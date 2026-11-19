അറബ് പൈതൃകത്തിലെ വിസ്മയമായി അറേബ്യൻ മാനുകൾtext_fields
ജിദ്ദ: ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന മണലാരണ്യത്തിൽ, ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കിട്ടാത്ത കൊടുംവേനലിൽ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്ന അറേബ്യൻ മാനുകൾ (ഗസലുകൾ) അറബ് ചരിത്രത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും എന്നും വിസ്മയമാണ്. വെള്ളമില്ലാത്തപ്പോൾ മരുഭൂമിയിലെ കാറ്റ് ശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അവ ദാഹം ശമിപ്പിക്കുന്നു എന്നൊരു മനോഹരമായ വിശ്വാസം പുരാതന അറബി ലിഖിതങ്ങളിലുണ്ട്. കേവലമൊരു കാവ്യഭാവന എന്നതിലുപരി, തങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രകൃതിയെയും വന്യജീവികളെയും പൂർവ്വികരായ അറബികൾ എത്രത്തോളം സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണിത്.
അറബ് സംസ്കാരത്തിൽ അറേബ്യൻ മാൻ കേവലമൊരു മൃഗമല്ല, മറിച്ച് സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും വേഗതയുടെയും പ്രണയത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ്. അറബിയിലെ 'ഗസാൽ' എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിലെ 'ഗസൽ' (Gazelle) ഉണ്ടായത്.
പ്രണയകാവ്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന 'ഗസൽ' (Ghazal) എന്ന കാവ്യരൂപത്തിനും ഈ വാക്കുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്. പുരാതന കാലം മുതലുള്ള അറബി കവിതകളിൽ കവികൾ തങ്ങളുടെ പ്രണയിനികളെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ മാനുകളെയാണ്. വിടർന്ന കറുത്ത കണ്ണുകളും നീണ്ട കഴുത്തും ചടുലമായ ചലനങ്ങളുമുള്ള അറേബ്യൻ മാനുകൾ കവികൾക്ക് എന്നും പ്രചോദനമായിരുന്നു. 'മണലിന്റെ പുത്രി' (ബിൻത് അൽ-റംൽ) എന്നും 'റീം' എന്നുമുള്ള ഓമനപ്പേരുകളിലാണ് അറബ് നാടോടിക്കഥകളിൽ ഇവ അറിയപ്പെടുന്നത്. പ്രശസ്ത അറബ് കവയിത്രി അൽ ഖൻസ യുടെ പേര് പോലും ഇവയുടെ സൗന്ദര്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്.
സൗദി അറേബ്യയുടെ ചരിത്രത്തിലും അറേബ്യൻ മാനുകൾക്ക് സവിശേഷമായ സ്ഥാനമുണ്ട്. വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ സൗദിയിലെ അൽ ഉല, ജുബ്ബ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ശിലാലിഖിതങ്ങളിൽ ഇവയുടെ ചിത്രങ്ങൾ കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
നവീന ശിലായുഗത്തിൽ മരുഭൂമിയിലെ വേട്ടക്കാർ ഇവയെ പിടികൂടാനായി നിർമ്മിച്ചിരുന്ന 'ഡെസേർട്ട് കൈറ്റ്സ്' എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൂറ്റൻ കൽമതിലുകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇന്നും അറേബ്യൻ മരുഭൂമിയിൽ കാണാം. വേട്ടക്കാരുടെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ച് മിന്നൽ വേഗത്തിൽ ഓടിമറയാനുള്ള ഇവയുടെ കഴിവ് പഴയകാല ബദൂയിൻ ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ വീരകഥകളിലെ പ്രധാന വിഷയമായിരുന്നു.
അറേബ്യൻ മാനുകളുടെ ചടുലത മാത്രമല്ല, മരുഭൂമിയിലെ അതിജീവന തന്ത്രങ്ങളും പഴയകാല വിവരണങ്ങളിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സൗദി പ്രസ് ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. നോർത്തേൺ ബോർഡേഴ്സ് മേഖലയിലെ 'അമാൻ എൻവയോൺമെന്റൽ അസോസിയേഷൻ' ബോർഡ് ചെയർമാൻ നാസർ അൽ മുജ്ലാദ് പറയുന്നത്, ഇവയുടെ ഭക്ഷണരീതികളും അപകടങ്ങളെ നേരിടുന്ന വിധവും വരൾച്ചയെ അതിജീവിക്കുന്ന തന്ത്രങ്ങളുമെല്ലാം അറബ് പൈതൃകത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നാണ്. പണ്ട് അറബികൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആ 'അത്ഭുതകരമായ അതിജീവനത്തിന്' പിന്നിൽ വലിയൊരു ശാസ്ത്രീയ സത്യമുണ്ടെന്ന് ആധുനിക പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
'റോയൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ അൽ ഉല' പുറത്തുവിട്ട ശാസ്ത്രീയ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം, അറേബ്യൻ മാനുകൾക്ക് നേരിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാതെ തന്നെ മാസങ്ങളോളം ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. മരുഭൂമിയിലെ പുല്ലുകളും കുറ്റിച്ചെടികളും അക്കേഷ്യ മരങ്ങളുടെ ഇലകളും പൂക്കളും പഴങ്ങളും കഴിക്കുന്നതിലൂടെ, അവയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നേരിയ ഈർപ്പം ഇവയുടെ ശരീരം വലിച്ചെടുക്കുന്നു.
അങ്ങനെ ഉപരിതല ജലസ്രോതസ്സുകളെ ആശ്രയിക്കാതെ തന്നെ ഇവ ദാഹത്തെ തോൽപ്പിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങിച്ചേരാനുള്ള അറേബ്യൻ മാനുകളുടെ പ്രത്യേക ശാരീരിക ഘടനയും മേയുന്ന രീതിയും അവയെ മരുഭൂമിയുടെ യഥാർഥ അവകാശികളാക്കുന്നു. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് മരുഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന അറബികൾ, ശാസ്ത്രീയ ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായമില്ലാതെ തന്നെ ഈ ജീവികളുടെ ജീവിതരീതികൾ മനസ്സിലാക്കുകയും കവിതകളായും കഥകളായും വരുംതലമുറക്കായി കുറിച്ചുവെക്കുകയും ചെയ്തു.
ഇന്നും അൽ ഉലയിലെ ഷറാൻ നാച്ചുറൽ റിസർവ് പോലുള്ള സംരക്ഷിത മേഖലകളിലൂടെ ഓടിമറയുന്ന ഓരോ അറേബ്യൻ മാനുകളും, പ്രകൃതിയുടെ അതിജീവന പാഠങ്ങളും സമ്പന്നമായ അറബ് പൈതൃകത്തിന്റെ ഓർമ്മകളുമാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത്.