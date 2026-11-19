റോമിനെ വിലക്കുവാങ്ങാൻ കെൽപ്പുണ്ടായിരുന്ന കേരളത്തിന്റെ 'കറുത്ത പൊന്ന്'; മലബാറി ചിക്കൻ കറി തയാറാക്കി വിദേശി ഷെഫ്text_fields
ഇന്ത്യയുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന പാചക പാരമ്പര്യങ്ങളോട് എപ്പോഴും വലിയ ആരാധനയുള്ള പ്രശസ്ത സെലിബ്രിറ്റി ഷെഫ് ഗാരി മെഹിഗൻ, ദക്ഷിണേന്ത്യൻ യാത്രകളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് തയാറാക്കിയ ഒരു പ്രത്യേക ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ചിക്കൻ റെസിപ്പി അടുത്തിടെ പങ്കുവെക്കുകയുണ്ടായി. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ രുചികളുടെ തനിമ ഒട്ടും ചോരാതെ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ സമ്പന്നമായ കൂട്ടും കുരുമുളകിന്റെ തനതായ എരിവും ചേർന്നതാണ് ഈ വിഭവം.
കുരുമുളകിന്റെ ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും ഗാരി മെഹിഗൻ വാചാലനാകുന്നുണ്ട്. പണ്ടുകാലത്ത് 'കറുത്ത പൊന്ന്' എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കുരുമുളകിന് അത്രയേറെ മൂല്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ മലബാർ കുരുമുളകിനോടുള്ള അമിതമായ പ്രിയവും വ്യാപാരവും പുരാതന റോമിനെ സാമ്പത്തികമായി തകർച്ചയുടെ വക്കിലെത്തിച്ചിരുന്നു എന്ന ചരിത്രസത്യവും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. തന്റെ അടുക്കളയിൽ മറ്റേതൊരു സുഗന്ധവ്യഞ്ജനത്തേക്കാളും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുരുമുളകാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഈ രുചികരമായ വിഭവം തയാറാക്കുന്നതിനായി ആറ് ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ, അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, പകുതി നാരങ്ങയുടെ നീര് എന്നിവയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത്. കൂടാതെ തൊലി കളഞ്ഞ് അരിഞ്ഞ നാല് വലിയ ചുവന്നുള്ളി, മൂന്ന് ടേബിൾസ്പൂൺ ഇഞ്ചി-വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, ചെറുതായി അരിഞ്ഞ രണ്ട് പച്ചമുളക്, നാല് ടേബിൾസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ, പത്ത് കറിവേപ്പില, ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം എന്നിവയും ഇതിനായി കരുതിവെക്കണം. മസാലക്കൂട്ടിനായി ഒന്നര ടേബിൾസ്പൂൺ ചതച്ച കുരുമുളക്, ഒരു ടേബിൾസ്പൂൺ പെരുംജീരകപ്പൊടി, രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളകുപൊടി, ചതച്ച നാല് ഏലയ്ക്ക എന്നിവയും ആവശ്യമാണ്. ഗ്രേവിക്ക് കൊഴുപ്പും രുചിയും നൽകാൻ തേങ്ങാപ്പാൽ, അര കപ്പ് മല്ലിയില, 500 മില്ലി ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് എന്നിവ കൂടി ചേരുവകളായി എടുക്കണം.
തയാറാക്കുന്ന വിധം വളരെ ലളിതവും രുചികരവുമാണ്. ആദ്യം ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങളിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ്, നാരങ്ങാനീര് എന്നിവ നന്നായി പുരട്ടി അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കുക. ശേഷം ഒരു പാനിൽ ഒരു ടേബിൾസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഉയർന്ന തീയിൽ ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ എല്ലാ വശവും നല്ല സ്വർണ്ണനിറമാകുന്നത് വരെ വറുത്തെടുത്ത് മാറ്റിവെക്കണം. ഇതേ പാനിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾസ്പൂൺ എണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ച് കറിവേപ്പിലയും ജീരകവും പൊട്ടിച്ച ശേഷം ചുവന്നുള്ളി ചേർത്ത് സ്വർണ്ണനിറമാകുന്നത് വരെ വഴറ്റുക. ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി-വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലകളും ചേർത്ത് ഏകദേശം രണ്ട് മിനിറ്റോളം നന്നായി മൂപ്പിക്കണം.
തുടർന്ന് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഒഴിച്ച് നേരത്തെ വറുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി തിളപ്പിക്കുക. തീ കുറച്ച ശേഷം ഏകദേശം 45 മിനിറ്റോളം, അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ നന്നായി വെന്ത് ഗ്രേവി കുറുകി ചിക്കനിൽ പിടിക്കുന്നത് വരെ ചെറുതീയിൽ വേവിക്കണം. അവസാനമായി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ക്രീമും മല്ലിയിലയും ചേർത്ത്, മുകളിൽ അല്പം കൂടി മലബാർ കുരുമുളക് ചതച്ചു വിതറുന്നതോടെ വിഭവം തയ്യാറാകും. മലബാർ കുരുമുളകിന്റെ യഥാർത്ഥ രുചിയും സുഗന്ധവും ആസ്വദിക്കാൻ ഇതിലും മികച്ച മറ്റൊരു വിഭവമില്ലെന്നാണ് ഷെഫ് ഗാരി മെഹിഗന്റെ അഭിപ്രായം.