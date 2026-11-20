അമ്മയാന ചവിട്ടി തുടയെല്ല് ഒടിഞ്ഞു; ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഏഴാഴ്ച പ്രായമുള്ള കുട്ടിയാനയെ വൻതാരയിലേക്ക് എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്തുtext_fields
ഗുവാഹത്തി: ജനിച്ച നാൾ മുതൽ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ പോരാടുന്ന ഏഴാഴ്ച പ്രായമുള്ള ഏഷ്യൻ ആനക്കുട്ടി രാജയെ അടിയന്തര ചികിത്സക്കായി അസമിൽ നിന്ന് ഗുജറാത്തിലെ ജാംനഗറിലുള്ള വൻതാരയിലേക്ക് എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. വെള്ളിയാഴ്ച പ്രത്യേക വിമാനത്തിലാണ് ആനക്കുട്ടിയെ എത്തിച്ചത്.
ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് വടക്കൻ അസമിലെ ധേമാജി ജില്ലയിലുള്ള പോഹുമാര ഗ്രാമത്തിലാണ് രാജ ജനിച്ചത്. എന്നാൽ 11 വയസ്സുള്ള അമ്മയാനയുടെ ചവിട്ടേറ്റതിനെ തുടർന്ന് വലതുകാലിലെ തുടയെല്ലിന് ഗുരുതരമായ പൊട്ടലുണ്ടായി. രാജക്ക് വിദഗ്ധ ചികിത്സ ആവശ്യമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഉടമയും പരിചരിക്കുന്നവരും വൻതാരയുടെ സഹായം തേടി. ഒക്ടോബർ എട്ടിന് വൻതാരയുടെ അടിയന്തര രക്ഷാപ്രവർത്തക സംഘം രാജയുടെ അടുത്തെത്തി.
എക്സ്-റേ പരിശോധനയിൽ എല്ല് പൂർണമായി ഒടിഞ്ഞതായും ഒടിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ പരസ്പരം നീങ്ങി സ്ഥാനചലനം സംഭവിച്ചതായും കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് കാലിന് പ്ലാസ്റ്റർ ഇടുകയും ബാൻഡേജുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. കാലിന് ഭാരം കുറക്കാനും നിൽക്കാൻ സഹായിക്കാനും സ്ലിങ് സംവിധാനവും ഒരുക്കി. പ്രത്യേകമായി തയ്യാറാക്കിയ പാൽ നൽകുന്നതിനൊപ്പം ബോട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഭക്ഷണക്രമവും പരിചരണ നിർദേശങ്ങളും നൽകി.
ഏഴാഴ്ചയായി വൻതാരയിലെ വെറ്ററിനറി സംഘം രാജയുടെ ഉടമയുടെ വീട്ടിലെത്തിയാണ് ചികിത്സ നൽകിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയിൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് തീവ്രപരിചരണം നൽകേണ്ടത് അനിവാര്യമായി. 2,500 കിലോമീറ്ററിലധികം ദൂരമുള്ള റോഡ് യാത്ര ഈ പ്രായത്തിലുള്ള ദുർബലമായ ആനക്കുട്ടിക്ക് സാധ്യമല്ലാത്തതിനാലാണ് വിമാനമാർഗം മാറ്റിയത്.
'ചെറിയ ശരീരത്തിനേക്കാൾ വലിയ ധൈര്യത്തോടെയാണ് ഏഴാഴ്ചയായി രാജ പോരാടുന്നത്. ഇനി അവനെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാനും നടക്കാനും ഒരുനാൾ ഓടാനും കഴിയുന്ന എല്ലാ അവസരങ്ങളും വൻതാരയിൽ അവന് നൽകും'-വൻതാര സിഇഒ വിവാൻ കരാനി പറഞ്ഞു.
രാജയെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായി പ്രത്യേകം വിമാനവും ചെറിയ ശരീരത്തിന് അനുയോജ്യമായ കൂടും ഒരുക്കി. ഒടിഞ്ഞ കാലിന് ചലനമുണ്ടാകാതിരിക്കാനും സുരക്ഷിതമായി പിന്തുണ നൽകാനും കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് കൂട് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്. യാത്രക്കിടെ സമ്മർദവും പരിക്കുകളും ഒഴിവാക്കാൻ മൃദുവായ കിടക്കയും ഒരുക്കിയിരുന്നു.
ഇന്ത്യയിൽ ആനയെ വിമാനമാർഗം മാറ്റുന്ന മൂന്നാമത്തെ സംഭവമാണിത്. അടുത്തിടെ അസമിൽ നിന്നും കേരളത്തിൽ നിന്നുമായി രണ്ട് ആനകളെയും സമാനമായി വിമാനമാർഗം മാറ്റിയിരുന്നു.
വൻതാരയിലെത്തിയ രാജയെ ആനകൾക്കായുള്ള ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കും. വിദഗ്ധ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം വേദന നിയന്ത്രണം, മരുന്നുകൾ, ചലനശേഷി വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ചികിത്സ, പോഷകാഹാര പുനരധിവാസം എന്നിവ തുടരും. പരിക്കിന്റെ സ്വഭാവം കണക്കിലെടുത്ത് രാജക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വെറ്ററിനറി പരിചരണവും നിരീക്ഷണവും ആവശ്യമായി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും വൻതാര അറിയിച്ചു.