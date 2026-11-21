'കഴുതപ്പാലിന്' ആവശ്യക്കാർ ഏറെ; ലിറ്ററിന് 7,000 രൂപ മുതൽ പാൽപ്പൊടി കിലോക്ക് 80,000 വരെ...text_fields
ഷിംല: ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ബിലാസ്പൂർ ജില്ലയിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ കഴുത ഫാം പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു. സഞ്ജീവ് സിങ് താക്കൂറിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 'ഡയറിക്ക ഫാംസ്' 12 കഴുതകളുമായാണ് ഈ സംരംഭത്തിന് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത്. വൈകാതെ തന്നെ ഇവയുടെ എണ്ണം 25 ആയി ഉയർത്താനാണ് ഫാം അധികൃതർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ, ചർമ്മസംരക്ഷണ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവ നിർമിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾക്കും അന്താരാഷ്ട്ര കമ്പനികൾക്കും വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ നിന്നും പാൽ നൽകുന്നത്. ലിറ്ററിന് ഏകദേശം 5,000 മുതൽ 7,000 രൂപ വരെയാണ് ഈ പാലിന് വില പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ഇത് പൊടിയാക്കിയ രൂപത്തിലാകുമ്പോൾ വില വീണ്ടും കുതിച്ചുയരും. ഗുണനിലവാരമനുസരിച്ച് കിലോഗ്രാമിന് 20,000 മുതൽ 80,000 രൂപ വരെയാണ് ഇതിന്റെ വില.
കന്ദ്രോർ ഗ്രാമത്തിൽ നടന്ന 'ഡയറി കോൺക്ലേവ് 2026' പരിപാടിയിൽ വെച്ച് സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി രാജേഷ് ധർമ്മാനിയാണ് ഈ പുതിയ ഫാം ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. പ്രാദേശികരായ ആളുകൾക്ക് പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും, പരമ്പരാഗത കൃഷിരീതികൾക്ക് പുറമെ വ്യത്യസ്തമായ വരുമാന മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കർഷകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യയിൽ കഴുതകളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി കുറഞ്ഞുവരുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ഇത്തരമൊരു ബിസിനസ്സ് ആശയത്തിലേക്ക് എത്തിയതെന്ന് കമ്പനിയുടെ സഹസ്ഥാപകയായ സീരത് തൂർ വ്യക്തമാക്കി. ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ കണ്ടുവരുന്ന തദ്ദേശീയ ഇനമായ 'സ്പിതി' കഴുതകളെ വളർത്തുന്നതിലാണ് ഇവർ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ സ്വന്തം ഫാമിലെ ഉൽപ്പാദനത്തിന് പുറമെ സമീപപ്രദേശങ്ങളിലെ കന്നുകാലി വളർത്തുന്നവരുമായി സഹകരിച്ച് പ്രതിദിനം 2,700 ലിറ്ററിലധികം പാൽ ഡയറിക്ക ഫാംസ് ശേഖരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സഞ്ജീവ് സിംഗ് താക്കൂർ അറിയിച്ചു.
ഇത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും വലിയ പിന്തുണയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര ഫിഷറീസ്, മൃഗസംരക്ഷണ, ക്ഷീരവികസന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ആട്, ചെമ്മരിയാട്, പന്നി, ഒട്ടകം, കുതിര, കഴുത എന്നിവയുടെ പ്രജനന ഫാമുകൾ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് 50 ലക്ഷം രൂപ വരെ സബ്സിഡി ലഭിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്. ഇതുവരെ രാജ്യത്താകമാനം 2,672.65 കോടി രൂപ മൂല്യമുള്ള 3,843 പദ്ധതികൾക്ക് സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 1,233.69 കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ച സബ്സിഡി തുക. അനുമതി ലഭിച്ചവയിൽ 2,014 പദ്ധതികൾക്ക് സബ്സിഡിയുടെ ആദ്യ ഗഡുവായ 354.06 കോടി രൂപ ഇതിനോടകം കൈമാറിക്കഴിഞ്ഞു.