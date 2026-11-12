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    ലണ്ടനിലെ 100 വർഷം പഴക്കം ചെന്ന ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറന്റ്; ഇന്ന് അടച്ചുപൂട്ടലിന്‍റെ വക്കിലെത്തിയത് എങ്ങനെ...

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    ലണ്ടനിലെ 100 വർഷം പഴക്കം ചെന്ന ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറന്റ്; ഇന്ന് അടച്ചുപൂട്ടലിന്‍റെ വക്കിലെത്തിയത് എങ്ങനെ...
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    ലണ്ടനിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറന് വീരസ്വാമി ഇന്ന് ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ 100 വർഷമായി ലണ്ടനിലെ റീജന്റ് സ്ട്രീറ്റിൽ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ പൈതൃക റെസ്റ്റോറന്റ് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉടമകളുമായുള്ള ലീസിനെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കത്തെത്തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ അടച്ചുപൂട്ടലിന്റെ വക്കിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

    വിൻസ്റ്റൻ ചർച്ചിൽ, ചാർളി ചാപ്ലിൻ, മാർലൻ ബ്രാൻഡോ തുടങ്ങി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രമുഖർക്ക് വിരുന്നൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഇടം, ബക്കിങ്ഹാം കൊട്ടാരത്തിലെ ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങുകൾക്കുവരെ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്ത് വലിയ ചരിത്രമുള്ള ഒന്നാണ്. എന്നാൽ 'വിക്ടറി ഹൗസ്' എന്ന ഈ കെട്ടിടം നവീകരിക്കാനുള്ള ലീസ് ഉടമകളുടെ തീരുമാനവും കരാർ പുതുക്കാനാകില്ലെന്ന നിലപാടുമാണ് റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് മേൽ കരിനിഴൽ വീഴ്ത്തിയത്.

    ഇന്ത്യയിലെ രാജകീയ കൊട്ടാരങ്ങളുമായി പോലും വേരുകളുള്ളതാണ് ഈ റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ ചരിത്രം. 1926-ൽ എഡ്വേർഡ് പാൽമർ എന്ന വ്യക്തിയാണ് ലണ്ടനിൽ 'വീരസ്വാമി'ക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മുത്തശ്ശൻ ഹൈദരാബ്ദിലെ നിസാമിന്റെ ബാങ്കറായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1880-ൽ ലണ്ടനിലേക്ക് കുടിയേറിയെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ഭക്ഷണത്തോടുള്ള പാൽമറിന്റെ സ്നേഹം കുറഞ്ഞില്ല. തുടക്കത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളും കറികളും വിറ്റും, പാചക പ്രദർശനങ്ങൾ നടത്തിയും ശ്രദ്ധനേടിയ അദ്ദേഹം, പിന്നീട് 1924-ലെ ബ്രിട്ടീഷ് എംപയർ എക്സിബിഷനിൽ ഒരു താൽക്കാലിക ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറന്റ് നടത്തി വൻ വിജയം നേടി. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് 1926 മാർച്ച് 16-ന് ഔദ്യോഗികമായി വീരസ്വാമി റെസ്റ്റോറന്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത്.

    തുടക്കകാലം മുതൽ തന്നെ ലണ്ടനിലെ സാംസ്കാരിക-രാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങളുടെ ഒരു കേന്ദ്രമായി ഈ റെസ്റ്റോറന്റ് മാറി. സന്ദർശകരായി എത്തിയ മഹാരാജാക്കന്മാർക്കും പ്രമുഖർക്കും ഇതൊരു പ്രധാന കേന്ദ്രമായിരുന്നു. വെജിറ്റേറിയൻ വിഭവങ്ങളുടെയും പയറുവർഗ്ഗങ്ങളുടെയും ആരോഗ്യപരമായ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പണ്ടേ സംസാരിച്ച വ്യക്തികൂടിയായിരുന്നു എഡ്വേർഡ് പാൽമർ.

    എന്നാൽ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പൈതൃകം പേറുന്ന ഈ റെസ്റ്റോറന്റിന് ഇപ്പോൾ സ്വന്തം വിലാസത്തിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ വലിയ നിയമപോരാട്ടം തന്നെ നടത്തേണ്ടി വരികയാണ്. കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉടമകളായ ക്രൗൺ എസ്റ്റേറ്റ് ഈ പ്രദേശം നവീകരിച്ച് ആധുനിക ഓഫീസാക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതിനാൽ റെസ്റ്റോറന്റ് ഒഴിഞ്ഞുകൊടുക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം. ഇതിനെതിരെ റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ നടത്തിപ്പുകാരായ 'MW Eat'-ന്റെ ചെയർമാൻ രഞ്ജിത് മാത്രണി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

    ഈ ചരിത്രപ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥാപനം സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇതിനകം ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം ആളുകൾ ഒപ്പുവെച്ച പെറ്റീഷൻ ബ്രിട്ടനിലെ ചാൾസ് രാജാവിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജാവിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അനുകൂലമായൊരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുമെന്നും ലണ്ടന്റെ മണ്ണിലെ ഏറ്റവും പഴയ ഇന്ത്യൻ ഭക്ഷണശാലയുടെ പൈതൃകം ഇല്ലാതാകില്ലെന്നുമാണ് ഭക്ഷണപ്രിയരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും പ്രതീക്ഷ.

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    News Summary - 100-year-old Indian restaurant in London came close to closure today
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