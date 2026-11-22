ക്രിസ്മസ് കളറാക്കാൻ 'ഹോം എലോൺ' തീമിൽ ചോക്ലേറ്റ് വിഭവങ്ങളൊരുക്കി മക്ഡൊണാൾഡ്സ്text_fields
ക്രിസ്മസ് കാലത്ത് നമ്മളെല്ലാം എന്നും ഓർക്കുന്ന കെവിൻ മക്കാലിസ്റ്ററിന്റെ കുസൃതികളും ആഘോഷങ്ങളും ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മക്ഡൊണാൾഡ്സ് ഒരു പുതിയ 'ഹോം എലോൺ' മെനു അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണം 'എവരിതിങ് സൺഡേ മക്ഫ്ലറി' ആണ്. ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങളോട് കെവിനുള്ള അതിരുവിട്ട ഇഷ്ടം പോലെത്തന്നെ ടോപ്പിങുകളുടെ കാര്യത്തിലും ഈ മക്ഫ്ലറി ഒട്ടും പിശുക്ക് കാണിക്കുന്നില്ല. ക്രീമി വാനില സോഫ്റ്റ് സെർവിനൊപ്പം ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചത്, പൊടിച്ച സ്മാർട്ടീസ്, ചൂടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് സോസ് എന്നിവ ചേർന്നാണ് ഇത് തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഈ 'ഓവർ-ദി-ടോപ്പ്' പലഹാരത്തിന് പുറമെ ആരാധകർക്ക് ഉള്ളിലെ കെവിനെ ഉണർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു 'ഹോം എലോൺ മീലും' മക്ഡൊണാൾഡ്സ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. തക്കാളി, വെളുത്തുള്ളി, ഇറ്റാലിയൻ ഹെർബ്സ്, ചീസ് എന്നിവ ചേർന്ന മസാലയിൽ പൊതിഞ്ഞ 'ലിറ്റിൽ നീറോസ് പിസ്സ മക്ഷേക്കർ ഫ്രൈസും', ചീസും തക്കാളിയും നിറച്ച 'മിനി പിസ്സ പൈ ഷെയർബോക്സും' ഇതിന്റെ ഭാഗമായുണ്ട്. കേക്കും പ്ലം വൈനും പോലെത്തന്നെ ക്രിസ്മസ് കാലത്തെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഓർമ്മയാണ് 'ഹോം എലോൺ' എന്ന സിനിമയും. ആ ഗൃഹാതുരത്വത്തെയാണ് മക്ഡൊണാൾഡ്സ് ഈ പുതിയ വിഭവങ്ങളിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
യുകെയിലെയും അയർലൻഡിലെയും പ്രത്യേക മക്ഡൊണാൾഡ്സ് റെസ്റ്റോറന്റുകളിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഈ സ്പെഷ്യൽ മെനു ലഭ്യമായിരിക്കും. സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ നിന്നും മറക്കാനാവാത്ത രംഗങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് തയാറാക്കിയ നാല് വ്യത്യസ്ത ക്രിസ്മസ് സോക്സുകളിൽ ഒരെണ്ണം 'ഹോം എലോൺ മീലിനൊപ്പം' സൗജന്യമായി ലഭിക്കും എന്നതും ആരാധകർക്ക് ഇരട്ടി മധുരമാകും.