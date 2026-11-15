'കൊച്ചിയിൽ ആളുകൾ ബീഫ് കഴിക്കുന്നത് നിർത്തിക്കണം, ദേശീയതലത്തിൽ നിയമം കൊണ്ടുവരണം'; പരാതിയുമായെത്തിയ രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശിക്ക് മലയാളികളുടെ ട്രോൾ മഴ

'കൊച്ചിയിൽ ആളുകൾ ബീഫ് കഴിക്കുന്നത് നിർത്തിക്കണം, ദേശീയതലത്തിൽ നിയമം കൊണ്ടുവരണം'; പരാതിയുമായെത്തിയ രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശിക്ക് മലയാളികളുടെ ട്രോൾ മഴtext_fields
കൊച്ചിയിൽ ഒരു റോഡരികിലെ കടയിൽ ബീഫ് വിൽപ്പന നടക്കുന്നത് കണ്ടതിന്റെ പേരിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥും ഇതിൽ ഇടപെടണമെന്നും ദേശീയതലത്തിൽ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടു വരണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശിയായ സഞ്ജയ് ശർമ്മ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തെയും പശുവിനോടുള്ള ആദരവിനെയും ഇത് വേദനിപ്പിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്. എന്നാൽ ഈ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ മലയാളികളുടെ രസകരമായ പ്രതികരണങ്ങളും ട്രോളുകളുമാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ഈ ആവശ്യത്തിനെതിരെ നിരവധി ആളുകളാണ് ചോദ്യങ്ങളുമായി എത്തിയത്. കേരളത്തിന്റെ ഭക്ഷണരീതികളിൽ എന്തിനാണ് ദേശീയതലത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് പലരും ചോദിച്ചു. 'നിങ്ങൾ എന്താണ് കഴിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ, ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരാണ് മലയാളികൾ' എന്ന് ഒരു ഉപയോക്താവ് കുറിച്ചപ്പോൾ, താൻ ബീഫ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പോസ്റ്റ് വായിക്കുന്നത് എന്ന് മറ്റൊരാളും കമന്റ് ചെയ്തു. മേഘാലയയിൽ നിന്നും മറ്റുമുള്ള ആളുകളും സഞ്ജയ് ശർമ്മയെ തങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും അവിടെയും ബീഫുമായി സ്വീകരിക്കാമെന്ന് തമാശ രൂപേണ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
ചില ഉപയോക്താക്കൾ യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ പേര് പരാമർശിച്ചതിനെ ഉത്തർപ്രദേശിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചുവിട്ടു. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എരുമയിറച്ചി കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് എന്ന കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇറച്ചി കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരു ലജ്ജയുമില്ലേ എന്ന് ചിലർ ചോദിച്ചു. റോഡരികിലെ പശുക്കളുടെ ചിത്രങ്ങളും ബീഫ് കച്ചവടത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി സഞ്ജയ് ശർമ്മ തന്റെ യൂട്യൂബ് ഷോർട്ട്സ് ലിങ്കും കമന്റുകളിൽ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിലും സമാനമായ രീതിയിൽ മറ്റൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഇൻഫ്ലുവൻസറായ അമൃത് സിങ് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ കഫേയിൽ ബീഫ് വിളമ്പുന്നതിനെതിരെയും മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെയും മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയുടെയും ചിത്രങ്ങൾക്കെതിരെയും വിഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിവാദത്തിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. ആ സംഭവത്തിൽ വർഗീയ സ്പർദ്ധ വളർത്താൻ ശ്രമിച്ചതിന് ഫോർട്ട് കൊച്ചി പൊലീസ് കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സഞ്ജയ് ശർമ്മയുടെ പോസ്റ്റിന് താഴെ ബീഫ് ഫ്രൈ, റോസ്റ്റ്, പെപ്പർ ഫ്രൈ, സ്റ്റ്യൂ, ചില്ലി ബീഫ്, ബീഫ് മഞ്ചൂരിയൻ എന്നിങ്ങനെ കേരളത്തിലെ വൈവിധ്യമാർന്ന ബീഫ് വിഭവങ്ങളുടെ വലിയൊരു പട്ടിക തന്നെ മലയാളികൾ കമന്റുകളായി പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്.