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    FIFA World Cup
    Posted On
    date_range 24 Jun 2026 7:55 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Jun 2026 7:55 AM IST

    ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ അവസാന അങ്കത്തിന് ഖത്തർ; ഒന്നുകിൽ വിജയം, അല്ലെങ്കിൽ മടക്കം

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    ഖത്തർ-ബോസ്നിയ മത്സരം രാത്രി 10 മണിക്ക്
    ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ അവസാന അങ്കത്തിന് ഖത്തർ; ഒന്നുകിൽ വിജയം, അല്ലെങ്കിൽ മടക്കം
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    ഖത്തർ ടീം കളിക്കളത്തിൽ

    ദോഹ: 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ അവസാന ​ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിനായി ഖത്തർ ഇന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ജയത്തിൽ കുറഞ്ഞൊരു ലക്ഷ്യമില്ല. അമേരിക്കയിലെ സിയാറ്റിൽ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ബോസ്നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിനയെ നേരിടാൻ ഖത്തർ കച്ചകെട്ടികഴിഞ്ഞു. 32 ടീമുകളുടെ നോക്കൗട്ട് റൗണ്ടിലേക്ക് മുന്നേറാൻ ഖത്തറിന് ഈ മത്സരത്തിൽ ജയം അനിവാര്യമാണ്. ബുധനാഴ്ച ഖത്തർ സമയം രാത്രി 10 മണിക്കാണ് മത്സരം.

    കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ കാനഡക്കെതിരെ കനത്ത തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങിയെങ്കിലും പിഴവുകൾ തിരുത്തി കൂടുതൽ കരുത്തോടെയാണ് അന്നാബികൾ എത്തുന്നത്. പ്രതിരോധിച്ച് കളിക്കുന്നതിന് പകരം കൂടുതൽ മുന്നേറ്റം നടത്തി ആക്രമിച്ച് കളിക്കുന്ന ടീമിനെയാകും പരിശീലകൻ ഹുലൻ ലോപ്റ്റെ​ഗി കളത്തിലിറക്കുക. കാനഡക്കെതിരെ ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ടതിനാൽ ഹൊമം അഹമ്മദും അസിം മദീബോയും ഇല്ലാതെയാകും ഖത്തർ കളിക്കേണ്ടിവരിക. ആക്രമണ നിരയിൽ അക്രം അഫീഫ്, എഡ്മിൽസൺ ജൂനിയർ എന്നിവർക്ക് കൂടുതൽ മുന്നേറ്റം നടത്താൻ സൗകര്യത്തിൽ മധ്യനിരയിൽ കരീം ബൗദിയാഫിനെ പോലുള്ള താരങ്ങളെ ഇറക്കേണ്ടതുണ്ട്.

    മലയാളിയായ തഹ്സിൻ മുഹമ്മദിനെ മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ പരീക്ഷിക്കാനും സാധ്യതകളേറെയാണ്. തോൽവി മറന്ന് അവസാന മത്സരത്തിനായി താരങ്ങളെ ശാരീരികമായും മാനസികമായും ഒരുക്കുന്നതിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെന്ന് പരിശീലകൻ ലോപ്റ്റെ​ഗി വ്യക്തമാക്കി.

    ആദ്യ മത്സരത്തിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനോട് സമനില നേടിയ ഖത്തറിന് നിലവിൽ ഒരു പോയിന്റാണ് ഉള്ളത്. കാനഡയോട് സമനിലയും സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനോട് 4-1ന് തോൽവിയും വഴങ്ങി എത്തുന്ന ബോസ്നിയക്കും ഓരോ പോയിന്റാണ് ഉള്ളത്. എന്നാൽ നിലവിൽ ഗോൾ വ്യത്യാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബോസ്നിയ ​ഗ്രൂപ്പിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും ഖത്തർ നാലാം സ്ഥാനത്തുമാണ്. ഗ്രൂപ്പിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായി യോഗ്യത നേടണമെങ്കിൽ ഖത്തർ ബോസ്നിയയെ തോൽപ്പിക്കുകയും കാനഡ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനോട് പരാജയപ്പെടുകയും വേണം.

    എന്നാൽ ബോസ്നിയക്കെതിരെ മികച്ച മാർജിനിൽ വിജയിച്ചാൽ മികച്ച മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരായും ഖത്തറിന് അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് യോ​ഗ്യത നേടാം. 48 ടീമുകളുടെ പുതിയ ലോകകപ്പ് ഫോർമാറ്റ് കാരണം ഖത്തറിന്റെ നോക്കൗട്ട് പ്രതീക്ഷകൾ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലെയും ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനക്കാർക്കൊപ്പം 12 ഗ്രൂപ്പുകളിലെ മികച്ച എട്ട് മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാർക്കും അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് യോഗ്യത ലഭിക്കും.

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    TAGS:world cupgulfmatchqatar​
    News Summary - Qatar in final group stage match; either win or return
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