'മെറിബോയ്സ്' റിലീസ് ഡിസംബറിൽ; ചിത്രത്തിലെ ആദ്യ ക്യാമ്പസ് ഗാനം ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി

'മെറിബോയ്സ്' റിലീസ് ഡിസംബറിൽ; ചിത്രത്തിലെ ആദ്യ ക്യാമ്പസ് ഗാനം ഗാനം പുറത്തിറങ്ങിtext_fields
പുതുമുഖ താരങ്ങൾക്ക് അവസരം ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് മാജിക് ഫ്രെയിംസിന്റെ ബാനറിൽ ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫൻ നിർമിക്കുന്ന 'മെറി ബോയ്സ്' ഡിസംബറിൽ റിലീസിന് എത്തും. സൗഹൃദത്തിന്റെ ആഘോഷ നിമിഷങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ചിത്രത്തിലെ ആദ്യ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി. സുഹൈൽ കോയയുടെ വരികൾക്ക് സാം സി എസ് ഈണം നൽകി 'മെറി ജാനി 'എന്ന് തുടങ്ങുന്ന മാളവിക സുന്ദർ പാടിയ പാട്ട് പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ തരംഗമാവുകയാണ്. സൗഹൃദവും പ്രണയവുമെല്ലാം നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ക്യാമ്പസ് ചിത്രത്തിന്റെ ഫീൽ തരുന്നതാണ് ഈ പാട്ട്.
കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ നായകനായ ഓഫസർ ഓൺ ഡ്യൂട്ടിക്ക് ശേഷം മലയാളത്തിൽ ഐശ്വര്യ നായികയായെത്തുന്ന ചിത്രമാണ് 'മെറിബോയ്സ്'. ടൊറന്റോ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ പ്രേക്ഷക പ്രശംസ നേടി "ഹാഫ്" എന്ന ചിത്രത്തിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രമായാണ് ഐശ്വര്യ മെറിബോയ്സിൽ എത്തുന്നത്. നവാഗതനായ മഹേഷ് മാനസ് കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം ഡിസംബറിൽ റിലീസിനെത്തും.
മുൻനിര താരങ്ങൾ അണിനിരക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് മാജിക് ഫ്രെയിംസ് എപ്പോഴും പ്രേക്ഷകർക്ക് നൽകിയിരുന്നത്. ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വിഭിന്നമായ രീതിയിലാണ് മാജിക് ഫ്രെയിംസ് തങ്ങളുടെ 38-ാമത്തെ ചിത്രമായ "മെറിബോയ്സ് " ഒരുക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ , സംഭാഷണം ശ്രീപ്രസാദ് ചന്ദ്രന്റേതാണ്.
'ബത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്' എന്ന സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം പാർവതി അയ്യപ്പദാസ് പ്രമുഖ വേഷത്തിൽ എത്തുന്നു. കീർത്തന പി എസ്, ശ്വേതാ വാര്യർ, ആതിര രാജീവ് എന്നീ പുതുമുഖ താരങ്ങൾ കൂടി പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ പുതിയ തലമുറയുടെ വ്യക്തിബന്ധങ്ങളുടെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രമായിരിക്കും "മെറി ബോയ്സ് ". വിശാഖ് നായർ, റോഷൻ അബ്ദുൽ റഹൂഫ് , സാഫ്ബോയ്, ഷോൺ ജോയ്, ബിന്ദു പണിക്കർ , മൂർ, അഖിൽ കലവൂർ, ശ്രീജിത്ത് രവി, ജെയിംസ് ഏലിയ, ആൻ ജമീല സലിം, അശ്വത്ത്, ഫ്രാങ്കോ ഫ്രാൻസിസ്, എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു.
ചിത്രത്തിന്റെ കോ- പ്രൊഡ്യൂസർ ജസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫൻ. സംഗീതം സാം സി എസ്, ഡോൺ വിൻസെന്റ്. പശ്ചാത്തല സംഗീതം ഡോൺ വിൻസെന്റ്. ഛായാഗ്രഹണം - ഫയിസ് സിദ്ദിഖ്. എഡിറ്റർ ആകാശ് ജോസഫ് വർഗ്ഗീസ്. സൗണ്ട് ഡിസൈൻ സച്ചിൻ.കോസ്റ്റ്യൂം -മെൽവി ജെ. മേക്കപ്പ്- റോണക്സ് സേവ്യർ. ആർട്ട് -രാഖിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് സന്തോഷ് കൃഷ്ണൻ, നവീൻ പി തോമസ്. ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ- അഖിൽ യശോധരൻ. അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ & ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഹെഡ്- ബബിൻ ബാബു. പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ ഗിരീഷ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ. ഫൈനൽ മിക്സ് ഫൈസൽ ബക്കർ. ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ- ബിച്ചു. കാസ്റ്റിങ് ഡയറക്ടർ- രാജേഷ് നാരായണൻ. പി.ആർ.ഓ - മഞ്ജു ഗോപിനാഥ്. സ്റ്റിൽസ് - ബിജിത്ത് ധർമ്മടം. മാർക്കറ്റിങ് - സൗത്ത് ഫ്രെയിംസ് എന്റർടൈൻമെന്റ്. അഡ്വർടൈസിംഗ് ബ്രിങ് ഫോർത്ത് ഡിസൈൻസ്- യെല്ലോ ടൂത്ത്സ്. ടൈറ്റിൽ ഡിസൈൻ - വിനയതേജസ്വി. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ- മാജിക് ഫ്രെയിംസ് റിലീസ്.