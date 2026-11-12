യമുന നദിയിൽ അമോണിയ വർധന രൂക്ഷം; ഡൽഹിയുടെ കുടിവെള്ള വിതരണത്തിന് ഭീഷണി

യമുന നദിയിൽ അമോണിയ വർധന രൂക്ഷം; ഡൽഹിയുടെ കുടിവെള്ള വിതരണത്തിന് ഭീഷണിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയുടെ ജീവനാഡിയായ യമുനാ നദിയിലെ ജലനിരപ്പിൽ അമോണിയയുടെ അളവ് അപകടകരമായ രീതിയിൽ ഉയരുന്നത് തലസ്ഥാന നഗരിയുടെ കുടിവെള്ള വിതരണത്തെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് ആശങ്ക. വസീറാബാദിലെ യമുനാജലത്തിൽ അമോണിയയുടെ സാന്ദ്രത 1.5 മുതൽ 2 പി.പി.എം വരെയായി ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഡൽഹിയുടെ ജലവിതരണ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാകാത്ത സുരക്ഷിത പരിധി 0.9 പി.പി.എം ആണെന്നിരിക്കെയാണ് ഈ വർധനയെന്നത് സ്ഥിതിഗതികളുടെ ഗൗരവം വർധിപ്പിക്കുന്നു.
നദിയിലേക്ക് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന മലിനജലവും വ്യാവസായിക അവശിഷ്ടങ്ങളും കാർഷിക മാലിന്യങ്ങളുമാണ് അമോണിയയുടെ അളവ് ഉയരാൻ പ്രധാന കാരണം. വെള്ളത്തിൽ അമോണിയയുടെ അളവ് ഉയർന്നാൽ അത് ശുദ്ധീകരിച്ച് കുടിവെള്ളയോഗ്യമാക്കുക എന്നത് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റുകൾക്ക് അതീവ ദുഷ്കരമായി മാറും. സാധാരണ ക്ലോറിനേഷൻ വഴി പ്ലാന്റുകൾക്ക് 1 പി.പി.എം വരെയുള്ള അമോണിയയെ മാത്രമേ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ. ഇതിൽക്കൂടുതലായാൽ അപകടകരമായ രാസമാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്നതിനാൽ ഡൽഹി ജൽ ബോർഡ് അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ്.
തലസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന ജലശുദ്ധീകരണ ശാലകളായ വസീറാബാദ്, ചന്ദ്രാവൽ പ്ലാന്റുകളെയാണ് ഈ പ്രശ്നം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത്. അമോണിയ വർധിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റുകളിലെ ജല ഉത്പാദനം വെട്ടിക്കുറക്കാൻ അധികൃതർ നിർബന്ധിതരാകുന്നു. സോണിയ വിഹാർ പ്ലാന്റിലേക്കുള്ള ജലവിതരണത്തെയും ഇത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ നഗരത്തിൽ കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമാകാതിരിക്കാൻ ഗംഗാ കാൽവൽ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് മലിനജലം നേർപ്പിച്ചെടുക്കാനുള്ള തീവ്രശ്രമത്തിലാണ് ജൽ ബോർഡും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളും.