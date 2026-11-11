3-സ്റ്റാർ മതിയോ, 5-സ്റ്റാർ വേണോ? വാട്ടർ ഹീറ്റർ വാങ്ങുമ്പോൾ കറന്റ് ബില്ലിൽ എത്ര ലാഭിക്കാം?text_fields
കടയിൽ പോയി ഒരു വാട്ടർ ഹീറ്റർ (ഗെയ്സർ) വാങ്ങാൻ നിൽക്കുകയാണ്. ഒരേ കമ്പനിയുടെ രണ്ട് മോഡലുകൾ. രണ്ടിനും ഒരേ ശേഷി, കാഴ്ചയിലും വലിയ വ്യത്യാസമില്ല. പക്ഷേ ഒന്നിന് 3-സ്റ്റാർ, മറ്റൊന്നിന് 5-സ്റ്റാർ. വിലയിലാകട്ടെ നല്ല വ്യത്യാസവും! അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും മനസിൽ ഒരു ചോദ്യമുയരും. കുറച്ച് പണം ലാഭിച്ച് 3-സ്റ്റാർ വാങ്ങിയാൽ മതിയോ? അതോ അൽപ്പം കൂടി മുടക്കി 5-സ്റ്റാർ തന്നെ വാങ്ങണോ?
കടയിലെ വിൽപ്പനക്കാരനോട് ചോദിച്ചാൽ 5-സ്റ്റാറിന്റെ ഗുണങ്ങളായിരിക്കും കൂടുതൽ കേൾക്കുക. ഓൺലൈൻ പർച്ചേസാണെങ്കിൽ അതിലെ റിവ്യൂ എത്ര മാത്രം വിശ്വസനീയമെന്ന് പറയാനുമാകില്ല. എന്തായാലും വിലയിൽ വരുന്ന അധിക തുക കറന്റ് ബില്ലിൽ തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നതാണ് ശരിക്കും അറിയേണ്ടത്. കാരണം, വാട്ടർ ഹീറ്റർ വാങ്ങുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന വില മാത്രമല്ല, തുടർന്നുള്ള ഓരോ മാസത്തെയും വൈദ്യുതി ചെലവും പ്രധാനമാണ്.
എന്താണ് ഈ സ്റ്റാർ റേറ്റിങ്?
ഫ്രിഡ്ജ്, എ.സി, വാട്ടർ ഹീറ്റർ തുടങ്ങിയ വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങളിൽ കാണുന്ന സ്റ്റാർ റേറ്റിങ് വെറുമൊരു അലങ്കാരമല്ല. ഒരു ഉപകരണം എത്രത്തോളം കാര്യക്ഷമമായി വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് വിലയിരുത്തി നൽകുന്നതാണ് ബി.ഇ.ഇ (Bureau of Energy Efficiency) സ്റ്റാർ റേറ്റിങ്.പൊതുവെ സ്റ്റാറുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഉപകരണത്തിന്റെ ഊർജകാര്യക്ഷമതയും മെച്ചപ്പെടും. അതായത്, ഒരേ വിഭാഗത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളിൽ 5-സ്റ്റാർ മോഡൽ 3-സ്റ്റാറിനേക്കാൾ കാര്യക്ഷമമായിരിക്കും.എന്നാൽ വാട്ടർ ഹീറ്ററിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രധാന കാര്യമുണ്ട്. വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ ആവശ്യമായ വൈദ്യുതി മാത്രമല്ല, ചൂടാക്കിയ വെള്ളം ടാങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ചൂടും പ്രധാനമാണ്.
വെള്ളം ചൂടായിട്ടും കറന്റ് പോകുന്നതെന്തിന്?
ഒരു സ്റ്റോറേജ് വാട്ടർ ഹീറ്റർ വെള്ളം ചൂടാക്കിയ ശേഷം സ്വയം ഓഫ് ആയാലും ടാങ്കിനുള്ളിലെ വെള്ളം മണിക്കൂറുകളോളം ഒരേ ചൂടിൽ തുടരണമെന്നില്ല. പതുക്കെ ചൂട് പുറത്തേക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. ഇതിനെ സ്റ്റാൻഡിങ് ലോസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്.വെള്ളം വീണ്ടും തണുക്കുമ്പോൾ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് പ്രവർത്തിച്ച് ഹീറ്റർ വീണ്ടും പ്രവർത്തിക്കും. ഇങ്ങനെ ആവർത്തിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ അധിക വൈദ്യുതി ചെലവാകും.ഇവിടെയാണ് ഇൻസുലേഷന്റെ പ്രാധാന്യം. ടാങ്കിനുള്ളിലെ ചൂട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് തടയാനുള്ള സംവിധാനമാണിത്. മികച്ച ഇൻസുലേഷനുള്ള വാട്ടർ ഹീറ്ററിന് ചൂട് കൂടുതൽ നേരം നിലനിർത്താൻ കഴിയും. അതിനാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും വെള്ളം ചൂടാക്കേണ്ട സാഹചര്യം കുറയും.ബി.ഇ.ഇയുടെ സ്റ്റാർ റേറ്റിങ് നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ വാട്ടർ ഹീറ്ററുകളുടെ കാര്യക്ഷമതയും ചൂട് നഷ്ടപ്പെടുന്ന അളവും പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്.
3-സ്റ്റാറും 5-സ്റ്റാറും; കറന്റ് ബില്ലിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം?
ഇവിടെയാണ് പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത്. 5-സ്റ്റാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ വാങ്ങിയാൽ വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വേണ്ട വൈദ്യുതി പകുതിയായി കുറയുമെന്നല്ല അർഥം. ഒരേ അളവിലുള്ള വെള്ളം ഒരേ താപനിലയിലേക്ക് ചൂടാക്കാൻ ആവശ്യമായ ഊർജം ഏകദേശം ഒരുപോലെയായിരിക്കും.എന്നാൽ ചൂടാക്കിയ വെള്ളം സൂക്ഷിക്കുമ്പോഴുള്ള താപനഷ്ടം കുറയ്ക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായ മോഡലിന് നേട്ടമുണ്ട്. അതുവഴി തുടർന്നുള്ള വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും.അതുകൊണ്ട് 3-സ്റ്റാറിനും 5-സ്റ്റാറിനും ഇടയിലെ കറന്റ് ബിൽ വ്യത്യാസം എല്ലാ വീടുകളിലും ഒരുപോലെയായിരിക്കില്ല. വാട്ടർ ഹീറ്ററിന്റെ ശേഷി, ദിവസേനയുള്ള ഉപയോഗം, ചൂടുവെള്ളം സൂക്ഷിക്കുന്ന സമയം, വൈദ്യുതി നിരക്ക് എന്നിവയെല്ലാം ഇതിനെ സ്വാധീനിക്കും.
നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഏതാണ് കൂടുതൽ ലാഭം?
5-സ്റ്റാർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും അതുതന്നെ വാങ്ങണമെന്നില്ല. വീട്ടിലെ ഉപയോഗം കൂടി പരിഗണിക്കണം.
3-സ്റ്റാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ പരിഗണിക്കാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ:
- ദിവസവും വളരെ കുറച്ചു സമയം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നവർ.
- വർഷത്തിൽ തണുപ്പുകാലത്ത് മാത്രം വാട്ടർ ഹീറ്റർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നവർ.
- തുടക്കത്തിലെ വാങ്ങൽച്ചെലവിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നവർ.
5-സ്റ്റാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ പരിഗണിക്കാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ:
- ദിവസവും സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ.
- ഒരേ ദിവസം പലതവണ വെള്ളം ചൂടാക്കേണ്ടിവരുന്ന വീടുകൾ.
- ചൂടാക്കിയ വെള്ളം മണിക്കൂറുകളോളം ടാങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നവർ.
- ദീർഘകാല ഉപയോഗത്തിൽ വൈദ്യുതി ചെലവ് കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ.
സ്റ്റാർ റേറ്റിങ് മാത്രമല്ല വാട്ടർ ഹീറ്റർ വാങ്ങുമ്പോൾ പരിഗണിക്കേണ്ടത്
1. ശേഷി: ഒന്നോ രണ്ടോ പേർ മാത്രമുള്ള വീട്ടിൽ വലിയ ശേഷിയുള്ള വാട്ടർ ഹീറ്റർ വാങ്ങുന്നത് അനാവശ്യ ചെലവിന് കാരണമാകാം. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിനും ഉപയോഗത്തിനും അനുയോജ്യമായ ശേഷി തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
2. വാറന്റി: ടാങ്കിനും ഹീറ്റിങ് എലമെന്റിനും കമ്പനി നൽകുന്ന വാറന്റി പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കുക.
3. വൈദ്യുതി ഉപയോഗം: ഉൽപ്പന്നത്തിലെ ബി.ഇ.ഇ ലേബലിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡിങ് ലോസ്, സ്റ്റാർ റേറ്റിങ്, ലേബലിന്റെ കാലാവധി എന്നിവ പരിശോധിക്കുക. ഒരേ ശേഷിയുള്ള മോഡലുകൾ തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് ഉചിതം.
വാങ്ങുന്ന വിലയല്ല, ഉപയോഗ കാലത്തെ ചെലവും കണക്കാക്കണം!
വാട്ടർ ഹീറ്റർ വാങ്ങുമ്പോൾ 3-സ്റ്റാർ മോഡലിന് വില കുറവായിരിക്കാം. എന്നാൽ വർഷങ്ങളോളം ദിവസവും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായ മോഡലിന് നൽകുന്ന അധിക തുക ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗുണകരമായേക്കാം. അതേസമയം, ഉപയോഗം വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ 5-സ്റ്റാറിനായി അധികം പണം മുടക്കുന്നത് അത്ര ലാഭകരമാകണമെന്നില്ല താനും.അതിനാൽ കടയിൽ 3-സ്റ്റാറും 5-സ്റ്റാറും കണ്ടാൽ വില മാത്രം നോക്കി തീരുമാനിക്കരുത്. ഒരേ ശേഷിയുള്ള രണ്ട് മോഡലുകളുടെ ബി.ഇ.ഇ ലേബലിലെ വിവരങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്യുക. എത്രകാലം ഉപയോഗിക്കുമെന്നും ദിവസവും എത്ര തവണ വെള്ളം ചൂടാക്കുമെന്നും കൂടി കണക്കുകൂട്ടുക. അപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് യഥാർഥത്തിൽ ലാഭകരമായ വാട്ടർ ഹീറ്റർ ഏതാണെന്ന് മനസിലാകുക.