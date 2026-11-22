അംബാനിയുടെ ആണവനിലയത്തിന് സ്ഥലം കണ്ടെത്താനാകാതെ ബംഗാൾ; ഹരിപുരും നയാചറും പ്രതിഷേധഭീതിയിൽ തള്ളിtext_fields
കൊൽക്കത്ത: ബംഗാളിൽ അംബാനി ഗ്രൂപ്പ് നിർദേശിച്ച ആണവനിലയ പദ്ധതിക്ക് സ്ഥലം കണ്ടെത്തുന്നതിൽ പ്രതിസന്ധി. ജനകീയ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുമെന്ന ആശങ്കയിൽ നേരത്തെ പരിഗണിച്ച ഹരിപുരും നയാചറും സ്ഥലങ്ങൾ ഭരണനേതൃത്വം തള്ളിയതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. പദ്ധതിക്ക് അനുയോജ്യമായ മറ്റൊരു സ്ഥലം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സർക്കാർ.
ഈസ്റ്റ് മിഡ്നാപുരിലെ ഹരിപുരും ഹാൽദിയക്ക് സമീപമുള്ള നയാചറുമാണ് നേരത്തെ പദ്ധതിക്കായി പരിഗണിച്ചത്. എന്നാൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിഷേധം രാഷ്ട്രീയ തിരിച്ചടിക്ക് കാരണമാകുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് ഭരണകക്ഷിയിലെ ഉന്നത നേതാക്കൾ ഈ സ്ഥലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നാണ് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട്.
ഹരിപുരിൽ ആണവനിലയം സ്ഥാപിക്കാൻ നേരത്തെ ന്യൂക്ലിയർ പവർ കോർപറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (എൻപിസിഐഎൽ) അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ഏകദേശം 2,000 ഏക്കർ സ്ഥലമാണ് പദ്ധതിക്കായി പരിഗണിച്ചിരുന്നത്. 15 വർഷം മുമ്പ് ഇവിടെ 1,000 മെഗാവാട്ട് ശേഷിയുള്ള ആണവനിലയം സ്ഥാപിക്കാൻ എൻ.പി.സി.ഐ.എൽ പദ്ധതിയിട്ടെങ്കിലും പ്രദേശവാസികളുടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു.
2000കളുടെ തുടക്കത്തിൽ റഷ്യയുടെ സാങ്കേതിക സഹകരണത്തോടെ ഹരിപുരയിൽ ആണവനിലയം സ്ഥാപിക്കാൻ നീക്കം നടന്നിരുന്നു. അന്ന് പ്രതിപക്ഷമായിരുന്ന തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസും ചില ഇടതുപക്ഷ സംഘടനകളും പ്രദേശവാസികളുടെ പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്തുണ നൽകി. 2011 ഓഗസ്റ്റിൽ തൃണമൂൽ സർക്കാർ പദ്ധതി ഔദ്യോഗികമായി റദ്ദാക്കി.
ഹരിപുരക്ക് പകരം നയാചർ പരിഗണിച്ചെങ്കിലും ഹാൽദിയയുടെ സാമീപ്യം തിരിച്ചടിയായി. വ്യവസായ മേഖലയായ ഹാൽദിയയിൽ ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ മറ്റൊരു പ്രതിഷേധത്തിന് വഴിവെക്കുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് ഈ സ്ഥലവും ഒഴിവാക്കിയത്.
സെപ്റ്റംബറിൽ റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരിയെയും ചീഫ് സെക്രട്ടറി മനോജ് അഗർവാളിനെയും നബന്നയിൽ സന്ദർശിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് ആണവനിലയം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നിർദേശം മുന്നോട്ടുവച്ചിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചക്കുശേഷം ആറു മുതൽ ഏഴ് വർഷത്തിനുള്ളിൽ പദ്ധതിയിലൂടെ ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം ലഭിക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചിരുന്നു.
നിക്ഷേപകർക്കായി ഭൂമി കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഭൂവുടമകളിൽനിന്ന് നേരിട്ട് ഭൂമി വാങ്ങുന്നതും ഭൂമി പൂളിങ് സംവിധാനവും സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. വ്യവസായ പ്രോത്സാഹന നയത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും ഔദ്യോഗിക ഭൂനയം ഇതുവരെ പുറത്തിറക്കിയിട്ടില്ല.
പുതിയ സ്ഥലം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ സർക്കാർ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും അനുയോജ്യമായ പ്രദേശങ്ങൾ കുറവാണ്. ഇന്ത്യയിലെ പ്രവർത്തനത്തിലുള്ള ഏഴ് ആണവനിലയങ്ങളും ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കൂടുതലും തീരദേശ മേഖലകളിലാണ് ഇവ. ഭൂമിയുടെ ലഭ്യത കുറവുള്ള ബംഗാളിൽ ഇത്രയും വലിയ പദ്ധതിക്കായി അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം കണ്ടെത്തുക വെല്ലുവിളിയാണ്.
മഹാരാഷ്ട്ര, തമിഴ്നാട്, ഗുജറാത്ത് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ആണവനിലയ പദ്ധതികൾക്കായി നിക്ഷേപകർ കൂടുതലായി പരിഗണിക്കുന്നത്. അംബാനി ഗ്രൂപ്പ് ബംഗാളിൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയാൽ ആഗോള നിക്ഷേപകർക്ക് സംസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് അനുകൂല സന്ദേശം നൽകാനും നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കാനും കഴിയുമെന്നാണ് സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.