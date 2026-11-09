ചുഴലിക്കാറ്റ് വരുന്നത് മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ പ്രകൃതിയുടെ സൂചനകൾ; വള്ളികളും തേനീച്ചകളും പക്ഷികളും നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകൾ തേടി ഫിജിക്കാർ

ചുഴലിക്കാറ്റ് വരുന്നത് മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ പ്രകൃതിയുടെ സൂചനകൾ; വള്ളികളും തേനീച്ചകളും പക്ഷികളും നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകൾ തേടി ഫിജിക്കാർtext_fields
ചുഴലിക്കാറ്റ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രകൃതിയിൽ ചില അസാധാരണ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കാറുണ്ടോ? മരങ്ങളിലെ പൂക്കൾ, ചെടികളുടെ വളർച്ച, തേനീച്ചകളുടെ പെരുമാറ്റം, പക്ഷികളുടെ സഞ്ചാരം എന്നിവ നിരീക്ഷിച്ച് ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ വരവ് മുൻകൂട്ടി തിരിച്ചറിയുകയാണ് പസഫിക് ദ്വീപ് രാജ്യമായ ഫിജിയിലെ കർഷകർ. ആധുനിക കാലാവസ്ഥാ പ്രവചന സംവിധാനങ്ങൾക്കൊപ്പം തലമുറകളായി കൈമാറിവരുന്ന പരമ്പരാഗത അറിവുകളും പ്രയോജനപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് രാജ്യം.
ഫിജിയിൽ ജൂലൈ മാസമാകുമ്പോൾ കർഷകർ കാട്ടുകിഴങ്ങിന്റെ വള്ളികൾ പ്രത്യേകം നിരീക്ഷിക്കാറുണ്ട്. നവംബർ മുതൽ ഏപ്രിൽ വരെയുള്ള ചുഴലിക്കാറ്റ് കാലത്ത് ദുരന്തസാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഈ വള്ളികളുടെ വളർച്ച സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. വള്ളികൾ നിലത്തുകൂടി പടർന്നുവളരുകയാണെങ്കിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും മുകളിലേക്ക് വളരുകയാണെങ്കിൽ സാധ്യത കുറവാണെന്നുമാണ് പരമ്പരാഗത അറിവ്.
ഫിജിയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ദ്വീപായ വനുവ ലെവുവിലെ കർഷകനായ മരിക റഡുവ വർഷങ്ങളായി ഇത്തരം പ്രകൃതിദത്ത സൂചനകൾ നിരീക്ഷിച്ചാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. ശക്തമായ കാറ്റിൽനിന്ന് സ്വയം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തരം വള്ളികൾ നിലത്തോട് ചേർന്ന് വളരുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരീക്ഷണം. വാഴ, തേനീച്ച, ബ്രഡ് ഫ്രൂട്ട് തുടങ്ങിയവയുടെ അസാധാരണമായ പെരുമാറ്റങ്ങളും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളുടെ സൂചനകളായി ഫിജിയിലെ കർഷകർ കണക്കാക്കുന്നു.
ഉപഗ്രഹങ്ങളും കാലാവസ്ഥാ റഡാറുകളും കംപ്യൂട്ടർ സംവിധാനങ്ങളും വികസിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് പ്രകൃതിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചാണ് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യക്കൊപ്പം ഇത്തരം പരമ്പരാഗത അറിവുകളെയും കാലാവസ്ഥാ പ്രവചന സംവിധാനങ്ങളുടെ ഭാഗമാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പസഫിക് രാജ്യങ്ങൾ.
2024ൽ ഫിജി കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ വിഭാഗം പരമ്പരാഗത പരിസ്ഥിതി വിജ്ഞാനത്തെ ശാസ്ത്രീയ കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനവുമായി സംയോജിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. വനുവാട്ടു, ടോംഗ, സമോവ, നിയു, സോളമൻ ദ്വീപുകൾ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളും സമാനമായ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമാണ്. പ്രകൃതിയിലെ അസാധാരണ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ച് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ വിഭാഗത്തിന് കൈമാറുന്ന സംവിധാനവും നിലവിലുണ്ട്.
വനുവാട്ടുവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ലൈമറ്റ് വാച്ച് എന്ന ആപ്പിലൂടെ പ്രകൃതിയിലെ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, പച്ച നിറത്തിലുളള കടലാമകൾ സാധാരണയേക്കാൾ കൂടുതൽ കരക്കുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് മുട്ടയിടുന്നത് ചുഴലിക്കാറ്റ് അടുത്തെത്തുന്നതിന്റെ സൂചനയായിരിക്കാമെന്നാണ് നിരീക്ഷണം.
അതേസമയം, പരമ്പരാഗത അറിവുകളെ ശാസ്ത്രീയ പ്രവചന സംവിധാനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ കാലത്തെ നിരീക്ഷണവും പഠനവും ആവശ്യമാണെന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. നൂറുവർഷത്തെ വിവരശേഖരവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ അഞ്ചുവർഷത്തെ വിവരങ്ങൾ മാത്രം മതിയാകില്ല. അതിനാൽ പ്രകൃതിയിലെ സൂചനകളും കാലാവസ്ഥാ സംഭവങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.
വിൻസ്റ്റൺ ചുഴലിക്കാറ്റിന് മുമ്പും സൂചനകൾ
2016ൽ ഫിജിയെ തകർത്തെറിഞ്ഞ വിൻസ്റ്റൺ ചുഴലിക്കാറ്റിന് മുമ്പ് പ്രകൃതിയിൽ നിരവധി അസാധാരണ മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നതായി ഗ്രാമീണർ പറയുന്നു. ചുഴലിക്കാറ്റിന് മൂന്ന് മുതൽ നാല് മാസം മുമ്പ് കടന്നലുകൾ നിലത്തോട് ചേർന്ന് കൂടുകൂട്ടിയിരുന്നു. ബ്രഡ് ഫ്രൂട്ട് മരങ്ങളിൽ ഒരു തണ്ടിൽ അഞ്ചോ അതിലധികമോ കായ്കൾ ഉണ്ടായി. വാഴച്ചെടികളുടെ മധ്യഭാഗത്തെ തളിരിലകൾ സാധാരണപോലെ നേരെ വളരുന്നതിനുപകരം ചുരുണ്ടുപോയതായും കണ്ടെത്തി.
ചുഴലിക്കാറ്റിന് ഒരു മാസം മുമ്പ് കടലിലെ വെള്ളത്തിന് അസാധാരണമായ ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ടതായി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ നിരീക്ഷിച്ചു. ചെറിയ മത്സ്യങ്ങൾ ചത്ത നിലയിൽ തീരത്ത് അടിഞ്ഞതും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ചുഴലിക്കാറ്റിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് കടൽപ്പക്ഷികൾ സാധാരണയേക്കാൾ താഴ്ന്ന് പറന്ന് കരയിലേക്ക് എത്തിയതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഇന്റർനാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ സസ്റ്റെയ്നബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് 2025ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഈ അനുഭവങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ആഘാതം നേരിടുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ 190 രാജ്യങ്ങളിൽ ഫിജി 103-ാം സ്ഥാനത്താണ്. വരുംകാലങ്ങളിൽ രാജ്യത്ത് ഉഷ്ണമേഖലാ ചുഴലിക്കാറ്റുകളുടെ തീവ്രത വർധിക്കാനിടയുണ്ടെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. കാലാവസ്ഥാ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പസഫിക് ദ്വീപ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ നിക്ഷേപം ആവശ്യമാണെന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര നാണയനിധിയുടെ കണക്ക്.
പ്രകൃതിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചും തലമുറകളായി കൈമാറിവന്ന അറിവുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയും കാലാവസ്ഥാ ദുരന്തങ്ങളെ നേരിടാൻ കഴിയുമെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. പരമ്പരാഗത അറിവുകൾക്കും ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിനും ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയാണ് ഫിജിയുടെ ഈ നീക്കം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.