കിലോഗ്രാമിന് 1.23 ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ദീപാവലി പലഹാരം; വൈറലായി ജയ്പൂരിന്റെ 'അശർഫി'text_fields
രാജ്യത്ത് ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങൾ അതിന്റെ പൂർണ ശോഭയിൽ നടക്കവെ ജയ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അപൂർവ്വ മധുരപലഹാരത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഏറെ ചർച്ചയാകുന്നത്. ജയ്പൂർ ആസ്ഥാനമായുള്ള പ്രശസ്തമായ മിഠായിക്കടയാണ് കിലോഗ്രാമിന് ഏകദേശം 1.23 ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ഈ അത്ഭുത മധുരവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. സ്വർണനാണയത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ തയാറാക്കിയ ഈ ആഡംബര മിഠായിക്ക് 'അശർഫി' എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. അറബിക് ഭാഷയിൽ സ്വർണനാണയം എന്നർത്ഥം വരുന്ന പേര് തന്നെയാണ് ഈ പലഹാരത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത്.
ഈ വ്യത്യസ്തമായ ആശയത്തിന് പിന്നിൽ തികച്ചും വ്യക്തിപരമായ ഒരു കാരണമുണ്ട്. കടയുടെ സ്ഥാപകയായ സി.എ. അഞ്ജലി ജയ്ൻ തന്റെ മകന്റെ രോഗപ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ തേടുന്നതിനിടയിലാണ് ഇത്തരമൊരു ചിന്തയിലേക്ക് എത്തിയത്. കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും സ്വാഭാവിക മാർഗം കണ്ടെത്തണമെന്ന അവരുടെ തീവ്രമായ ആഗ്രഹമാണ് ഈ വഴിതിരിവിന് കാരണമായത്.
തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് നമ്മുടെ പുരാതന ആയുർവേദ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള 'സ്വർണ ഭസ്മ'ത്തിന്റെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അഞ്ജലി മനസ്സിലാക്കുന്നത്. തുടർന്ന് ഇത് തങ്ങളുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ അവർ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. തുടക്കത്തിൽ വീട്ടിൽ വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന പായസത്തിലും ലഡ്ഡുവിലുമാണ് അവർ ഈ പരീക്ഷണം നടത്തിയത്. ഇതിന്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ നേരിട്ടറിഞ്ഞതോടെ ഈ പ്രത്യേകത ലോകത്തിന് മുന്നിൽ എത്തിക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു. മധുരപലഹാരങ്ങൾ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണെന്ന പൊതുവായ ധാരണ തിരുത്തുക കൂടിയാണ് ഈ സംരംഭത്തിലൂടെ തങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് അഞ്ജലി വ്യക്തമാക്കുന്നു.
വെറും സ്വർണത്തിന്റെ തിളക്കം മാത്രമല്ല ഈ പലഹാരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചേരുവകളും അത്രയധികം പ്രീമിയം ആണ്. ഈന്തപ്പഴത്തിന്റെ പരിപ്പ്, കുങ്കുമപ്പൂവ്, ശുദ്ധമായ തേൻ, എന്നിവയോടൊപ്പം ആയുർവേദ ഗുണങ്ങളുള്ള ശുദ്ധമായ സ്വർണ ഭസ്മവും ചേർത്താണ് ഇത് തയാറാക്കുന്നത്. വെറും ഒൻപത് ഗ്രാം മാത്രം ഭാരമുള്ള ഒരു ചെറിയ കഷണത്തിന് 1,111 രൂപയാണ് വില വരുന്നത്. അങ്ങനെ കണക്കാക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് കിലോഗ്രാമിന് 1.23 ലക്ഷം രൂപയെന്ന വലിയ വിലയിലേക്ക് എത്തുന്നത്.
ഇത്തവണത്തെ ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങളെ കൂടുതൽ സവിശേഷമാക്കാൻ ഈ സ്വർണ മിഠായിക്ക് പുറമേ പരമ്പരാഗത രത്നങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ഒൻപത് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള 'കജു കത്ലി' ശേഖരവും ഈ കട പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. മധുരപ്രിയർക്ക് തികച്ചും പുതിയൊരു അനുഭവവും രാജകീയമായ കാഴ്ചയുമാണ് ഈ ദീപാവലിക്ക് ജയ്പൂർ സമ്മാനിക്കുന്നത്.