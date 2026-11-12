അനിരുദ്ധ് കാവ്യമാരൻ വിവാഹത്തിനായി ഗ്രീസിൽ വിളമ്പിയത് തനത് തമിഴ്നാട് വിഭവങ്ങൾ; വൈറലായി മെനു

അനിരുദ്ധ് കാവ്യമാരൻ വിവാഹത്തിനായി ഗ്രീസിൽ വിളമ്പിയത് തനത് തമിഴ്നാട് വിഭവങ്ങൾ; വൈറലായി മെനുtext_fields
തെന്നിന്ത്യൻ സംഗീത ലോകത്തെ പ്രമുഖ സംഗീതസംവിധായകനായ അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറും സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബ്ദിന്റെ സഹ ഉടമയുമായ കാവ്യ മാരനും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം ഗ്രീസിൽ വെച്ച് മനോഹരമായി നടന്നു. വളരെ സ്വകാര്യമായി നടന്ന ഈ ചടങ്ങിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രമാണ് പങ്കെടുത്തത്. സിനിമ-രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ പ്രമുഖരും ഈ ആഘോഷത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനായി ഗ്രീസിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു.
ഒരു ഇന്ത്യൻ വിവാഹം പൂർണമാകുന്നത് രുചികരമായ ഒരു വിഭവസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണത്തിലൂടെയാണ്. ഈ പ്രത്യേക ദിവസത്തിനായി വധൂവരന്മാർ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ചെന്നൈയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ കാറ്ററിങ് ബ്രാൻഡുകളിൽ ഒന്നായ 'അരുസുവൈ അരസു'വിനെയാണ് ആണ്. വിവാഹത്തിന് തലേദിവസം നടന്ന പരമ്പരാഗത തമിഴ് നിശ്ചയച്ചടങ്ങിലും അതിമനോഹരമായ ഉച്ചഭക്ഷണവും അത്താഴവുമാണ് അതിഥികൾക്കായി ഒരുക്കിയിരുന്നത്.
ഏഴ് പതിറ്റാറിലധികം പാരമ്പര്യമുള്ള 'അരുസുവൈ അരസു'വിന്റെ പേരിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ 'ആറ് രുചികളുടെ രാജാവ്' എന്നാണ്. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു മുതൽ രജനീകാന്തിന്റെ കുടുംബം വരെ പങ്കെടുത്ത ഒട്ടനവധി പ്രമുഖ ചടങ്ങുകളിൽ തങ്ങളുടെ തനത് രുചിവൈഭവം എത്തിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് ഇവർ. വിവാഹ വേദിയിലും അതിഥികൾക്കായി പരമ്പരാഗത തമിഴ് ബ്രാഹ്മണ ശൈലിയിലുള്ള ശുദ്ധമായ വെജിറ്റേറിയൻ വിഭവങ്ങളും ഒപ്പം ധാരാളം മധുരപഹാരങ്ങളുമാണ് വിളമ്പിയത്.
വാഴയിലയിൽ വിളമ്പിയ ചോറിനൊപ്പം സാമ്പാർ, രസം, വിവിധതരം തോരൻ കൂട്ടാനുകൾ, തൈര്, പായസം എന്നിവയും കൂടാതെ ദോശ കൗണ്ടറുകളും അതിഥികൾക്കായി ഒരുക്കിയിരുന്നു. പ്രത്യേകതകൾ നിറഞ്ഞ ഫിൽട്ടർ കോഫിയും അന്നത്തെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു. പ്രകൃതിരമണീയമായ ഗ്രീസിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നടന്ന ഈ താരവിവാഹത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളും വിഭവങ്ങളും ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഏറെ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്.