'ക്രീം ഉപയോഗിച്ച ശേഷമാണ് പ്രമോട്ട് ചെയ്തത്, പെൺകുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ കേട്ടപ്പോൾ ഞെട്ടി'; ഫെയർനസ് ക്രീം വിവാദത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി സീരിയൽ താരംtext_fields
മലപ്പുറം: മെർക്കുറി അടങ്ങിയ എഫ് ട്യൂൺ ഫെയർനസ് ക്രീം ഉപയോഗിച്ച് പെൺകുട്ടിക്ക് ഗുരുതര വൃക്കരോഗം ബാധിച്ച സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസർമാർക്കെതിരെ വ്യാപക വിമർശനമാണ് ഉയരുന്നത്. ഗുരുതര ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചേക്കാവുന്ന ഇത്തരം സൗന്ദര്യവർധക വസ്തുക്കൾ ഇൻഫ്ലുവൻസർമാർ പ്രമോട്ട് ചെയ്യരുതെന്നും നിരവധി പേർ പറയുന്നു. എന്നാൽ വിമർശനം കനക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിശദീകരണവുമായെത്തിയിരിക്കുകയാണ് സീരിയൽ താരം റനീഷ റഹ്മാൻ. ക്രീം പ്രമോട്ട് ചെയ്തവരിലൊരാളാണ് റനീഷ. പെൺകുട്ടിയുടെ ഈ അനുഭവം അറിഞ്ഞപ്പോൾ താൻ ഞെട്ടിയെന്നും ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന കുട്ടി എത്രയും പെട്ടെന്ന് സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെയെന്നും താരം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവെച്ച വിഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു.
'കഴിഞ്ഞ വർഷം മുഖത്തുണ്ടായ കരുവാളിപ്പ് മാറാനായി ഈ ക്രീം 15 ദിവസത്തോളം സ്വന്തമായി ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിരുന്നു. സെൻസിറ്റീവ് ആയ എന്റെ ചർമത്തിന് യാതൊരുവിധ പാർശ്വഫലങ്ങളും ഉണ്ടാകാതിരുന്നതും മികച്ച ഫലം ലഭിച്ചതുമാണ് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ വിഡിയോ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. പണത്തിനു വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്ത ശവംതീനിയാണ് എന്ന് ഒരു ചേട്ടന്റെ പ്രയോഗം കണ്ടു. അതിനോട് യോജിക്കില്ല. പ്രമോഷനു പണം വാങ്ങിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുന്ന ആളല്ല ഞാൻ. ഉപയോഗിച്ച് ബോധ്യപ്പെടാത്ത ഒരു ഉൽപന്നവും ഇന്നുവരെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലോ ഫെയ്സ്ബുക്കിലോ പ്രമോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓരോരുത്തരുടെയും ചർമത്തിന്റെ സ്വഭാവവും ആരോഗ്യവും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ റിവ്യൂകൾ മാത്രം കണ്ട് ഉൽപന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. ഏതൊരു ഉൽപന്നവും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഒരു ഡോക്ടറുടെയോ ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിന്റെയോ നിർദേശം തേടേണ്ടതാണ്. ഈ സംഭവം എനിക്കും വലിയൊരു പാഠമാണ്. എനിക്കുള്ള സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇനിമുതൽ ഇത്തരം ഉൽപന്നങ്ങളുടെ പരസ്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രതയും പരിശോധനയും നടത്തും. എല്ലാ ഇൻഫ്ലുവൻസർമാരും അങ്ങനെയാകണം’ വിഡിയോയിൽ റനീഷ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.