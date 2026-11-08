ദീപാവലി മധുരപലഹാര വിപണിയിൽ മായം വ്യാപകം; കോടികളുടെ ഉൽപന്നങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു

ദീപാവലി മധുരപലഹാര വിപണിയിൽ മായം വ്യാപകം; കോടികളുടെ ഉൽപന്നങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തുtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഉത്സവകാലത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിലെ മായം ചേർക്കൽ തടയുന്നതിനായി നടത്തുന്ന രാജ്യവ്യാപക പരിശോധനയിൽ 82 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 3,280 ടൺ നിരോധിതവും ഗുണനിലവാരമില്ലാത്തതുമായ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ പിടിച്ചെടുത്തു. ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നു മുതൽ വൻ പരിശോധന ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചത്.
നിയമലംഘനം നടത്തിയ 52 സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുകയും 1,133 ലൈസൻസുകൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ 314 സ്ഥാപനങ്ങൾ അധികൃതർ പൂട്ടിച്ച് സീൽ ചെയ്തു. സെപ്റ്റംബർ ഒന്നു മുതൽ നവംബർ അഞ്ച് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള 56,431 ഭക്ഷ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. പാൽ, പനീർ, നെയ്യ്, മധുരപലഹാരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിലാണ് വ്യാപകമായി മായം കണ്ടെത്തിയത്. ആകെ 81.80 കോടി രൂപ മൂല്യമുള്ള 3,279.57 ടൺ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്.
ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി 10,047 ഭക്ഷ്യവ്യാപാരികൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ ഭക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാൻ ഭക്ഷ്യവ്യാപാരികൾക്കും ഇ-കോമേഴ്സ് കമ്പനികൾക്കുമെതിരെ ശക്തമായ നിയമനടപടികൾ തുടരുമെന്ന് എഫ്.എസ്.എസ്.എ.ഐ വ്യക്തമാക്കി.