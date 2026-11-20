വില്യം രാജകുമാരന് ഇന്ത്യയിൽ ഒരുക്കിയ വിരുന്ന്; കരൺ ജോഹർ, സെയ്ഫ് അലി ഖാൻ, കരീന കപൂർ എന്നിവർ ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചുtext_fields
ഭാര്യയും വെയിൽസ് രാജകുമാരിയുമായ കേറ്റ് മിഡിൽട്ടണൊപ്പമുള്ള മുംബൈ സന്ദർശനവേളയിൽ ബോളിവുഡ് ലോകത്തിന്റെയും ഇന്ത്യൻ രുചികളുടെയും മറക്കാനാവാത്ത ഒരു അനുഭവമാണ് വില്യം രാജകുമാരന് ലഭിച്ചത്. എർത്ത്ഷോട്ട് പ്രൈസ് അവാർഡ് ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനിടയിൽ രാജകുമാരൻ സംവിധായകൻ കരൺ ജോഹറിന്റെ ധർമ്മ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഓഫീസ് സന്ദർശിച്ചു. സെയ്ഫ് അലി ഖാനും കരീന കപൂറും ചേർന്ന് ഊഷ്മളമായ വരവേൽപ്പാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയത്. വർണ്ണാഭമായ നൃത്താവിഷ്കാരവും, തനത് ഇന്ത്യൻ രുചികളെ ആധുനിക രീതിയിൽ പുനരാവിഷ്കരിച്ച പ്രത്യേക വിഭവങ്ങളും ആ സായാഹ്നത്തെ കൂടുതൽ ഹൃദ്യമാക്കി.
രാജകീയ അതിഥികൾക്കായി വിഭവങ്ങൾ തയാറാക്കാനുള്ള ചുമതല ഷെഫ് ആനന്ദ് മോർവാനിയും ഷെഫ് രോഹൻ മംഗളോർക്കറും നയിക്കുന്ന ബിഗ് സെസ്റ്റ് എന്ന ടീമിനായിരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്ര, കോളി, പാഴ്സി, സിന്ധി, ഗുജറാത്തി, മുസ്ലിം, പഞ്ചാബി, ജൈന പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രുചിക്കൂട്ടുകളാണ് പാചക വിദഗ്ധർ ഇതിനായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയത്. പരിപാടിക്ക് വെറും മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് മാത്രമാണ് ഇത്തരമൊരു അഭ്യർത്ഥന ലഭിച്ചത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാം ചിട്ടപ്പെടുത്തുക എന്നത് അവർക്ക് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു.
അതിഥികളുടെ ഭക്ഷണശീലങ്ങളും എരിവിന്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ ഏറെ ഗവേഷണം നടത്തിയെന്നും മുംബൈയുടെ തനിമ പ്രതിനിധീകരിക്കുക എന്നത് വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തമായി തോന്നിയെന്നും ഷെഫ് വ്യക്തമാക്കി. യഥാർത്ഥ വിഭവങ്ങളുടെ തനിമ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ഓരോ സമുദായത്തിന്റെയും രുചികൾക്ക് പുത്തൻ ഭാവം നൽകാനാണ് തങ്ങൾ ശ്രമിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പൈനാപ്പിൾ, കശുവണ്ടിപ്പൊടി ചട്ണിക്കൊപ്പമുള്ള ചിക്കൻ നർഗീസി കോഫ്ത, പിണ്ടി ചോലെയും തൈരും ചേർത്ത ബീറ്റ്റൂട്ട്-ഗോട്ട് ചീസ് ടിക്കി, റോസ്റ്റഡ് ബെൽ പെപ്പറുകളും ഗ്ലൂട്ടൻ-ഫ്രീ ക്രുട്ടോണുകളും ചേർത്ത പാഴ്സി ഖീമ ശക്ഷൂക്ക തുടങ്ങി നിരവധി വിഭവങ്ങൾ മെനുവിൽ ഇടംപിടിച്ചു. ഇവയിൽ അതിഥികളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചത് ബട്ടർ ഗാർലിക് ക്രാബ് ഷൂ ആയിരുന്നു. മുംബൈയിലെ പ്രശസ്ത ഭക്ഷണകേന്ദ്രമായ തൃഷ്ണയിൽ നിന്നാണ് ഈ വിഭവത്തിനുള്ള പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടതെന്ന് ഷെഫ് പങ്കുവെച്ചു.
വില്യം രാജകുമാരനും കരൺ ജോഹറും സെയ്ഫ് അലി ഖാനും കരീന കപൂറും സ്വകാര്യ മുറിയിലിരുന്നാണ് ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ചത്. ബട്ടർ ഗാർലിക് ക്രാബ് ഷൂ വീണ്ടും വിളമ്പാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അതിഥികൾ ആ വിഭവം ആസ്വദിച്ചു കഴിച്ചു എന്നതിന്റെ തെളിവായി അദ്ദേഹം കരുതി. ലോബ്സ്റ്റർ ആൻഡ് എഗ് അകുരി, മിനി വടാ പാവ്, ധോക്ല എന്നിവയും മെനുവിലുണ്ടായിരുന്നു. മധുരപലഹാരമായി ഗുലാബ് ജാമുൻ ചീസ്കേക്കാണ് അതിഥികൾക്കായി വിളമ്പിയത്.