മുംബൈ ചീസ് ബ്രാൻഡിന് ആഗോള അംഗീകാരം; നാല് അന്താരാഷ്ട്ര പുരസ്കാരങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കി 'എലെഫ്തേരിയ ചീസ്'text_fields
മുംബൈ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രശസ്ത ആർട്ടിസാനൽ ചീസ് ബ്രാന്റായ എലെഫ്തേരിയ ചീസ് സ്പെയിനിലെ കോർഡോവയിൽ നടന്ന 2026 വേൾഡ് ചീസ് അവാർഡ്സിൽ നാല് അഭിമാനകരമായ പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടി ചരിത്രം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 45 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി 5,330-ലധികം ചീസ് ഇനങ്ങളാണ് ഈ മത്സരത്തിൽ മാറ്റുരച്ചത്. ഇവയിൽ നിന്നുമാണ് ഈ മുംബൈ ബ്രാന്റ് മികച്ച നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്.
ഗിൾഡ് ഓഫ് ഫൈൻ ഫുഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഈ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരത്തിൽ 'ബെസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ചീസ്' എന്ന നേട്ടവും എലെഫ്തേരിയ ചീസ് സ്വന്തമാക്കി. ബന്ദുപ്പിലെ വിവന്ദ ഗൗർമെന്റിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനം അവതരിപ്പിച്ച കൊണാർക്ക്, ഡ്രാം ക്വീൻ, കാളി മിരി, മൂണി എന്നീ നാല് ചീസ് ഇനങ്ങളാണ് യഥാക്രമം ഒരു സ്വർണ്ണവും രണ്ട് വെള്ളിയും ഒരു വെങ്കലവും നേടി രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനമുയർത്തിയത്.
മത്സരത്തിൽ പുതിയതായി അവതരിപ്പിച്ച റാക്ക്ലെറ്റ് ശൈലിയിലുള്ള 'ഡ്രാം ക്വീൻ' എന്ന ചീസിന് വെള്ളി മെഡൽ ലഭിച്ചതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് കമ്പനി തങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ കുറിച്ചു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം ചീസുകൾ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നത് കാണുന്നത് അഭിമാനകരമാണെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
2015-ൽ മൗസം നാരംഗ് ആണ് എലെഫ്തേരിയ ചീസ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. വിപണിയിൽ ലഭ്യമായിരുന്ന സംസ്കരിച്ചതോ വിദേശത്തുനിന്നുള്ളതോ ആയ ചീസുകൾക്ക് പകരമായി തനിമയാർന്നതും സ്വാഭാവികവുമായ ആർട്ടിസാനൽ ചീസ് നിർമിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇത് ആരംഭിച്ചത്. നഗരത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരു ഫാമിൽ നിന്നാണ് ഇതിനായി ശുദ്ധമായ പാൽ ശേഖരിക്കുന്നത്. പണച്ചാക്കിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ബുറാറ്റ, ബ്രൂണോസ്റ്റ് എന്നിവയാണ് ഇവയുടെ പ്രധാന പ്രത്യേകതകൾ.
ഈ വർഷം ഏപ്രിലിൽ നടന്ന മുണ്ടിയാൽ ഡോ ക്വെയ്ജോ ഡോ ബ്രസീൽ മത്സരത്തിലും ഈ ബ്രാന്റ് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്തിരുന്നു. ആ അവസരത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഈ സംരംഭത്തെ പ്രശംസിക്കുകയും ഇത്തരം വിജയങ്ങൾ ലോകവേദിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആർട്ടിസാനൽ ഡെയറി മേഖലയെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.