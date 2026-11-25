ആർആർആറിലെ 'നാട്ടു നാട്ടു' ഗാനത്തിന് ചുവടുകൾവെച്ച് കേ-പോപ് താരം 'വി'; വൈറലായി വിഡിയോtext_fields
ലോകപ്രശസ്ത കൊറിയൻ സംഗീത ബാൻഡായ ബിടിഎസ് അംഗം കിം തേ-ഹ്യൂങ് അഥവാ 'വി' താൻ ഇന്ത്യൻ സിനിമകളുടെ വലിയൊരു ആരാധകനാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എസ്.എസ്. രാജമൗലി സംവിധാനം ചെയ്ത ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ചിത്രം 'ആർ.ആർ.ആറി'ലെ ഓസ്കാർ നേടിയ 'നാട്ടു നാട്ടു' എന്ന ഗാനത്തിന്റെ നൃത്തച്ചുവടുകൾ താൻ പൂർണമായും മനഃപാഠമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് താരം ആരാധകരോട് പറഞ്ഞത്. 2022-ൽ പുറത്തിറങ്ങി ബോക്സ് ഓഫീസ് റെക്കോർഡുകൾ തകർത്ത രാം ചരൺ, ജൂനിയർ എൻ.ടി.ആർ ചിത്രം നാല് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറവും ആഗോളതലത്തിൽ തരംഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് തുടരുകയാണ്.
കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച വീവേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇന്ത്യൻ ആരാധകരുമായി നടത്തിയ സംവാദത്തിനിടെയാണ് താരം തന്റെ സിനിമാ ഇഷ്ടങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചത്. ഇന്ത്യൻ സിനിമകൾ കാണാൻ ഇഷ്ടമാണോ എന്ന ആരാധകന്റെ ചോദ്യത്തിന് താൻ ധാരാളം ഇന്ത്യൻ സിനിമകൾ കാണാറുണ്ടെന്നും അതിലൊരു നൃത്തം തനിക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്നും വി മറുപടി നൽകി. തുടർന്ന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ സിനിമ ഏതെന്ന ചോദ്യത്തിന് 'ത്രീ ഇഡിയറ്റ്സ്', 'ദംഗൽ' എന്നിവ തനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമാണെന്നും ആർ.ആർ.ആറിലെ എല്ലാ നൃത്തച്ചുവടുകളും താൻ പഠിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
താരത്തിന്റെ ഈ തുറന്നുപറച്ചിലിന് പിന്നാലെ ബിടിഎസിന്റെ 'അരിരംഗ്' ടൂറിനിടെ വിയും സഹതാരം ജങ്കൂക്കും ചേർന്ന് 'നാട്ടു നാട്ടു' ഗാനത്തിലെ പ്രശസ്തമായ ഹുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് കളിക്കുന്ന പഴയ വിഡിയോകൾ ആരാധകർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വീണ്ടും കണ്ടെടുത്ത് വൈറലാക്കി. ഈ വിഡിയോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട 'ആർ.ആർ.ആർ' അണിയറപ്രവർത്തകർ ആവേശഭരിതരാവുകയും ചൊവ്വാഴ്ച തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകളിലൂടെ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തു.
"ഫോറെവർ ആർ.ആർ.ആർ! 'നാട്ടു നാട്ടു' ആവേശം ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഈ സ്നേഹത്തിന് തേ ഹ്യൂങ്ങിനും ജങ്കൂക്കിനും നന്ദി" എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് ആർ.ആർ.ആർ ടീം വിഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടതാരങ്ങളുടെ ഈ അപൂർവ്വ സംഗമം കണ്ട് ഇന്ത്യയിലെയും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ബിടിഎസ്-ആർ.ആർ.ആർ ആരാധകർ വലിയ ആഘോഷത്തിലാണ്.