വായുമലിനീകരണത്തിൽ ഡൽഹിയെയും പിന്നിലാക്കി രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മലിനമായ നഗരമായി ചെന്നൈയ്ക്ക് സമീപമുള്ള ഗുമ്മിഡിപൂണ്ടിtext_fields
ചെന്നൈ: ഡൽഹിയെയും പിന്തള്ളി രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മലിനമായ നഗരമായി ചെന്നൈയുടെ വടക്കൻ പ്രാന്തപ്രദേശത്തുള്ള വ്യവസായ നഗരമായ ഗുമ്മിഡിപൂണ്ടി മാറി. തുടർച്ചയായ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാരം ക്രമാതീതമായി മോശമായതോടെ, ശനിയാഴ്ച ഗുമ്മിഡിപൂണ്ടിയിലെ വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക 342 രേഖപ്പെടുത്തി. ശനിയാഴ്ച ഡൽഹിയിലെ എ.ക്യു.ഐ 265 മാത്രമായിരുന്നു.
കേന്ദ്ര മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം നവംബർ 19-ന് 305 ആയിരുന്ന ഗുമ്മിഡിപൂണ്ടിയിലെ എ.ക്യു.ഐ നവംബർ 20-ന് 321 ആയും നവംബർ 21-ന് (ശനിയാഴ്ച) 342 ആയും ഉയരുകയായിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 5.05-ന് മറ്റൊരു ഡാഷ്ബോർഡിൽ ഇത് 346 വരെ രേഖപ്പെടുത്തി. ഇതോടെ നഗരത്തിലെ വായുനിലവാരം 'വളരെ മോശം' വിഭാഗത്തിലേക്ക് താഴ്ന്നു. ചെന്നൈ നഗരത്തിൽ ശനിയാഴ്ച 224 ആണ് എ.ക്യു.ഐ രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
മലിനീകരണം രൂക്ഷമാകാൻ കാരണങ്ങൾ
വ്യവസായ ശാലകൾ തിങ്ങിനിറഞ്ഞ മേഖലയായതിനാൽ ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നുള്ള പുക, ഇന്ധന ജ്വലനം, ചരക്കുനീക്കം, റോഡുകളിലെ പൊടിപടലങ്ങൾ, നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഗുമ്മിഡിപൂണ്ടിയിലെ മലിനീകരണത്തിന് പ്രധാന കാരണങ്ങളായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. എങ്കിലും, ഏതൊക്കെ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നാണ് ഇത്രയധികം മലിനീകരണം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് കൃത്യമായ പഠനങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ സ്ഥിരീകരിക്കാനാകൂ എന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു:
വായുവിലെ അതിസൂക്ഷ്മ കണങ്ങളായ 'പിഎം2.5' ആണ് ഗുമ്മിഡിപൂണ്ടിയിലെ പ്രധാന മലിനീകാരി. ശ്വാസകോശത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ ശേഷിയുള്ള ഇവ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്കും ഹൃദ്രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാകും. എ.ക്യു.ഐ 301-നും 400-നും ഇടയിലാകുന്നത് 'വളരെ മോശം' വിഭാഗത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്. ഇത് ദീർഘനേരം ശ്വസിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കും. കാറ്റിന്റെ ദിശയും അന്തരീക്ഷ സാഹചര്യങ്ങളും മലിനീകരണം കൂടാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്ന് തമിഴ്നാട് മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി. മറ്റ് വ്യവസായ-നഗര മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള മലിനവായു കാറ്റിലൂടെ ഇവിടേക്ക് എത്താനും, കാറ്റിന്റെ വേഗത കുറവായതിനാൽ മലിനീകരണ കണങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തന്നെ തങ്ങിനിൽക്കാനും ഇത് കാരണമാകുന്നു.