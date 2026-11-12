‘പ്രിയപ്പെട്ടത് കബാബും തന്തൂരി ചിക്കനും’; ഇന്ത്യൻ ഭക്ഷണത്തോടുള്ള ഇഷ്ടം തുറന്നുപറഞ്ഞ് സോണിയ ഗാന്ധി

‘പ്രിയപ്പെട്ടത് കബാബും തന്തൂരി ചിക്കനും’; ഇന്ത്യൻ ഭക്ഷണത്തോടുള്ള ഇഷ്ടം തുറന്നുപറഞ്ഞ് സോണിയ ഗാന്ധിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ ഭക്ഷണത്തോടുള്ള തന്റെ ഇഷ്ടവും അത് ശീലമാക്കിയെടുത്ത രസകരമായ ഓർമകളും പങ്കുവെച്ച് കോൺഗ്രസ് മുൻ അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി. തുടക്കത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഭക്ഷണത്തിന്റെ മസാല ഗന്ധവും എരിവും തനിക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നുവെന്നും, എന്നാൽ പിന്നീട് ബംഗാളി വിഭവങ്ങളും ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്തിൽ നിന്നുള്ള ഭക്ഷണവുമെല്ലാം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവയായി മാറിയെന്നും സോണിയ ഗാന്ധി വെളിപ്പെടുത്തി. പുതുതായി പുറത്തിറങ്ങിയ തന്റെ ആത്മകഥയായ 'ബിലോങ്ങിങ്: എ ജേർണി ഓഫ് ലവ്' എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രസാധകരായ ഹാർപ്പർ കോളിൻസിന് നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലാണ് സോണിയ ഗാന്ധി മനസ്സ് തുറന്നത്.
‘എനിക്ക് ഇന്ത്യൻ ഭക്ഷണം ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. ബംഗാളി ഭക്ഷണം എനിക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും, സൂറത്തിൽ നിന്നുള്ള ഗുജറാത്തി ഭക്ഷണവും എനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമാണ്’ സോണിയ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ തുടക്കത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഭക്ഷണത്തോട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ തനിക്ക് ഏറെ സമയമെടുത്തതായും, ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ വിഭവങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ തനിക്ക് പ്രയാസമായിരുന്നുവെന്നും അവർ സമ്മതിച്ചു.
ഇന്ത്യൻ ഭക്ഷണത്തോടുള്ള തന്റെ ആദ്യകാലത്തെ വിമുഖതയെക്കുറിച്ച് ആത്മകഥയിലും സോണിയ ഗാന്ധി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. കേംബ്രിഡ്ജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു ഈസ്റ്റ് പാകിസ്താനി റെസ്റ്റോറന്റിന് മുന്നിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ, അവിടെനിന്നുള്ള മസാലകളുടെ ഗന്ധം ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതിനാൽ താൻ ശ്വാസം പിടിച്ചുനിർത്തിയാണ് നടന്നിരുന്നതെന്ന് സോണിയ ഓർത്തെടുക്കുന്നു.
ലണ്ടനിലെ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി തന്തൂരി ചിക്കൻ കഴിച്ചപ്പോൾ എരിവ് കാരണം തന്റെ വായ പുകയുന്നതുപോലെയാണ് തോന്നിയതെന്നും അവർ പറയുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് രാജീവ് ഗാന്ധി ഷാർലറ്റ് സ്ട്രീറ്റിലുള്ള ഒരു ചെറിയ റെസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് തന്നെ സ്ഥിരമായി കൊണ്ടുപോകാൻ തുടങ്ങി. അവിടെ തന്തൂരിൽ പാകം ചെയ്യുന്ന വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യൻ വിഭവങ്ങൾ കഴിച്ചുതുടങ്ങിയതോടെ, ഒരുകാലത്ത് തനിക്ക് എരിവായി തോന്നിയ തന്തൂരി ചിക്കൻ പിന്നീട് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വിഭവമായി മാറുകയായിരുന്നു.
ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആദ്യമായി വരുമ്പോൾ തനിക്ക് പാചകം ഒട്ടും അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്നും, എന്നാൽ കാലക്രമേണ താൻ പാചകം പഠിച്ചെടുത്തുവെന്നും അഭിമുഖത്തിൽ സോണിയ വ്യക്തമാക്കി. കബാബുകൾ, ചിക്കൻ ടിക്ക, തന്തൂരി ചിക്കൻ, പരിപ്പ് കറി എന്നിവയാണ് ഇപ്പോൾ സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വിഭവങ്ങൾ. ഇതിനുപുറമെ, പരമ്പരാഗത കശ്മീരി ഇലക്കറി വിഭവമായ 'കശ്മീരി ഹാക്കിന്' തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ടെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
താൻ ഈ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന അന്നുമുതൽ ഇന്നുവരെ അവിടെ പാകം ചെയ്യുന്ന ഒരേയൊരു പരിപ്പ് തുവരപ്പരിപ്പ് മാത്രമാണെന്നും, മറ്റൊരു പരിപ്പും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാറില്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. തന്റെ അമ്മായിയമ്മയും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ പാചക അഭിരുചിയെക്കുറിച്ചും സോണിയ ഗാന്ധി അഭിമുഖത്തിൽ സംസാരിച്ചു. ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് സ്വന്തമായി പാചകം ചെയ്യാൻ അറിയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും, രുചി തിരിച്ചറിയാനുള്ള അസാമാന്യമായ കഴിവ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് സോണിയ ഓർക്കുന്നു. ഒരു വിഭവത്തിൽ എന്താണ് കുറവുള്ളതെന്നും, അത് കൂടുതൽ രുചികരമാക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചേരുവകളാണ് ഇനി ചേർക്കേണ്ടതെന്നും കൃത്യമായി നിർദേശിക്കാൻ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു.