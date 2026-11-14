കർണാടകയിൽ ഉപയോഗിച്ച പാചക എണ്ണ ശേഖരിക്കാൻ പുതിയ സംവിധാനം; ട്രേസബിലിറ്റി ആപ്പുമായി ആരോഗ്യവകുപ്പ്

കർണാടകയിൽ ഉപയോഗിച്ച പാചക എണ്ണ ശേഖരിക്കാൻ പുതിയ സംവിധാനം; ട്രേസബിലിറ്റി ആപ്പുമായി ആരോഗ്യവകുപ്പ്text_fields
ഉപയോഗിച്ച പാചക എണ്ണ വീണ്ടും ചൂടാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നതിനാൽ അവ സുരക്ഷിതമായി ശേഖരിച്ച് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി കർണാടക സർക്കാർ പുതിയൊരു പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ് ഒരു പ്രത്യേക ട്രേസബിലിറ്റി ആപ്പ് പുറത്തിറക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. അടുത്ത മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഈ ആപ്പ് യാഥാർത്ഥ്യമാകുമെന്ന് കർണാടക ആരോഗ്യ മന്ത്രി യു.ടി. ഖാദർ അറിയിച്ചു.
എത്രയൊക്കെ പരിശോധനകളും റെയ്ഡുകളും നടത്തിയാലും ഹോട്ടലുകളിലും വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഉപയോഗിച്ച എണ്ണ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രവണത തുടരുന്നുണ്ടെന്നും വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ഉപയോഗിച്ച എണ്ണ കുറഞ്ഞ വിലക്ക് ചെറിയ കടകൾക്ക് വിൽക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രശ്നത്തിന് കാരണമെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ അനധികൃത കൈമാറ്റങ്ങൾ തടയാനാണ് ആപ്പ് കൊണ്ടുവരുന്നത്.
ആപ്പിന്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകതകൾ:
സമ്പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ: എണ്ണ എവിടെയാണ് നിർമിച്ചത്, മൊത്തവ്യാപാരികൾ ആരൊക്കെയാണ്, ആരെല്ലാമാണ് ഇത് വാങ്ങുന്നത് തുടങ്ങിയ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ആപ്പിൽ ലഭ്യമാകും.
നിർബന്ധമാക്കൽ: എല്ലാ നിർമാതാക്കൾക്കും മൊത്തവ്യാപാരികൾക്കും ഹോട്ടലുകൾ, ബേക്കറികൾ തുടങ്ങിയ ഫുഡ് ബിസിനസ് ഓപ്പറേറ്റർമാർക്കും ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിർബന്ധമാക്കും.
ശേഖരണ ലക്ഷ്യം: ഒരു FBO ഒരു മാസത്തിൽ വാങ്ങുന്ന പാചക എണ്ണയുടെ കുറഞ്ഞത് 10 മുതൽ 15 ശതമാനം വരെയെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച എണ്ണ FSSAI-അംഗീകൃത RUCO ഏജൻസികൾക്ക് കൈമാറണം. ഉദാഹരണത്തിന്, 300 ലിറ്റർ എണ്ണ വാങ്ങുന്ന ഒരു ഹോട്ടൽ കുറഞ്ഞത് 30 മുതൽ 45 ലിറ്റർ വരെ ഉപയോഗിച്ച എണ്ണ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ആദ്യം ബെംഗളൂരു, മൈസൂരു, മംഗളൂരു, ഹുബ്ബള്ളി എന്നീ നഗരങ്ങളിൽ പൈലറ്റ് പ്രോജക്റ്റായി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി, പിന്നീട് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം വ്യാപിപ്പിക്കും. ബയോഡീസൽ, വ്യോമയാന ഇന്ധനം, വിളക്ക് എണ്ണ തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് ഈ ഉപയോഗിച്ച എണ്ണ പുനരുപയോഗിക്കുന്നത്. പാചക എണ്ണ കയറ്റുമതിയിലെ FSSAI നിയമങ്ങളിൽ ഇളവ് തേടി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കത്തയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ എണ്ണ വീണ്ടും അടുക്കളകളിൽ എത്തുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കൂടാതെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഹോട്ടലുകളെ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഈ പദ്ധതി അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ നഗരങ്ങളിലെ വീടുകളിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിപ്പിക്കും. നൃത്യ-മാലിന്യ ശേഖരണം പോലെ വീടുകളിൽ നിന്നും ഉപയോഗിച്ച പാചക എണ്ണ ശേഖരിക്കുന്ന സംവിധാനം കൊണ്ടുവരുമെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.