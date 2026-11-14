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    ഇ​നി ഫു​ഡ് ലാ​ബ്; ഫി​സാ​റ്റ് ബ​സ് പ്ര​യാ​ണം തു​ട​രു​ന്നു...

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    ഇ​നി ഫു​ഡ് ലാ​ബ്; ഫി​സാ​റ്റ് ബ​സ് പ്ര​യാ​ണം തു​ട​രു​ന്നു...
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    അ​ങ്ക​മാ​ലി ഫി​സാ​റ്റ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് കോ​ള​ജി​ൽ രൂ​പ​മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഫി​സാ​റ്റ് ഫു​ഡ് ലാ​ബ്

    ​അങ്ക​മാ​ലി: സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​യു​ടെ ത​ണ​ലി​ൽ വി​വി​ധ രൂ​പ​ഭാ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ദി​യാ​യ അ​ങ്ക​മാ​ലി ഫി​സാ​റ്റ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് കോ​ള​ജി​ലെ കെ.​എ​ൽ 41- 5355 ബ​സി​ന് വീ​ണ്ടും പു​ന​ർ​ജ​ന്മം.

    കോ​ള​ജി​ന്റെ ആ​രം​ഭ​കാ​ല​ത്ത് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ വ​ഹി​ച്ചു നീ​ങ്ങി​യി​രു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന ബ​സാ​ണ് കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന​നു​സൃ​ത​മാ​യി രൂ​പ​മാ​റ്റ​ത്തി​ലൂ​ടെ വി​വി​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നോ​ട​കം നി​ര​വ​ധി റോ​ളു​ക​ളി​ൽ ഈ ​ബ​സ് തി​ള​ങ്ങി. 2016ൽ ​മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പി​ൽ നി​ന്ന് പ്ര​ത്യേ​ക അ​നു​വാ​ദം വാ​ങ്ങി​യാ​ണ് ബ​സി​ന് ആ​ദ്യ രൂ​പ​മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി​യ​ത്.

    അ​ന്ന് ഇ​ന്ന​വേ​ഷ​ൻ ലാ​ബ​ൻ​റ​ന്റെ രൂ​പ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി​യ​ത്. കേ​ര​ള സ്റ്റാ​ർ​ട്-​അ​പ് മി​ഷ​ൻ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഫി​സാ​റ്റി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ഐ.​ഇ.​ഡി.​സി സെ​ല്ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കേ​ര​ള​ത്തി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലും കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലും ബ​സ് സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ക​യും നി​ര​വ​ധി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​യു​ടേ​യും അ​റി​വ​ൻ​റ​ന്റെ​യും വാ​താ​യ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ക്കാ​ൻ ഫി​സാ​റ്റ് ബ​സി​നു ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    ഫി​സാ​റ്റ് മൊ​ബൈ​ൽ ഫാ​ബ് ലാ​ബി​ന്റെ രൂ​പ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു പി​ന്നീ​ടു​ള്ള ബ​സി​ന്റെ രൂ​പ മാ​റ്റം. സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക് പോ​ലും സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ഞ്ജാ​ന​വും മ​റ്റ് അ​റി​വു​ക​ളും പ​ക​ർ​ന്നു ന​ൽ​കാ​ൻ അ​തു വ​ഴി സാ​ധി​ച്ചു. 2018ൽ ​കേ​ര​ള​ത്തെ ദു​രി​ത​ക്ക​യ​മാ​ക്കി​യ പ്ര​ള​യ​കാ​ല​ത്ത് അ​നേ​കം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ഹാ​യ ഹ​സ്ത​മാ​യി വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ദു​രി​ത​ത്തി​നി​ര​യാ​യ നി​ര​വ​ധി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ലെ കേ​ടാ​യ വീ​ട്ടു​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും, ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും ത​ക​രാ​ർ പ​രി​ഹ​രി​ച്ച് ന​ൽ​കാ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ''റി​പ്പ​യ​ർ-​റീ ബി​ൽ​ഡ് - റീ​സ്റ്റോ​ർ''​എ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശ​മു​യ​ർ​ത്തി ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി സ​ർ​വി​സ് വാ​ഹ​ന​മാ​യി ഫി​സാ​റ്റ് ബ​സ് നാ​ട്ടി​ലു​ട​നീ​ളം സ​ഞ്ച​രി​ച്ചു. 2020 ൽ ​രാ​ജ്യ​ത്ത് കോ​വി​ഡ് മ​ഹാ​മാ​രി പ​ട​ർ​ന്ന് പി​ടി​ച്ച​പ്പോ​ൾ സാ​ന്ത്വ​ന​ത്തി​ന്റെ സ്നേ​ഹ സ്പ​ർ​ശ​മാ​യി ഫി​സാ​റ്റ് ബ​സ്.

    സാ​മൂ​ഹി​ക ബോ​ധ​ത്തി​ന്റെ നേ​ർ രേ​ഖ​യെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ രോ​ഗി​ക​ളാ​യ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രി​ലേ​ക്ക് ആ​തു​ര സേ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ രൂ​പ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന് മൊ​ബൈ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്ലി​നി​ക്കാ​യി ബ​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​ത്. അ​തി​നു ശേ​ഷം 2023വ​രെ ടെ​ക്നോ​ളോ​ജി പ്രൊ​മോ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​വി​ധ സ്കൂ​ൾ കോ​ള​ജ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​യു​ടെ അ​റി​വു​ക​ൾ പ​ക​ർ​ന്നു ന​ൽ​കാ​ൻ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ യാ​ത്ര ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ൾ ര​ണ്ട് പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​തോ​ടെ ബ​സി​ന്റെ പെ​ർ​മി​റ്റ്‌ കാ​ലാ​വ​ധി അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​തോ​ടെ മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പി​ൽ നി​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ അ​നു​വാ​ദം വാ​ങ്ങി ബ​സി​ൽ ഏ​താ​നും രൂ​പ​മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി തു​റ​ന്ന ഫു​ഡ് ലാ​ബാ​ക്കി മാ​റ്റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ നി​ന്ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണം വാ​ങ്ങാ​നും വി​വി​ധ രു​ചി​ക​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഫി​സാ​റ്റ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ഗ്രൗ​ണ്ടി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ഫു​ഡ് ലാ​ബ് സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഫി​സാ​റ്റി​ലെ കാ​റും 20 വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി പെ​ർ​മി​റ്റ് കാ​ലാ​വ​ധി അ​വ​സാ​നി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് മെ​ക്കാ​നി​ക്ക​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​വേ​ണ്ടി വി​ട്ടു ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. കാ​ർ രൂ​പ​മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് ബ​ഗ്ഗി​യാ​ക്കി മാ​റ്റി​യാ​യി​രി​ക്കും ഉ​ട​ൻ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ക.

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    News Summary - Kerala College Bus Gets New Life as Food Lab
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