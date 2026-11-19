മേക്കേദാട്ടു അണക്കെട്ടിനെതിരെ മണലിൽ പുതഞ്ഞ് കർഷകർtext_fields
തിരുച്ചിറപ്പള്ളി: കാവേരി ജലം തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് വിട്ടുനൽകുന്നതിലെ കാലതാമസത്തെയും മേക്കേദാട്ടു അണക്കെട്ട് പദ്ധതിയെയും എതിർത്ത് തമിഴ്നാട് കർഷകരുടെ പ്രതിഷേധം. കർഷകർ കാവേരി നദിയിലെ മണലിൽ പുതഞ്ഞ് പ്രതിഷേധം നടത്തിയത്. കർണാടക സർക്കാരിന്റെ നിലപാടിനെതിരെയും അണക്കെട്ട് നിർമാണ നീക്കത്തിനെതിരെയുമായിരുന്നു സമരം.
നാഷണൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ റിവേഴ്സ് ഇന്റർലിങ്കിങ് ഫാർമേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. കാവേരി നദിക്ക് കുറുകെ മേക്കേദാട്ടു അണക്കെട്ട് നിർമിക്കുമെന്ന് കർണാടക ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ ആവർത്തിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനെ കർഷകർ വിമർശിച്ചു.
തമിഴ്നാട്ടിലെ ഡെൽറ്റ മേഖലകളിലെ കർഷകർ ഉൾപ്പെടെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൃഷിക്കായി കാവേരി ജലത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്. തമിഴ്നാടിന് അർഹമായ ജലവിഹിതം ലഭ്യമാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ദീർഘകാലമായി ഉയരുന്നുണ്ടെങ്കിലും കാവേരി ജലവിഹിതത്തെച്ചൊല്ലി കർണാടകയും തമിഴ്നാടും തമ്മിലുള്ള തർക്കം തുടരുകയാണ്.
കാവേരിക്ക് കുറുകെ മെക്കഡാട്ടുവിൽ അണക്കെട്ട് നിർമിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുമായി കർണാടക മുന്നോട്ടുപോകുന്നതിനിടെ തമിഴ്നാട് കർഷകർ ഇതിനെ ശക്തമായി എതിർക്കുകയാണ്. അണക്കെട്ട് യാഥാർഥ്യമായാൽ തമിഴ്നാട്ടിലേക്കുള്ള ജലപ്രവാഹത്തെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് കർഷകരുടെ ആശങ്ക.
ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 100 കിലോമീറ്റർ തെക്ക് മാറി, കാവേരി നദി തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന അതിർത്തിക്ക് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള ഇടുങ്ങിയ മലയിടുക്കിലാണ് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 67.16 ടി.എം.സി വെള്ളം സംഭരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഈ അണക്കെട്ടിന് ഏകദേശം 9,000 കോടി രൂപയാണ് നിർമ്മാണച്ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
കാവേരി നദീജല തർക്ക ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ 2007-ലെ അന്തിമ വിധിക്കും 2018-ലെ സുപ്രീം കോടതി വിധിക്കും വിരുദ്ധമാണ് ഈ പദ്ധതിയെന്ന് തമിഴ്നാട് വാദിക്കുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിലെ ഡെൽറ്റ മേഖലയിലെ കർഷകരുടെ കൃഷിയെ ഇത് സാരമായി ബാധിക്കുമെന്നും, കാവേരി തടത്തിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും സമ്മതമില്ലാതെ പുതിയ അണക്കെട്ട് നിർമ്മിക്കാൻ കർണാടകക്ക് അവകാശമില്ലെന്നും തമിഴ്നാട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
അണക്കെട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നത് തമിഴ്നാടിന് അർഹമായ ജലവിഹിതത്തെ ബാധിക്കില്ലെന്നും, മറിച്ച് മഴക്കാലത്തെ അധികജലം സംഭരിച്ച് വരൾച്ചാ സമയത്ത് തമിഴ്നാടിന് കൃത്യമായി വെള്ളം നൽകാൻ ഇത് സഹായിക്കുമെന്നുമാണ് കർണാടകയുടെ നിലപാട്.