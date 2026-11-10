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    തിരുനാവായ പക്ഷിസങ്കേതത്തിലേക്ക് 17 ഇനം പക്ഷികൾ കൂടി; ആകെ 165 ഇനം

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    റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കും
    തിരുനാവായ പക്ഷിസങ്കേതത്തിലേക്ക് 17 ഇനം പക്ഷികൾ കൂടി; ആകെ 165 ഇനം
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    സ​ർ​വേ​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ

    പു​തി​യ പ​ക്ഷി​ക​ൾ

    തി​രു​നാ​വാ​യ: തി​രു​നാ​വാ​യ പ​ക്ഷി​സ​ങ്കേ​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് 17 ഇ​നം പ​ക്ഷി​ക​ൾ കൂ​ടി. യു​നൈ​റ്റ​ഡ് നാ​ച്ചു​റ​ൽ ഹി​സ്റ്റ​റി ആ​ൻ​ഡ് സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ന​ട​ത്തി​ന്ന പ​ക്ഷി സ​ർ​വേ​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലാ​ണ് ഈ ​വി​വ​രം. റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    തി​രു​നാ​വാ​യ എം.​എം.​ടി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സോ​ഷ്യ​ൽ ഫോ​റ​സ്റ്റ​റി നോ​ർ​ത്ത് സ​ർ​ക്കി​ൾ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ക​ൺ​സ​ർ​വേ​റ്റ​ർ ആ​ർ കീ​ർ​ത്തി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ തി​രു​നാ​വാ​യ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്റ് എം.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​യ​ക്ക് ജി​ല്ല സോ​ഷ്യ​ൽ ഫോ​റ​സ്റ്റ​റി അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ക​ൺ​സ​ർ​വേ​റ്റ​ർ കെ.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് കൈ​മാ​റും.

    2017ൽ 148​ല​ധി​കം ഇ​നം പ​ക്ഷി​ക​ൾ ഇ​ടം​നേ​ടി​യ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ കു​ങ്കു​മ​ക്കു​രു​വി, ജേ​കോ​ബൈ​ൻ കു​യി​ൽ, ഓ​റ​ഞ്ച് വ​യ​റ​ൻ മ​ഞ്ഞ​പ്രാ​വ്, വി​വി​ധ ഇ​നം നീ​ർ​പ​ക്ഷി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി 17 പ​ക്ഷി​ക​ൾ അ​ട​ക്കം 165 പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യാ​ണ് പ്ര​സ​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് നീ​ർ​ത്ത​ട പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ൻ​തോ​തി​ൽ വ​ർ​ധി​ച്ച​തും വേ​ട്ട​യാ​ട​ലും മ​റ്റ് അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളൂം കു​റ​ഞ്ഞ​തും ഇ​വ​യു​ടെ ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക്ക് ആ​ക്കം കൂ​ട്ടി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​താ​നും മാ​സ​മാ​യി ന​സ്റു​ദ്ദീ​ൻ പു​റ​ത്തൂ​ർ, കെ.​ടി. ശ്രീ​നി​ല, എം. ​സാ​ദി​ഖ് തി​രു​നാ​വാ​യ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്രാ​ദേ​ശി​ക പ​ക്ഷി നി​രി​ക്ഷ​ക​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​വ​യെ ക​ണ്ടെത്തി റെ​ക്കോ​ഡ് ചെ​യ്ത​ത്.

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    News Summary - 17 New Bird Species Found in Thirunavaya Sanctuary
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