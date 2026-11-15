'ബോളി മുതൽ പനീർ മപ്പാസ് വരെ'; വൈറലായി ബെംഗളൂരു-ഗോവ വന്ദേ ഭാരതിലെ പുതിയ ഭക്ഷണമെനു

'ബോളി മുതൽ പനീർ മപ്പാസ് വരെ'; വൈറലായി ബെംഗളൂരു-ഗോവ വന്ദേ ഭാരതിലെ പുതിയ ഭക്ഷണമെനുtext_fields
ബെംഗളൂരു-ഗോവ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിലെ ഭക്ഷണമെനുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ യാത്രക്കാരുടെയും ഭക്ഷണപ്രിയരുടെയും ഇടയിൽ വലിയ ചർച്ചയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നവംബർ 13-നാണ് യശ്വന്ത്പുർ-മംഗളൂരു-മഡ്ഗാവ് വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തത്. പശ്ചിമഘട്ടത്തിലൂടെയുള്ള മനോഹരമായ യാത്രാപാത മാത്രമല്ല ട്രെയിനിലെ ആഡംബര സൗകര്യങ്ങളും മികച്ച ഭക്ഷണവും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധനേടുന്നുണ്ട്.
ട്രെയിനിന്റെ ഉദ്ഘാടന യാത്രയിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു വ്ലോഗർ തനിക്ക് ലഭിച്ച ഭക്ഷണപ്പൊതി തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. പ്രശസ്തമായ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറന്റ് ശൃംഖലയായ (അടയാർ ആനന്ദ ഭവൻ) ആണ് ട്രെയിനിൽ ഭക്ഷണമെത്തിച്ചത്. ചോറ്, തൈര്, പൂരൻ പോളി (ബോളി), ഡ്രൈ വെജിറ്റബിൾ കറി, പപ്പടം, പനീർ കറി എന്നിവയും മറ്റൊരു വെജിറ്റബിൾ വിഭവവും അടങ്ങിയ സമൃദ്ധമായ ഒരു സദ്യയാണ് യാത്രക്കാർക്ക് ലഭിച്ചത്.
ട്രെയിനിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു യാത്രക്കാരും ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെക്കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പങ്കുവെച്ചത്. ഒപ്പമിരുന്ന ഒരു യാത്രക്കാരൻ പനീർ കറിയുടെ രുചിയെ വാനോളം പുകഴ്ത്തിയപ്പോൾ മറ്റുചിലർ ചോറിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെയും പ്രശംസിച്ചു. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ലഭിക്കുന്നതുപോലെ വളരെ നല്ല നിലവാരമുള്ള ചോറാണ് നൽകിയതെന്ന് വ്ലോഗറും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. തനിക്ക് ഡൽഹിയിലെ എ.ടു.ബി ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ പരിചിതമാണെന്നും, പനീർ കറിക്ക് അൽപ്പം എരിവ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിലും രുചികരമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തുടർന്ന് ഒരു കപ്പ് കാപ്പിയും കുടിച്ചാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ ഭക്ഷണം ആസ്വദിച്ചത്.
ഭക്ഷണത്തിന് പുറമെ ട്രെയിനിലെ ഭക്ഷണമാലിന്യ നിർമാർജന രീതിയും വ്ലോഗറുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു. ബാക്കി വരുന്ന ഭക്ഷണം അലക്ഷ്യമായി കളയാതെ പ്രത്യേകമായി ശേഖരിക്കുന്നതും, ഉപയോഗിക്കാത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ മറ്റ് കോച്ചുകളിലുള്ളവർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതുമായ മാതൃകാപരമായ പദ്ധതിയാണ് ട്രെയിനിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. "ഭക്ഷണം പാഴാക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഈ നീക്കം വളരെ അഭിനന്ദനാർഹമാണ്," എന്ന് അദ്ദേഹം സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു. റഗുലർ സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കുമ്പോഴും ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഈ നിലവാരം തുടരുമെന്നാണ് താൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.