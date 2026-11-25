ഇന്ത്യൻ ബിരിയാണി ഇനി ജാപ്പനിലെ സെവൻ -ഇലവനിൽ; പാക്കറ്റിന് വിപണിയിൽ വൻ മുന്നേറ്റംtext_fields
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വ്യത്യസ്ത ഭക്ഷണരുചികൾ ഒത്തുചേരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കൗതുകമുണർത്തുന്ന പല വിഭവങ്ങളും പിറവിയെടുക്കാറുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഏറ്റവും പുതിയൊരു പരീക്ഷണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ജപ്പാനിലെ സെവൻ -ഇലവൻ. ചോറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള രണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട വിഭവങ്ങളെയാണ് അവർ ഇവിടെ കൂട്ടിയിണക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രശസ്തമായ ഇന്ത്യൻ വിഭവത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് തയാറാക്കിയ ഒരു ഒനിഗിരി (ജാപ്പനീസ് ചോറുരുള) ആണ് അവർ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ രുചിക്ക് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായൊരു ജാപ്പനീസ് ശൈലി നൽകുന്ന ഈ വിഭവം ഇതിനോടകം തന്നെ ആളുകൾക്കിടയിൽ വലിയ തരംഗമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്.
'ബിരിയാണി ഒമുസുബി' എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലഘുഭക്ഷണത്തിൽ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ ചേർത്ത ബസ്മതി അരിയും ചിക്കനും പരമ്പരാഗത ജാപ്പനീസ് ചോറുരുളയുടെ ആകൃതിയിലാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ടോക്കിയോയിലെ കന്ദയിലുള്ള 'ബിരിയാണി ഒസാവ' എന്ന റെസ്റ്റോറന്റുമായി ചേർന്നാണ് ഇത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. ദിവസം ഒരൊറ്റ ബിരിയാണി മാത്രം വിളമ്പുന്ന മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രം പ്രവേശനമുള്ള പത്ത് സീറ്റുകൾ മാത്രമുള്ള കൊച്ചു റെസ്റ്റോറന്റാണിത്. 2026-ലെ മിഷെലിൻ ഗൈഡ് ടോക്കിയോയിൽ ബിബ് ഗൂർമാൻഡ് പട്ടികയും ഈ റെസ്റ്റോറന്റിന് ലഭിച്ചിരുന്നു.
സാധാരണയായി റൈസ് പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞാണ് ജാപ്പനീസ് ഒനിഗിരികൾ കാണപ്പെടാറുള്ളതെങ്കിൽ, ബിരിയാണി ഒമുസുബിയിൽ ബിരിയാണി തന്നെയാണ് ചോറുരുളയായി രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ബിരിയാണിയുടെ രുചിയും മണവും എളുപ്പത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനും കഴിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള ഒരു ലഘുഭക്ഷണമാക്കി മാറ്റുകയുമാണ് ഇതിലൂടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ബിരിയാണിയുടെ തനതായ സവിശേഷതകൾ അതേപടി നിലനിർത്താൻ നിരവധി തവണ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയ ശേഷമാണ് ബിരിയാണി ഒസാവ ടീം ഈ റെസിപ്പി അന്തിമമാക്കിയത്. മസാലകളുടെ സുഗന്ധത്തിനും, ബസ്മതി അരിയുടെ രുചിക്കും, ഓരോ അരിമണിയുടെയും വേറിട്ടുനിൽക്കുന്ന ഘടനക്കുമാണ് അവർ പ്രത്യേകം പ്രാധാന്യം നൽകിയത്. നിരവധി ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഒടുവിൽ, ബിരിയാണി ഒസാവ എന്ന പേരിന് ചേരുന്ന വിഭവം തയാറാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതായി അവർ അറിയിച്ചു. ഏകദേശം 145 രൂപയോളം വരുന്ന 248 യെൻ ആണ് ഇതിന്റെ വില.
നവംബർ 17-നാണ് ബിരിയാണി ഒമുസുബിയുടെ പരീക്ഷണ വിൽപ്പന ആരംഭിച്ചത്. നിലവിൽ ടോക്കിയോയിലെ സുമിഡ, ഗിൻസ എന്നിവിടങ്ങളിലെയും ചിബയിലെ ഫുനാബാഷി, നരാഷിനോ എന്നിവിടങ്ങളിലെയും തിരഞ്ഞെടുത്ത ശാഖകളിൽ മാത്രമേ ഇത് ലഭ്യമാകൂ. ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ എല്ലാ സ്റ്റോറുകളിലും ഇത് ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇത് കണ്ടെത്താൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്.
ഇത്തരത്തിൽ പരിമിതമായ ലഭ്യതയാണ് ആളുകളുടെ ആവേശം ഇരട്ടിയാക്കിയത്. പരീക്ഷണ വിൽപ്പനയുടെ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ പല സ്റ്റോറുകളിലും സ്റ്റോക്ക് പൂർണമായും തീർന്നുപോയി. ബിരിയാണി തേടി ചില ഉപഭോക്താക്കൾ ഒന്നിലധികം കൺവീനിയൻസ് സ്റ്റോറുകൾ കയറിയിറങ്ങുക പോലുമുണ്ടായി. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഈ വ്യത്യസ്തമായ ഭക്ഷണക്കൂട്ട് വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്.