20 വർഷമായി ദീപാവലിക്ക് പോലും പടക്കം പൊട്ടിക്കാത്ത നാട്; ഗ്രാമവാസികളുടെ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലെ രഹസ്യം?text_fields
ദീപങ്ങളുടെ പ്രഭയിലും പടക്കങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തിലും ആനന്ദത്തോടെ രാജ്യമൊട്ടുക്കും ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ, 20 വർഷത്തോളമായി പടക്കം പൊട്ടിക്കാത്ത കുറച്ചു നാടുകളുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ. തമിഴ്നാട്ടിലെ ഇറോഡിന് സമീപമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് തുടർച്ചയായ ഇരുപതാം വർഷവും പടക്കങ്ങളില്ലാതെ ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്നത്.
മേട്ടുപ്പാളയം, പുങ്കമ്പാടി, എല്ലപ്പാളയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പത്തോളം ഗ്രാമങ്ങളിലെ ജനങ്ങളാണ് പ്രകൃതിക്കുവേണ്ടി ഈ തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ..? എന്നാൽ, ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായ പടക്കംപൊട്ടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കിയതിനുപിന്നിൽ പ്രകൃതിയോടിണങ്ങുന്ന തങ്ങളുടേതായ കാരണങ്ങളുമുണ്ടെന്ന് ആ ഗ്രാമവാസികൾ പറയുന്നു.
ഈ ഗ്രാമങ്ങളിലായി 240 ഏക്കറിലായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിസങ്കേതമുണ്ട്. വെള്ളോട് പക്ഷിസങ്കേതം! 30 അടി വരെ വെള്ളം സംഭരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള 50 ഏക്കർ വിസ്തൃതിയുള്ള കുളവുമുണ്ട് സങ്കേതത്തിൽ. ചെറിയ പാലങ്ങൾ, നടപ്പാതകൾ, ചിത്രശലഭ ഉദ്യാനം, സെൽഫി പോയന്റുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പ്രദേശം ഒരു പ്രധാന ഇക്കോ-ടൂറിസം കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ പടക്കംപൊട്ടിക്കാത്തതിന്റെ പിന്നിലെ യാഥാസ്ഥിതികത മറ്റൊന്നാണ്.
ഒക്ടോബർ മുതൽ മാർച്ച് വരെയാണ് ഇവിടുത്തെ പക്ഷിക്കാലം. അതായത് നമ്മുടെ ദീപാവലി അടക്കം ഉൾപ്പെടുന്ന മാസങ്ങൾ. ഈ മാസങ്ങളിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽനിന്ന് ദേശാടന പക്ഷികൾ സങ്കേതങ്ങളിലെത്തി അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു. കുളത്തിലെ മത്സ്യങ്ങളെ ഭക്ഷിച്ചും കൂടുക്കൂട്ടിയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിയുമാണ് ഇവ ഇവിടെ കഴിയുകയാണ് പതിവ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, പടക്കങ്ങളുടെ ശബ്ദവും പുകയും പക്ഷികളെ ഭയപ്പെടുത്തുകയോ പ്രജനനത്തെ ബാധിക്കുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കാനാണ് ഗ്രാമവാസികൾ സ്വമേധയാ പടക്കങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചത്.
പെയിന്റഡ് സ്റ്റോർക്ക്, ഏഷ്യൻ ഓപ്പൺബിൽ, ബ്ലാക്ക്-ഹെഡഡ് ഐബിസ്, ലിറ്റിൽ കോർമോറന്റ്, ഗ്രേ ഹെറോൺ തുടങ്ങിയ തദ്ദേശീയ പക്ഷികൾക്കൊപ്പം സൈബീരിയ, റഷ്യ, ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലാൻഡ് തുടങ്ങിയ ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പെലിക്കൻ, സാൻഡ്പൈപ്പർ, കാസ്പിയൻ ടേൺ, ബ്ലാക്ക്-നെക്ക്ഡ് സ്റ്റോർക്ക് തുടങ്ങിയ ദേശാടനപക്ഷികളും ഈ മാസങ്ങളിൽ ഇവിടെയെത്തുന്നു. പക്ഷികളുടെ പ്രജനനകാലത്തെ ശബ്ദ-വായുമലിനീകരണത്തിൽനിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായാണ് ആഘോഷങ്ങൾ വരെ മാറ്റിവെച്ചുള്ള ഈ മാതൃകാപരമായ തീരുമാനം ഗ്രാമവാസികൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
"പക്ഷികൾ ഭയന്ന് ഓടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഇതൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത്. അവ ഇവിടെ ജീവിച്ചു വളരണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം," എന്ന് പ്രദേശവാസി വ്യക്തമാക്കുന്നു.
പടക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയെങ്കിലും ആഘോഷങ്ങളുടെ തിളക്കം കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. ചെല്ലപ്പമ്പാളയം, കൂത്തമ്പാളയം, വടഗൽപുധൂർ, കളർപാളയം തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഗ്രാമവാസികൾ പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചും പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയും പരമ്പരാഗത ആവേശത്തോടെയാണ് ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്നത്. പക്ഷികളെ വലിയ തോതിൽ കാണുന്നത് കണ്ണിന് ഒരു വിരുന്നാണെന്നും, ഇത് പക്ഷികൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു ത്യാഗമാണെന്നും നാട്ടുകാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 20 വർഷത്തോളമായി നാട്ടുക്കാരുടെ സഹജീവി- പ്രകൃതി സ്നേഹത്തെ വാഴ്ത്തി നിരവധി പേരാണ് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.