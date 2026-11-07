നീലക്കുറിഞ്ഞിക്ക് പുറമെ മൂന്നാറിൽ മഞ്ഞവസന്തവുമൊരുങ്ങിtext_fields
മൂന്നാർ: നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂക്കാലത്തിന് പിന്നാലെ മൂന്നാറിന്റെ മലനിരകളിൽ മഞ്ഞപ്പൂ വസന്തവും സഞ്ചാരികളുടെ മനം മയക്കുന്ന കാഴ്ചയാകുന്നു. മൂന്നാർ-വട്ടവട പാതയിലെ എല്ലപ്പെട്ടിയിലെ മലഞ്ചെരിവുകളിലും പുൽമേടുകളിലും വിരിഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന മഞ്ഞപ്പൂക്കളായ റാറ്റിൽ പോഡ് അഥവാ കിലുകിലുക്കിയാണ് ഇപ്പോൾ വിനോദസഞ്ചാരികളുടെയും പ്രകൃതിസ്നേഹികളുടെയും മനം കവരുന്നത്.
കാഴ്ചയിൽ ഏറെ മനോഹരമായ ഈ കാട്ടുപൂച്ചെടി പൂത്തുനിൽക്കുമ്പോൾ മലഞ്ചെരിവുകൾക്ക് പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ്. മഞ്ഞനിറത്തിലുള്ള പൂക്കളും അവയുടെ സവിശേഷമായ ആകൃതിയും ചെടിയെ വേറിട്ടു നിർത്തുന്നു. സാധാരണ കാഴ്ചയിൽപെടാതെ പോകുന്ന ഈ സസ്യം ഏക്കർകണക്കിന് സ്ഥലത്ത് പൂത്തുനിൽക്കുമ്പോൾ പ്രകൃതിയുടെ മനോഹരമായൊരു കാഴ്ചയായി മാറുകയാണ്.
റാറ്റിൽ പോഡ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പേരിന് പിന്നിൽ രസകരമായൊരു കാരണമുണ്ട്. ചെടിയിലുണ്ടാകുന്ന ഉണങ്ങിയ കായ്കൾക്കുള്ളിലെ വിത്തുകൾ ഇളകുമ്പോൾ കിലുക്കുന്ന ശബ്ദമുണ്ടാകും.
ഈ പ്രത്യേകതയാണ് റാറ്റിൽ പോഡ് അഥവാ കിലുകിലുക്കി എന്ന പേര് ലഭിക്കാൻ കാരണം. പൂക്കളുടെ സൗന്ദര്യം മാത്രമല്ല, സമീപത്തുള്ള കുളിർമയേകുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടവും ഇവിടെയെത്തുന്നവരെ കാത്തിരിക്കുന്നു.
വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ മനോഹാരിത ആസ്വദിച്ച ശേഷം പൂക്കൾക്കിടയിലൂടെ ഒരു യാത്ര. മഞ്ഞപ്പൂക്കൾക്കിടയിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന പുല്ലുമേഞ്ഞ കൊച്ചു കുടിലുകളും കാഴ്ചക്ക് പ്രത്യേക ഭംഗി പകരുന്നു. അരികിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കൈത്തോടും ചുറ്റുമുള്ള പച്ചപ്പും ചേരുമ്പോൾ പ്രകൃതിയുടെ മനോഹരമായൊരു ചിത്രമാണ് ഇവിടെ തെളിയുന്നത്.