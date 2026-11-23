എൽനിനോ വരും മാസങ്ങളിൽ ശക്തിപ്രാപിക്കും; കാർഷിക ക്ഷാമവും വിലക്കയറ്റവും രൂക്ഷമാകുമെന്ന് വിദഗ്ധർtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനമെന്നോണം വരുന്ന ഡിസംബർ, ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിൽ 'എൽ നിനോ' പ്രതിഭാസം ശക്തിപ്രാപിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാർഷിക മേഖല കനത്ത പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയാകുമെന്നും വിദഗ്ധർ.
അണക്കെട്ടുകളിലെ ജലനിരപ്പ് താഴ്ന്നതും ശൈത്യകാലത്ത് ആവശ്യമായ തണുപ്പ് കുറയുന്നതും കാർഷിക ഉൽപാദനത്തെ ബാധിക്കും. ഇത് ഭക്ഷ്യവിലക്കയറ്റത്തിനും ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ വാങ്ങൽ ശേഷി കുറയുന്നതിനും സർക്കാറിന്റെ സാമ്പത്തിക സമ്മർദം വർധിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുമെന്നും വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
മേയ്-ജൂൺ മാസങ്ങളോടെ എൽ നിനോ ശക്തി കുറയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, 2027 ജൂൺ-ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കുന്ന അടുത്ത ഖാരിഫ് സീസണിലേക്കും ഇത് നീണ്ടുനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ വിതയ്ക്കൽ വൈകാനും ഉൽപാദനം കുറയാനും ഇടയാക്കും. നിലവിൽ 80 കോടി ജനങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് കിലോ സൗജന്യ ഭക്ഷ്യധാന്യം നൽകുന്ന പദ്ധതി 2027-28 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലും തുടരേണ്ടി വന്നേക്കാം എന്നതിനാൽ കരുതൽ ശേഖരം അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് പ്രമുഖ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനും ജെ.എൻ.യു മുൻ പ്രഫസറുമായ അരുൺ കുമാർ നിർദേശിക്കുന്നു.
രാജ്യത്തെ നിർണായകമായ റാബി വിളകൾ കനത്ത ഭീഷണിയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ ഖാരിഫ് സീസണിൽ മഴ ലഭ്യത പ്രതീക്ഷിച്ചത്ര മോശമാകാത്തതിനാലും വരൾച്ച ചിലയിടങ്ങളിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങിയതിനാലും വലിയ ആഘാതമുണ്ടായില്ല. എങ്കിലും പ്രധാനമായും കരിമ്പ് ഉൽപാദന കേന്ദ്രമായ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഉൽപാദനം കുറഞ്ഞത് പഞ്ചസാര വില കൂടാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. അസംസ്കൃത പഞ്ചസാര ഇറക്കുമതി ചെയ്തതും കയറ്റുമതി നിയന്ത്രിച്ചതും വിലക്കയറ്റം ഒരു പരിധി വരെ പിടിച്ചുനിർത്താൻ സഹായിച്ചു. എന്നാൽ, വരാനിരിക്കുന്ന മാസങ്ങളിൽ എൽ നിനോ ശക്തമായാൽ ജലക്ഷാമം മൂലം റാബി വിളകളെ അത് സാരമായി ബാധിക്കും. നിലവിൽ രാജ്യത്ത് ഗോതമ്പിന്റെയും നെല്ലിന്റെയും കരുതൽ ശേഖരം മികച്ച നിലയിലായതിനാൽ വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കാൻ സർക്കാറിന് സാധിച്ചേക്കും.
എന്നാൽ, ഭക്ഷ്യവിലക്കയറ്റം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുക സാധാരണക്കാരെയും ഇടത്തരക്കാരെയുമാണ്. സമ്പാദ്യമുള്ളതിനാൽ ഇടത്തരക്കാർക്ക് ഒരു പരിധി വരെ ഇത് താങ്ങാനാകുമെങ്കിലും, സമ്പാദ്യമില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ടവർ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ ഉപഭോഗം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകും. അസംഘടിത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് വിലക്കയറ്റത്തിന് ആനുപാതികമായി വേതനം വർധിപ്പിച്ചു വാങ്ങാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ നഗരങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ പണപ്പെരുപ്പം രൂക്ഷമാകുമെന്നും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.