവയും കണക്കിലെടുക്കണം. വായ്പയോടൊപ്പം ഇൻഷുറൻസ് നിർബന്ധമാണോ, അതിന്റെ ചെലവ് എത്രയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം. വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബാങ്ക് നൽകുന്ന നിബന്ധനകൾ വിശദമായി വായിക്കുന്നത് പിന്നീട് തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും.
ആസൂത്രണത്തോടെ മുന്നോട്ട്
വീട് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള മുഴുവൻ തുകയും വായ്പയായി ലഭിക്കണമെന്നില്ല. അതിനാൽ സ്വന്തം വിഹിതമായി നൽകേണ്ട തുകയും മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്തണം. ഭാവിയിലെ വിദ്യാഭ്യാസം, ചികിത്സ, വിരമിക്കൽ സമ്പാദ്യം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള പണം പരിഗണിച്ചായിരിക്കണം വായ്പയുടെ തീരുമാനം. തിരിച്ചടവ് സംബന്ധിച്ച വ്യവസ്ഥകളും പലിശ മാറുമ്പോഴുള്ള ഇ.എം.ഐയിലോ കാലാവധിയിലോ ഉണ്ടാകാവുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളും മനസ്സിലാക്കണം.