എങ്ങനെയാണ് ചുഴലിക്കാറ്റുകൾക്ക് പേരിടുന്നത്? 'അക്വാൻ' നാമകരണത്തിന് പിന്നിലെ മാനദണ്ഡങ്ങൾtext_fields
ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപംകൊണ്ട 'അക്വാൻ' ചുഴലിക്കാറ്റ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരത്തേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ, ഈ പേരിന് പിന്നിലെ കൗതുകകരമായ നാമകരണ രീതികളും മാനദണ്ഡങ്ങളും ചർച്ചയാകുന്നു. വടക്കൻ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര മേഖലയിൽ രൂപംകൊള്ളുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റുകൾക്ക് പേര് നൽകുന്നതിനായി പ്രത്യേക അന്താരാഷ്ട്ര സംവിധാനമുണ്ട്. ഈ മാനദണ്ഡമനുസരിച്ചാണ് നിലവിലെ ചുഴലിക്കാറ്റിന് ഇറാൻ 'അക്വാൻ' എന്ന് പേരിട്ടത്.
ലോക കാലാവസ്ഥാ സംഘടനയുടെയും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഏഷ്യ-പസഫിക് സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക കമീഷന്റെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും അറബിക്കടലിലും ഉണ്ടാകുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റുകൾക്ക് പേര് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ, ഇറാൻ, ബംഗ്ലാദേശ്, മാലിദ്വീപ്, മ്യാൻമർ, ഒമാൻ, പാകിസ്താൻ, ഖത്തർ, സൗദി അറേബ്യ, ശ്രീലങ്ക, തായ്ലൻഡ്, യു.എ.ഇ, യെമൻ എന്നിങ്ങനെ 13 അംഗരാജ്യങ്ങളടങ്ങുന്ന സമിതിയാണ് ഈ മേഖലയിലെ ചുഴലിക്കാറ്റുകളുടെ പേരുകൾ നിർദേശിക്കുന്നത്. ചുഴലിക്കാറ്റുകളെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി ക്രോഡീകരിക്കുന്നതിനാണ് വ്യത്യസ്ത പേരുകൾ നൽകുന്നത്. 2000-ത്തിലാണ് ഏഷ്യ-പസഫിക് മേഖലയിലെ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾക്ക് പേര് നൽകാനായി രാജ്യങ്ങളുടെ ഈ കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിച്ചത്.
ഓരോ രാജ്യവും 13 പേരുകൾ വീതം നിർദേശിക്കും. അങ്ങനെ രാജ്യങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച മൊത്തം 169 പേരുകളിൽ നിന്നാണ് പുതിയ ചുഴലിക്കാറ്റ് രൂപപ്പെടുമ്പോൾ അതിന് പേര് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിലാണ് പട്ടികയിൽ രാജ്യങ്ങളെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓരോ രാജ്യവും നിർദേശിച്ച പേരുകൾ നൽകുന്നത്.
പേരിടാനുമുണ്ട് കർശന മാനദണ്ഡങ്ങൾ
ചുഴലിക്കാറ്റുകൾക്ക് പേരിടുന്ന രീതിക്ക് വർഷങ്ങളുടെ ചരിത്രമുണ്ട്. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യകാലം വരെ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾക്ക് സ്ത്രീകളുടെ പേരുകൾ മാത്രമാണ് നൽകിയിരുന്നത്. പിന്നീട്, നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തോടുകൂടി ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിൽ പുരുഷന്മാരുടെ പേരുകളും ഉപയോഗിച്ചുതുടങ്ങി. എന്നാൽ നിലവിൽ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾക്ക് ലിംഗഭേദമില്ലാത്ത നിഷ്പക്ഷ നാമങ്ങളാണ് നൽകിവരുന്നത്.
അംഗരാജ്യങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പേരുകൾക്ക് ലോക കാലാവസ്ഥാ സംഘടന ചില കർശനമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ പ്രധാനം പേര് പൂർണ്ണമായും നിഷ്പക്ഷമായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെയോ മതവിശ്വാസങ്ങളെയോ വ്രണപ്പെടുത്തുന്നതാകരുത്. പേരുകൾക്ക് പരമാവധി എട്ട് അക്ഷരങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. കൂടാതെ, ജാതി, മതം, വർഗ്ഗം, വർണ്ണം, രാഷ്ട്രീയം തുടങ്ങിയ യാതൊരുവിധ മുൻവിധികളോ വിവേചനങ്ങൾക്കോ ഇടനൽകാത്തതും ആർക്കും എളുപ്പത്തിൽ ഉച്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായ ലളിതമായ പേരുകളാണ് ചുഴലിക്കാറ്റുകൾക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.