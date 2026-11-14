ഇനി ഫുഡ് ലാബ്; ഫിസാറ്റ് ബസ് പ്രയാണം തുടരുന്നു...text_fields
അങ്കമാലി: സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ തണലിൽ വിവിധ രൂപഭാവങ്ങൾക്ക് വേദിയായ അങ്കമാലി ഫിസാറ്റ് എൻജിനീയറിങ് കോളജിലെ കെ.എൽ 41- 5355 ബസിന് വീണ്ടും പുനർജന്മം.
കോളജിന്റെ ആരംഭകാലത്ത് വിദ്യാർഥികളെ വഹിച്ചു നീങ്ങിയിരുന്ന പ്രധാന ബസാണ് കാലഘട്ടത്തിനനുസൃതമായി രൂപമാറ്റത്തിലൂടെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി നിലകൊള്ളുന്നത്. ഇതിനോടകം നിരവധി റോളുകളിൽ ഈ ബസ് തിളങ്ങി. 2016ൽ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക അനുവാദം വാങ്ങിയാണ് ബസിന് ആദ്യ രൂപമാറ്റം വരുത്തിയത്.
അന്ന് ഇന്നവേഷൻ ലാബൻറന്റെ രൂപത്തിലായിരുന്നു മാറ്റം വരുത്തിയത്. കേരള സ്റ്റാർട്-അപ് മിഷൻ നേതൃത്വത്തിൽ ഫിസാറ്റിൽ ആരംഭിച്ച ഐ.ഇ.ഡി.സി സെല്ലിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലുടനീളമുള്ള നിരവധി സ്കൂളുകളിലും കോളജുകളിലും ബസ് സഞ്ചരിക്കുകയും നിരവധി വിദ്യാർഥികൾക്ക് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടേയും അറിവൻറന്റെയും വാതായനങ്ങൾ തുറക്കാൻ ഫിസാറ്റ് ബസിനു കഴിഞ്ഞു.
ഫിസാറ്റ് മൊബൈൽ ഫാബ് ലാബിന്റെ രൂപത്തിലായിരുന്നു പിന്നീടുള്ള ബസിന്റെ രൂപ മാറ്റം. സാധാരണക്കാർക്ക് പോലും സാങ്കേതിക വിഞ്ജാനവും മറ്റ് അറിവുകളും പകർന്നു നൽകാൻ അതു വഴി സാധിച്ചു. 2018ൽ കേരളത്തെ ദുരിതക്കയമാക്കിയ പ്രളയകാലത്ത് അനേകം കുടുംബങ്ങൾക്ക് സഹായ ഹസ്തമായി വർത്തിച്ചു. ദുരിതത്തിനിരയായ നിരവധി കുടുംബങ്ങളിലെ കേടായ വീട്ടുപകരണങ്ങളും, ഇലക്ട്രിക് സാധനങ്ങളും തകരാർ പരിഹരിച്ച് നൽകാൻ വിദ്യാർഥികളുടെ സഹായത്തോടെ ''റിപ്പയർ-റീ ബിൽഡ് - റീസ്റ്റോർ''എന്ന സന്ദേശമുയർത്തി കമ്മ്യൂണിറ്റി സർവിസ് വാഹനമായി ഫിസാറ്റ് ബസ് നാട്ടിലുടനീളം സഞ്ചരിച്ചു. 2020 ൽ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് മഹാമാരി പടർന്ന് പിടിച്ചപ്പോൾ സാന്ത്വനത്തിന്റെ സ്നേഹ സ്പർശമായി ഫിസാറ്റ് ബസ്.
സാമൂഹിക ബോധത്തിന്റെ നേർ രേഖയെന്ന നിലയിൽ രോഗികളായ സാധാരണക്കാരിലേക്ക് ആതുര സേവനത്തിന്റെ രൂപത്തിലായിരുന്നു അന്ന് മൊബൈൽ മെഡിക്കൽ ക്ലിനിക്കായി ബസ് പ്രവർത്തിച്ചത്. അതിനു ശേഷം 2023വരെ ടെക്നോളോജി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ സ്കൂൾ കോളജ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ അറിവുകൾ പകർന്നു നൽകാൻ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ യാത്ര നടത്തുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് പൂർത്തിയായതോടെ ബസിന്റെ പെർമിറ്റ് കാലാവധി അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു. അതോടെ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ അനുവാദം വാങ്ങി ബസിൽ ഏതാനും രൂപമാറ്റം വരുത്തി തുറന്ന ഫുഡ് ലാബാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങാനും വിവിധ രുചികൾ അനുഭവിക്കാനുമുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഫിസാറ്റ് ഫുട്ബാൾ ഗ്രൗണ്ടിനോട് ചേർന്നാണ് ഫുഡ് ലാബ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഫിസാറ്റിലെ കാറും 20 വർഷം പൂർത്തിയായി പെർമിറ്റ് കാലാവധി അവസാനിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് വിഭാഗത്തിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പഠിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി വിട്ടു നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. കാർ രൂപമാറ്റം വരുത്തി ഇലക്ട്രിക് ബഗ്ഗിയാക്കി മാറ്റിയായിരിക്കും ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങുക.