ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദം ശക്തിപ്രാപിക്കുന്നു; 16ന് ചുഴലിക്കാറ്റായേക്കും

ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദം ശക്തിപ്രാപിക്കുന്നു; 16ന് ചുഴലിക്കാറ്റായേക്കുംtext_fields
ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദം നവംബർ 16ഓടെ ചുഴലിക്കാറ്റായി ശക്തിപ്രാപിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് (ഐ.എം.ഡി). തെക്കുകിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദം ശക്തിപ്രാപിച്ച് ശക്തമായ ന്യൂനമർദമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇത് ന്യൂനമർദമായി കൂടുതൽ ശക്തിപ്രാപിക്കുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ പ്രവചനം.
തുടർന്ന് വടക്ക്-വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ന്യൂനമർദം കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് നവംബർ 16 വൈകുന്നേരത്തോടെ മധ്യ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഐ.എം.ഡി ശനിയാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ ബുള്ളറ്റിനിൽ വ്യക്തമാക്കി.
ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 5.30-ഓടെ ശക്തമായ ന്യൂനമർദം തെക്കുകിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന് മുകളിലായിരുന്നുവെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ന്യൂനമർദത്തിന്റെ സ്വാധീനഫലമായി ആൻഡമാൻ കടൽ, ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ, ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. മണിക്കൂറിൽ 60 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ കാറ്റ് വീശാനിടയുണ്ട്.
നവംബർ 17 മുതൽ കാറ്റിന്റെ വേഗം മണിക്കൂറിൽ 80 കിലോമീറ്ററായി ഉയരാനും തുടർന്നുള്ള രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലും ഇതേ വേഗത്തിൽ തുടരാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഐ.എം.ഡി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ നിലവിൽ കടലിലുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ നവംബർ 15നകം തീരത്ത് തിരിച്ചെത്തണമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് നിർദേശിച്ചു. മുന്നറിയിപ്പുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കിടെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ മേഖലയിൽ രൂപപ്പെടുന്ന മൂന്നാമത്തെ പ്രധാന കാലാവസ്ഥാ സംവിധാനമാണിത്. നേരത്തേ രൂപപ്പെട്ട അർണബ്, മുരശു ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ ഒക്ടോബറിലും നവംബറിലും ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരം കടന്നിരുന്നു.
ഒക്ടോബർ 28ന് നരസാപുരത്തിന് സമീപം അതിതീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റായാണ് അർണബ് തീരം തൊട്ടത്. മണിക്കൂറിൽ 125 മുതൽ 135 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിലായിരുന്നു കാറ്റ് വീശിയത്. ചില സമയങ്ങളിൽ കാറ്റിന്റെ വേഗം മണിക്കൂറിൽ 150 കിലോമീറ്റർ വരെയെത്തി. ചുഴലിക്കാറ്റിൽ കുറഞ്ഞത് ആറുപേർ മരിച്ചിരുന്നു.
നവംബർ മൂന്നിന് പുലർച്ചെ ഒംഗോളിന് സമീപം തെക്കൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരം കടന്ന മുരശു ചുഴലിക്കാറ്റ് തീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റായിരുന്നു. മണിക്കൂറിൽ 100 മുതൽ 110 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിലായിരുന്നു കാറ്റ് വീശിയത്. കാറ്റിന്റെ വേഗം ചില സമയങ്ങളിൽ 120 കിലോമീറ്റർ വരെയെത്തി. ഇതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നവംബർ അഞ്ചിന് തീരദേശ ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെയും തെലങ്കാനയുടെയും വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ മഴക്ക് കാരണമായി.