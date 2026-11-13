ഐ.ടി ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് ദമ്പതികൾ തുടങ്ങിയ 'ഹെൽത്തി ഫുഡ്' സ്റ്റാർട്ടപ്പ്; 9 മാസംകൊണ്ട് നേടിയത് 56 ലക്ഷം രൂപ

ഐ.ടി ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് ദമ്പതികൾ തുടങ്ങിയ 'ഹെൽത്തി ഫുഡ്' സ്റ്റാർട്ടപ്പ്; 9 മാസംകൊണ്ട് നേടിയത് 56 ലക്ഷം രൂപtext_fields
ബെംഗളൂരു: ജോലിക്കിടെയുള്ള തിരക്കുകളും ഭക്ഷണരീതികളിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പലപ്പോഴും നമ്മെ ആരോഗ്യകരമായ ശീലങ്ങളിൽ നിന്ന് അകറ്റാറുണ്ട്. എന്നാൽ ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്നുള്ള ദമ്പതികളായ ദിയ കൃഷ്ണകുമാറും ആദിത്യ നടരാജനും ഈ പ്രശ്നത്തെ ഒരു പുതിയ സംരംഭമാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ കോർപ്പറേറ്റ് ജോലികൾ ഉപേക്ഷിച്ച് അവർ തുടങ്ങിയ 'വെൽഫെഡ്' എന്ന ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചുരുങ്ങിയ കാലംകൊണ്ട് വലിയ വിജയമാണ് കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ബെംഗളൂരുവിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ഇരുവരും ഒരേ ഐ.ടി കമ്പനിയിലാണ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. മൂന്ന് വർഷത്തിലേറെക്കാലം കോർപ്പറേറ്റ് ലോകത്ത് പ്രവർത്തിച്ച അവർക്ക് തിരക്കുപിടിച്ച ജീവിതശൈലി കാരണം കൃത്യസമയത്ത് ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം ലഭിക്കാതെ വന്നു. പലപ്പോഴും പുറത്തുനിന്നുള്ള ഭക്ഷണത്തെയോ ഡെലിവറി ആപ്പുകളെയോ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വന്നത് അവരുടെ ആരോഗ്യത്തെയും ബാധിച്ചു. വീട്ടിൽ പാചകം ചെയ്യുക എന്നത് ജോലി കഴിഞ്ഞെത്തുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ കാര്യമാണെന്ന് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
വിപണിയിൽ ലഭ്യമായ പല ഭക്ഷണ സേവനങ്ങളും വൈവിധ്യമാർന്ന വിഭവങ്ങൾ നൽകിയെങ്കിലും തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്ന ശുദ്ധമായ നാടൻ രുചിയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെയാണ് സ്വന്തമായി ഒരു ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണ സംരംഭം തുടങ്ങാൻ ഇരുവരും തീരുമാനിച്ചത്. 2024 സെപ്റ്റംബറിൽ ഐ.ടി ജോലി പൂർണമായി ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവർ തങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്ന് 15 ലക്ഷം രൂപ മുതൽമുടക്കി 'വെൽഫെഡ്' എന്ന സംരംഭത്തിന് തുടക്കമിട്ടു.
ആദ്യം സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും മാത്രം ഭക്ഷണപ്പൊതികൾ അയച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങിയ ഈ സംരംഭം ഒരു പ്രമുഖ പോഷകാഹാര വിദഗ്ധയുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിനെത്തുടർന്ന് ജനശ്രദ്ധ നേടി. തുടക്കത്തിൽ ചില പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നെങ്കിലും ഉപഭോക്താക്കളുടെ പിന്തുണയോടെ ബിസിനസ്സ് വേഗത്തിൽ വളർന്നു. ഡാൽ, ആലു ഗോബി, ജോവർ റൊട്ടി, ചിക്കൻ വിഭവങ്ങൾ തുടങ്ങി ആരോഗ്യകരവും സ്വാദിഷ്ടവുമായ നാടൻ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ഇവർ പ്രധാനമായും നൽകുന്നത്. പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങൾക്ക് പകരം സ്റ്റീൽ ലൈനിംഗോട് കൂടിയ പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ലഞ്ച് ബോക്സുകളാണ് ഭക്ഷണ വിതരണത്തിനായി ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ്.
ആദ്യ വർഷം ഏകദേശം 45 ലക്ഷം രൂപ വരുമാനം നേടാൻ ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് സാധിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് 2026 ജനുവരി മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള ഒമ്പത് മാസക്കാലയളവിൽ മാത്രം 56 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇവർ വരുമാനമായി നേടിയത്. ഇതുവരെ 1,500-ലധികം ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി 55,000-ത്തിലധികം ഭക്ഷണപ്പൊതികൾ എത്തിക്കാൻ ഇവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മികച്ച ആശയവും കഠിനാധ്വാനവുമുണ്ടെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റ് ജോലികൾ ഉപേക്ഷിച്ചും വിജയഗാഥകൾ രചിക്കാമെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് ഈ ബെംഗളൂരു ദമ്പതികൾ.