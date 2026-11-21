'ബോണ്ട'ക്ക് ജെയിംസ് ബോണ്ട് രൂപഭാവം നൽകി കേരള ടൂറിസം; പ്രശംസ അറിയിച്ച് ശശി തരൂർtext_fields
നമ്മുടെ ചായക്കടകളിലെ നിത്യസാന്നിധ്യമായ ബോണ്ടക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരു സിനിമാറ്റിക് മേക്കോവർ നൽകി കേരള ടൂറിസം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. ലോകപ്രശസ്തമായ ജെയിംസ് ബോണ്ട് സിനിമാ സീരീസിനോടും റോബർട്ട് പാറ്റിൻസൺ പുതിയ 007 വേഷത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിനോടും രസകരമായി ചേർത്തുവെച്ചാണ് ഈ പ്രചാരണ പരസ്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രദേശികമായ ഒരു രുചിക്കൂട്ടിനെ ആഗോള പോപ്പ് കൾച്ചറുമായി ഇത്ര ഭംഗിയായി ഇണക്കിച്ചേർത്ത ഈ ആശയം തിരുവനന്തപുരം എംപി ശശി തരൂരിന്റെ ശ്രദ്ധയിലും പെട്ടു. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പരസ്യം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇതിനെ മനസ്സുതുറന്ന് പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തു.
പരസ്യ പോസ്റ്ററിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കടും പച്ച നിറവും കേരള ടൂറിസത്തിന്റെ ലോഗോയും ഒപ്പം എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ 'ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി' എന്ന ടാഗ്ലൈനും മുകളിലെ കോണിലായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പോസ്റ്ററിന്റെ നടുവിലായി 'ദ നെയിം ഈസ് ബോണ്ട' എന്ന വലിയ വെള്ള അക്ഷരങ്ങൾ ജെയിംസ് ബോണ്ടിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഡയലോഗിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിലെ ഏറ്റവും രസകരമായ വാക്കുകൾ വരുന്നത് 007 എന്ന ചിഹ്നത്തിലാണ്. ഗൺ-ബാരൽ മാതൃകയിലുള്ള ഡിസൈനിൽ ഡബിൾ സീറോക്ക് പകരം സ്വർണ്ണനിറമുള്ള വട്ടത്തിലുള്ള രണ്ട് ബോണ്ടകളാണ് സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റർ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ശശി തരൂർ കുറിച്ച വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധേനേടുകയാണ്. കേരള ടൂറിസത്തിന്റെ പരസ്യങ്ങൾ നാൾക്കുനാൾ കൂടുതൽ മികവുറ്റതായി മാറുന്നതിൽ തനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും ഇയാൻ ഫ്ലെമിങ്ങിനുള്ള ഒരു കൊച്ചു ആദരവായി ചായക്കടയിലെ പ്രിയ പലഹാരത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എങ്കിലും ഒറ്റയടിക്ക് ഏഴ് ബോണ്ട കഴിക്കുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ലെന്ന തമാശയും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ മറന്നില്ല.
നീതി ആയോഗ് മുൻ സിഇഒയും കേരള കേഡറിലെ മുൻ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായ അമിതാഭ് കാന്തും ഈ ക്യാമ്പയിനെ അഭിനന്ദിച്ച് രംഗത്തെത്തി. കേരളത്തിന് "ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി" എന്ന ബ്രാൻഡിങ് നൽകിയ കാലത്ത് ടൂറിസം സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. റോബർട്ട് പാറ്റിൻസൺ പുതിയ ജെയിംസ് ബോണ്ടായി എത്തുമ്പോൾ കേരള ടൂറിസത്തിന് തങ്ങളുടേതായ 'ബോണ്ട'യെ കണ്ടെത്താനായി എന്നാണ് അദ്ദേഹം കുറിച്ചത്. മസാല ചേർത്ത ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഫില്ലിങും മൊരിഞ്ഞ കടലമാവ് ആവരണവുമുള്ള ഈ പ്രിയ പലഹാരത്തിലൂടെ പ്രാദേശിക രുചികളും ആഗോള ജനപ്രിയ സംസ്കാരവും ചേർന്നാൽ ടൂറിസം പ്രമോഷൻ എത്രത്തോളം ആകർഷകമാകുമെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.