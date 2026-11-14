'അതിർത്തികൾ പങ്കുവെച്ച രുചി'; വിഭജനകാലത്ത് പാകിസ്താനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കുടിയേറിയ ഒരു മധുരപലഹാരം

'അതിർത്തികൾ പങ്കുവെച്ച രുചി'; വിഭജനകാലത്ത് പാകിസ്താനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കുടിയേറിയ ഒരു മധുരപലഹാരംtext_fields
പഞ്ചാബി ഭക്ഷണരീതികളിൽ ഇനിയും ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട ഒട്ടനവധി വിഭവങ്ങളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് പഞ്ചാബിലെ ഫസിൽക എന്ന പ്രദേശത്ത് വിഭജനകാലത്ത് പാകിസ്താനിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം മിഠായിയുണ്ട്. 'തോഷ' എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ മധുരപലഹാരം കാണാൻ ഒരു ചെറിയ ഗുലാബ് ജാമുൻ പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുമെങ്കിലും ഇതിന് അതിനേക്കാൾ ഏറെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ഗുലാബ് ജാമുനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത് അല്പം കൂടി വരണ്ടതും, പഞ്ചസാരപ്പാനി കുറഞ്ഞതും, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു മുമ്പുള്ള കാലത്തോളം നീളുന്ന ചരിത്രമുള്ളതുമാണ്.
ഈ മധുരത്തിന്റെ കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ പാകിസ്താനിലെ പാക്പട്ടൻ എന്ന നഗരത്തിലാണ്. 1947-ലെ ഇന്ത്യാ-പാകിസ്താൻ വിഭജനകാലത്ത് ഈ കുടുംബം തങ്ങളുടെ വീടും നാടും വിട്ട് പലായനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അവരോടൊപ്പം ഈ രുചിക്കൂട്ടും അതിർത്തി കടന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തി. ഒടുവിൽ പഞ്ചാബിലെ ഫസിൽകയിൽ അവർ പുതിയൊരു ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുത്തു. ഏകദേശം എട്ട് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കിപ്പുറവും ഈ മധുരം ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ആ കുടുംബത്തോട് തന്നെയായാണ് ഇന്നും ചേർന്നുനിൽക്കുന്നത്.
നിങ്ങൾക്ക് ഗുലാബ് ജാമുൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അതിലെ അധികമായ മധുരപ്പാനിയും കൊഴുപ്പും ബുദ്ധിമുട്ടാകാറുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് തോഷ. 'തോഷെ' എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഇത് കോവയും മറ്റ് പാലുൽപ്പന്നങ്ങളും ചേർത്ത് തയാറാക്കുന്ന പരമ്പരാഗതമായ പഞ്ചാബി പലഹാരമാണ്. പുറംഭാഗം നല്ല മൊരിഞ്ഞതും ഉള്ളിൽ സാമാനം ഡ്രൈ ആയതുമായ ഒരു ഘടനയാണ് ഇതിനുള്ളത്.
പലതരം പാചകരീതികൾ അനുസരിച്ച് പഞ്ചസാരയോ പാനിയോ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ പരമ്പരാഗത ഗുലാബ് ജാമുൻ പോലെ ഇത് പഞ്ചസാരപ്പാനിയിൽ പൂർണമായി മുങ്ങിനിൽക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇതിന്റെ വരണ്ട രൂപം ഈ മിഠായിക്ക് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രുചി നൽകുന്നു.
ഫസിൽകയിലെ തോഷയുടെ ചരിത്രം 1947-ലെ വിഭജന നോവുകളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ലാല മുൻഷി റാം എന്ന വ്യക്തിയാണ് പാകിസ്താനിലെ പാക്പട്ടനിൽ ഒരു പലഹാരക്കട നടത്തിയിരുന്നത്. അവിടെ ഈ കുടുംബം തോഷ നിർമാണത്തിന് ഏറെ പ്രശസ്തമായിരുന്നു.
എന്നാൽ വിഭജനം ആ കുടുംബത്തെ നാടുകടക്കാൻ നിർബന്ധിതരാക്കി. ലാല മുൻഷി റാം തന്റെ അഞ്ച് ആൺമക്കളോടൊപ്പം ഫസിൽകയിലേക്ക് കുടിയേറി. ഒപ്പം കുടുംബത്തിന്റെ തലമുറകളായി കൈമാറിവന്ന പാചകക്കുറിപ്പും അവർ കൂടെക്കരുതി. അങ്ങനെ 1949-ൽ അവർ ഫസിൽകയിൽ പുതിയൊരു പലഹാരക്കട ആരംഭിച്ചു. കാലക്രമേണ ഈ മധുരം ഫസിൽകയുടെ സ്വന്തം അടയാളമായി മാറി. ഇന്നും ആ കുടുംബത്തിന്റെ സ്ഥാപനം 'പാക്പട്ടനിയാൻ ദി ഹട്ടി' എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് പാക്പട്ടനിലെ തങ്ങളുടെ പഴയ വേരുകളോടുള്ള ആദരവുകൂടിയാണെന്ന് കുടുംബം പറയുന്നു.