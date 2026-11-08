ചന്ദ്രരശ്മിതൻ ചന്ദനനദിയിൽ...text_fields
ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഗാനസരസ്വതി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഗായിക പി. സുശീലയുടെ നവതിയാഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കംകുറിക്കുകയാണ്. പാട്ടിൽ ഭിന്നഭാവുകത്വങ്ങളെ അസാധാരണമാം വിധം കൂട്ടിയിണക്കിയ ഗായികയാണ് പി. സുശീല. പാട്ടിനെ ഭാവപരമായി അഴിച്ചുപണിയുന്നതിൽ അവർ മുഴുവനായും വിജയിച്ചു. പരമ്പരാഗത ക്ലാസിക്കൽ മൂല്യങ്ങൾക്കകത്തുനിന്ന് ഭാവപരമായ ഒരു ലയം പാട്ടിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയായിരുന്നു അവർ. പാട്ടിലെ സമഗ്രതയാണ് പി. സുശീല. പാട്ടിൽ ഒരു വികാര ലോകത്തെ ചേർത്തുപിടിച്ചു അവർ. ഉയർന്ന റെസണൻസ് (Resonance) ഉള്ള വികാരഭരിത ശബ്ദം, അസാമാന്യ റേഞ്ച്, ഗമകങ്ങളുടെ സുവ്യക്തത, സ്വരങ്ങളുടെ ഊർജസ്വലത എന്നിവയെല്ലാം സുശീലയുടെ പാട്ടുകളുടെ സവിശേഷതകളാണ്. എത്ര സങ്കീർണമായ പാട്ടിനെയും ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ള ശബ്ദശേഷി അവർക്കുണ്ട്. ഓരോ വരിയിലെയും രാഗഭാവങ്ങളെ തെളിയിച്ചെടുത്തു പാടുന്നതാണ് അവരുടെ രീതി.
സ്വരങ്ങളിലെ ശിൽപഭംഗി
പാട്ടിൽ ഒരു ഘനത സൂക്ഷിച്ചു അവർ. ലയസമൃദ്ധമായ ഒരു ഗാനപദ്ധതിയാണത്. സുശീലയുടെ പാട്ടിലെ സൗന്ദര്യാനുഭവങ്ങൾ ജ്ഞാന പ്രധാനവും ഭക്തിപ്രധാനവുമായ സംഗീതത്തിന്റെ സമസ്ത തലങ്ങളെയും ഒന്നിച്ചുപുൽകുന്നുണ്ട്. മനോധർമത്തെ സ്വതന്ത്രമായി ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ള ആലാപന വ്യഗ്രതകൾ അവരുടെ സ്വരവിന്യാസത്തിൽ പ്രകടമായിരുന്നു. സ്വരങ്ങളിൽ ദീർഘനേരം തങ്ങിനിൽക്കുന്നതിൽ അവർ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി. പാട്ടിലെ ക്ലാസിസത്തിന് ഏറെ പ്രാധാന്യം നൽകി. ശിൽപഭംഗി കൊണ്ടും നാദസൗന്ദര്യം കൊണ്ടും ആ ഗാനങ്ങൾ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നു.
സുശീലയുടെ ഗാനകല മൗലികവും അനനുകരണീയവുമാകുന്നതങ്ങനെയാണ്. ഉച്ചാരണം, വാക്കുകളുടെ ഭാവന, ലയസൂക്ഷ്മതകൾ എന്നിവയെ സ്വരശുദ്ധിയുമായി ഇണക്കിച്ചേർത്തായിരുന്നു സുശീലയുടെ ഗാനപരിചരണങ്ങൾ. വിഷാദം, പ്രണയം, ഭക്തി, വാത്സല്യം എന്നീ മനോവികാരങ്ങളെ പാട്ടിൽ അവർ പൂപോലെ വിരിയിച്ചു. പാട്ടിനപ്പുറം പ്രേമം പൂത്തിറങ്ങുന്ന ഒരിടമായിരുന്നു അത്. രാഗാത്മകതയിൽ പ്രേമത്തെ ലയിപ്പിച്ചു. ക്ലാസിക്കൽ ഗരിമ കൊണ്ടേ പാട്ടിന്റെ പൂട്ടുകൾ തുറക്കാനാവൂ എന്നവർ വിശ്വസിച്ചു. എല്ലാ ജീവിത ഭാവങ്ങളെയും പാട്ടിൽ ആവിഷ്കരിച്ചു. സുശീലയോട് നമുക്കൊരു ശാബ്ദിക ബന്ധുത്വം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്.
ആശ്ലേഷിക്കുന്ന ഗാനങ്ങൾ
സുശീലയുടെ പാട്ടുകളിലെ സംഗതികൾ ഒരിന്ദ്രജാലം കണക്കെ നമ്മുടെ കാതുകളെ ആശ്ലേഷിക്കുന്നു. ഭക്തിയുടെ സൗമ്യതലങ്ങൾ കേൾവിക്കാർക്ക് കാട്ടിക്കൊടുത്തു. ബൃഗകളുടെ അന്യാദൃശത്തെളിച്ചമുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഗാനങ്ങളിൽ. രാഗാത്മകമായിരിക്കെ തന്നെ ഭാവാത്മകവുമായിരുന്നു അവ. സുശീലയുടെ ശബ്ദം ആഴത്തിൽ നിന്നുയർന്ന് ഗിരിശൃംഗങ്ങളെ തൊട്ടുവരുന്ന കാറ്റുപോലെയാണ്. ശ്രുതിയുടെ ലയസ്ഥിരതയും പ്രധാനമായിരുന്നു. വിവിധ സ്ഥായികൾ, തീവ്രതയാർന്ന ഗമക സഞ്ചാരങ്ങൾ, ശബ്ദാഗാധത, ആലാപനവേഗം, വികാര വൈവിധ്യം, ഭാവപ്രകാശനം, ശബ്ദത്തിന്റെ ഹാർമണിക് ഘടന എന്നിവയിൽ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് അവർ വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നു.
ബഹുസ്വരമാണ് സുശീലയുടെ ഗാനങ്ങൾ. പ്രേമഗാനങ്ങൾ, ദുഃഖഗാനങ്ങൾ, നാടോടി ഗാനങ്ങൾ, താരാട്ടുപാട്ടുകൾ, യേശുദേവ ഗാനങ്ങൾ, വീരരസ ഗാനങ്ങൾ, ശൃംഗാര ഗാനങ്ങൾ, സംഘഗാനങ്ങൾ അങ്ങനെ എത്ര തരം പാട്ടുകൾ. 1960ൽ പുറത്തുവന്ന സീത എന്ന ചിത്രത്തിലെ ‘പാട്ടു പാടിയുറക്കാം ഞാൻ’ (ദക്ഷിണാമൂർത്തി) എന്ന പാട്ട് പാടിയാണ് സുശീല മലയാള ചലച്ചിത്ര സംഗീതത്തിലേക്ക് വരുന്നത്.
ദേവദാരു പൂത്ത ഗാനങ്ങൾ
ദേവരാജൻ മാഷിന്റെ പാട്ടുകളാണ് അവർ കൂടുതലും പാടിയത്. മാഷിന്റെ ഇഷ്ട ഗായിക കൂടിയാണ് സുശീല. കൽപനയാകും, പെരിയാറേ (എ.എം രാജ) മാലിനിനദിയിൽ (യേശുദാസ്), ആകാശപ്പൊയ്കയിൽ (കമുകറ), മകരം പോയിട്ടും (ജയചന്ദ്രൻ), അറിയുന്നീല ഭവാൻ, രാജശിൽപി, സമയമാം നദി, പള്ളിയരമന, പാമരം പളുങ്ക് കൊണ്ട്, മാറോടണച്ചു ഞാൻ, കല്യാണ സൗഗന്ധിക, തുറന്നിട്ട ജാലകങ്ങൾ, ശ്രാവണ ചന്ദ്രിക, ചന്ദ്രകിരണം ചാലിച്ചെടുത്തൊരു, കാദംബരീ പുഷ്പ തടത്തിൽ... അങ്ങനെ നീളുന്നു ആ നിര.
ഇനി അവരുടെ മറ്റ് ഗാനങ്ങളിലേക്ക് കടന്നാൽ അവയിലെ ശബ്ദ തീവ്രതക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണാനാവും. ദേവദാരു പൂത്തു, തത്തപ്പെണ്ണേ തഞ്ചത്തിൽ വാ, രാജമല്ലിപ്പൂവിരിക്കും, നളചരിതത്തിലെ നായകനോ, പൂന്തേനരുവി... ‘പ്രിയതമാ...’ എന്ന പാട്ടിലെ വിരഹം അതിന്റെ പാരമ്യത്തിൽ എത്തുന്നത് സുശീലയുടെ ശബ്ദത്തിലാണ്. ‘നളചരിതത്തിലെ’ എന്ന പാട്ടിൽ ഒരേ സമയം പ്രേമവും കാമവും ഒത്തിണങ്ങി നിൽക്കുന്നതും സുശീലയുടെ ശബ്ദ പ്രയുക്തതകളിലാണ്. സംഘഗാനവും യുഗ്മഗാനവും എത്ര വേണമെങ്കിലുമുണ്ട് അവരുടെ ശബ്ദത്തിൽ. ‘കന്നിപ്പളുങ്കേ’ എന്ന ഗാനം ഒരു സംഘഗാനമാണെങ്കിൽ കൂടി അതിൽ സുശീലയുടെ ശബ്ദം മുമ്പേ വരുന്നു. യുഗ്മഗാനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ സഹ ഗായകരെ കൃത്യമായി അറിഞ്ഞാണ് അവർ പാടിയിരുന്നത്. അന്നു നിന്നെ (രാജ), സീതാദേവി (ജയചന്ദ്രൻ), കൈനിറയെ വളകളിട്ട (യേശുദാസ്), കന്യാമറിയമേ (ജാനകി), അമ്പാടിക്കുയിൽ കുഞ്ഞേ (മാധുരി), ഇശൈ അരശി (ജാനകി)...
ഗമകങ്ങളും സ്വരക്കനവും
സുശീലയുടെ പാട്ടിൽ പൊതുവേ മൗനസഞ്ചാരമോ ഇടക്കുള്ള അർഥ വിന്യാസമോ വിരാമമോ ഒന്നും ഉണ്ടാകാറില്ല. പകരം ഗമകദീർഘമായ ഒരാലാപനത്തിന്റെ സാന്ദ്രതയിൽ ഗാനം കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയവും സ്വരൂപ നിഷ്ഠവുമായിത്തീരുന്നു. ഗമകങ്ങളും സ്വരക്കനവുമെല്ലാം ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ഭാവത്തിന്റെ ഒരതുല്യ മുഹൂർത്തം ആ ഗാനങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നു. ഇത് അക്ഷരങ്ങളിലോ വാക്കുകളിലോ ഒന്നും ഊന്നിയിട്ടുള്ളതല്ല. എന്നിട്ടുപോലും ദേവരാജൻ മാഷിന്റെ കനപ്പെട്ട പാട്ടുകൾ മുഴുവൻ സുശീലയുടേതു കൂടിയാകുന്നു.
പാട്ടിലുള്ള അകൃത്രിമമായ ഒരു പ്രവാഹഗതിയാണ് സുശീലയുടെ വിജയം. ആഘോഷാനന്ദങ്ങൾ തിമിർക്കുന്ന എത്രയോ ഗാനങ്ങൾ ആ പാട്ടു പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ട്. ‘നക്ഷത്ര കിന്നരന്മാർ, കാ ലൈ തെൻട്രൽ പാടിവരും, പൂവിട്ട് പൂവിട്ട്... എന്നിവയിലെല്ലാം ആഹ്ലാദം അലയടിക്കുന്നു. ദുഃഖഗാനങ്ങളിലും താരാട്ടുപാട്ടുകളിലുമാണ് സുശീലയുടെ ആലാപന മികവുകൾ ഏറ്റവും പ്രകടമായത്. നീയും വിധവയോ, കിനാവിന്റെ കുഴിമാടത്തിൽ, കണ്ണുതുറക്കാത്ത, താജ് മഹൽ നിർമിച്ച രാജശിൽപി, വാടക വീടൊഴിഞ്ഞു, കരയൂ നീ കരയൂ, ആണ്ടവനെ ഉൻ പാദങ്കളെയ്, അങ്ങനെ കണ്ണീരുപ്പു വീണു നനഞ്ഞ എത്രയോ അനശ്വര ഗാനങ്ങൾ. ആലോലം പൂമുത്തെ, രാരീരം പാടുന്നു ഞാൻ... എന്നിങ്ങനെ താരാട്ടുകൾ.
യേശു മഹേശനെക്കുറിച്ചുള്ള നിരവധി ഗാനങ്ങൾ സുശീലയുടെ ശബ്ദത്തിൽ നാം കേട്ടു. ബാവായ്ക്കും പുത്രനും, ഈശോ മറിയം, ദൈവ പുത്രന്, മാതാവേ മാതാവേ, യറുസലേമിലെ, ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചകളെ, യേശുമഹേശാ... അങ്ങനെയുള്ള പാട്ടുകൾ. ഇതിൽ പല ഗാനങ്ങളിലും ശോകഭാവത്തിന്റെ നിഴൽ വീണുകിടപ്പുണ്ട്. ‘ആകാശങ്ങളിലിരിക്കും’, ‘മുൾക്കിരീടമിതെന്തിന്’... എന്നിവ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.
കണ്ണുതുറക്കാത്ത ദൈവങ്ങളേ
‘കണ്ണുതുറക്കാത്ത ദൈവങ്ങളേ’ എന്ന ശോകഗാനത്തിൽ സുശീലയുടെ ശബ്ദം സൗമ്യവിതാനങ്ങളിലേക്ക് പടരുന്നുണ്ട്. വിളംബഭാവം, ശബ്ദക്രമീകരണം, ആലാപനവേഗം എന്നിവയാൽ പ്രകാശിതമായ ഈ ഗാനം ആരിലും ശോകമുണർത്തും.
പ്രേമവികാരങ്ങളെ ഉദാത്തവും ഉന്മത്തവുമാക്കി നിറയുന്ന പാട്ടിന്റെ ഒരു സവിശേഷ വഴി സുശീലയിലെ ഗായിക സ്വായത്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രേമകവിതകളേ, അജ്ഞാത ഗായകാ, ചെല്ലമണിപ്പൂങ്കുയിലുകൾ, പുഷ്പ സായകാ നിൻ, മാനത്തെ മഴമുകിൽ, പ്രണയകലാ വല്ലഭാ... ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ നിരവധി ഗാനങ്ങൾ. വ്യത്യസ്ത വികാരങ്ങളുടെ ഒരു സമുച്ചയം തന്നെയായിരുന്നു സുശീലയുടെ പാട്ട്. ഒരു കാലത്തെ കൗമാര സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് കൂട്ടായിനിൽക്കാൻ ആ ശബ്ദത്തിന് കഴിഞ്ഞത് അതിനാലാണ്. ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിത ഭാവങ്ങൾ അവരുടെ വൈകാരികതയിൽ മനസ്സിലാക്കിയാണ് സുശീല പാടുന്നത്. അത് വാക്കുകളിൽ ഊന്നിയുള്ള ആലാപന സംവിധാനമല്ല, പകരം സമഗ്രമായ ഒരാകർഷകത്വത്തിന്റെ ഭാവ പ്രകടനമാണ്. സ്ത്രീയുടെ പ്രണയദാഹങ്ങളെയും മോഹങ്ങളെയും പാട്ടിലെ ശബ്ദ വൈകാരികതയിൽ ഉദാത്തമാക്കിയത് യഥാർഥത്തിൽ സുശീലയാണ്. ഒരേ സമയം പ്രേമത്തെയും കാമത്തെയും പാട്ടിന്റെ അകത്തളത്തിൽ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തുനിർത്താൻ സുശീലക്കായി. ‘പ്രണയകലാവല്ലഭാ’ എന്ന് സുശീല പാടുമ്പോൾ അതിൽ രതിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ശരീരനിഷ്ഠമല്ലാത്ത ഒരു പ്രേമത്തിന്റെ കിനിവാണുള്ളത്. വിധേയത്വമാർന്ന ഒരു പ്രേമത്തിന്റെ അടരുണ്ട് ‘കനവിൽ കനവിൽ വന്നെൻ’ എന്ന പാട്ടിൽ.
കാൽപനിക ചാരുതകൾ
കാൽപനിക ചാരുതയുള്ള നിരവധി ഗാനങ്ങൾ സുശീലയുടേതായി വന്നു. കൽപനയാകും, പ്രത്യുഷ പുഷ്പമേ, കനക പ്രതീക്ഷതൻ... അങ്ങനെയുള്ളത്. സുശീലയുടെ സംഗീതഭാവനയുടെ സൗന്ദര്യം അറിയണമെങ്കിൽ ‘നെഞ്ചം മറപ്പതില്ലെ’ എന്ന തമിഴ് ഗാനം കേട്ടാൽ മതിയാകും. ഗഹനമായ ഒരു ശബ്ദത്തിന്റെ രാഗാലാപന പ്രവാഹം ഇവിടെ നാമറിയുന്നു. കവിതയും സംഗീതവും തമ്മിലുള്ള ഇണക്കത്തിൽ സുശീലയുടെ ശബ്ദം മന്ദ്രമധുരമാകുന്നുണ്ട്. ‘പതിവായി പൗർണമി തോറും, ‘പ്രത്യുഷ പുഷ്പമേ’ എന്നീ ഗാനങ്ങളിൽ മേൽപറഞ്ഞ മേളനം സാധ്യമാകുന്നു. ത്രിസ്ഥായികളിൽ പാടി വിടരുന്ന ശബ്ദപ്പൊലിമയുണ്ട് സുശീലയിൽ. ഓമനത്തിങ്കൾപ്പക്ഷി, പാതിരാ തണുപ്പു വീണു... എന്നീ ഗാനങ്ങൾ മന്ദ്രസ്ഥായിയിൽ പാടി ഫലിപ്പിച്ചതായിരുന്നു.
ജനം ഏറ്റുപാടിയ ഗാനങ്ങൾ
മധ്യമ കാലത്തിൽ സുശീല ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ ജനങ്ങൾ ഏറ്റുപാടിയവയാണ്. പൂവുകൾക്ക് പുണ്യകാലം, പാമരം പളുങ്കു കൊണ്ട്... എന്നിങ്ങനെ. ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ഗാനങ്ങളിലാണ് സുശീലയുടെ ശബ്ദത്തിന്റെ പഞ്ച് ആളുകൾ അറിഞ്ഞത്. സുൽത്താന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ, നാദാപുരം പള്ളിയിലെ, നാണം കുണുങ്ങികളെ... ഇങ്ങനെ സുശീലയുടെ ഗാനങ്ങളിലെ പ്രവാഹഗതികൾക്കാണ് കൂടുതൽ ഭംഗി. നാടോടി ഗാനങ്ങളിൽ സുശീലയുടെ ശബ്ദത്തിന് സവിശേഷ ഭാവമുണ്ട്. കാട്ടുകുറിഞ്ഞി കാട്ടുകുറിഞ്ഞി, മകരം പോയിട്ടും... അങ്ങനെയുള്ള ഗാനങ്ങൾ. ഇതിൽതന്നെ കഥ പറയുന്ന പാട്ടുകൾ അവരുടെ സ്വരത്തിൽ നാം കേട്ടു. പഞ്ചതന്ത്രം കഥയിലെ, സീതാദേവി, വനവേടനമ്പെയ്ത... എന്നിവ ശ്രദ്ധേയമാണ്.
ഭക്തിഗാനങ്ങളിൽ സുശീലയുടെ സ്വരം സാന്ദ്രമായ അനുഭൂതിയുണർത്തി. തെച്ചി മന്ദാരം, ജ്ഞാനപ്പഴം നീയല്ലേ, കൃഷ്ണാ കമലനയന, പൊന്നമ്പല നട... ഇങ്ങനെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ഗമക സഞ്ചാരങ്ങൾ, ആഴത്തിലുള്ള ശബ്ദ വിശേഷങ്ങൾ എന്നിവ സുശീലയുടെ പാട്ടവതരണങ്ങളെ ശ്രദ്ധേയമാക്കി. അതിഭാവുകത്വമുള്ള പാട്ടുകളിൽ സുശീലയുടെ ശബ്ദത്തിന് മാറ്റേറി. സൗന്ദർരാജന്റെ കൂടെയുള്ള ‘അത്താൻ എൻ അത്താൻ’, ‘കർപ്പൂര ബൊമ്മെ’ എന്നിവയെല്ലാം സൂപ്പർ ഹിറ്റുകളാണ്. ‘അറിയുന്നീല ഭവാൻ’ എന്ന പാട്ടിലെ അർത്ഥനകൾ സുശീല പാടി ഫലിപ്പിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. അതിലെ പ്രണയ സമർപ്പണത്തെ അത്രക്കും സംഗീതാത്മകമായാണ് സുശീലയുടെ ശബ്ദം പരിചരിക്കുന്നത്. പാട്ടിലെ ഭാവസത്തയെ സമഗ്രമാക്കിയാണ് സുശീലയുടെ ആലാപനം മികവ് പുലർത്തുന്നത്. ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തിൽനിന്ന് നേടിയ സമഗ്രതയും സാകല്യവും അവരുടെ പാട്ടിനെ ഉദാത്തമാക്കുന്നു.
ശബ്ദതീവ്രതയെ ഒതുക്കി അനായാസം പാടാനുള്ള കഴിവാണ് അവരെ വ്യത്യസ്തയാക്കുന്നത്. ‘രാപ്പാടി പാടുന്ന യാമങ്ങളിൽ’ എന്ന പാട്ടിലൊക്കെ ഈ മിതത്വശൈലി കാണാം.
ജീവിതം
1935ൽ ആന്ധ്രയിലെ വിജയനഗരത്തിൽ ജനിച്ച സുശീല ചെറുപ്പത്തിലേ സംഗീതം അഭ്യസിച്ചു. മഹാരാജ മ്യൂസിക് കോളജ്, തമിഴ്നാട് ഗവൺമെന്റ് സംഗീത കോളജ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി സംഗീതം പഠിച്ചു. തെലുങ്ക് സിനിമയിലാണ് ആദ്യം പാടിയത്. ആറുഭാഷകളിലായി പതിനെട്ടായിരത്തോളം പാട്ടുകൾ പാടിയ സുശീലക്ക് അഞ്ചു തവണ മികച്ച ഗായികക്കുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു. 2008ൽ പത്മഭൂഷൺ അവരെ തേടിയെത്തി. രണ്ടുതവണ മികച്ച ഗായികക്കുള്ള കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു.
മലയാളത്തിന്റെ സ്വന്തം...
മലയാളത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ സംഗീത സംവിധായകർക്കുവേണ്ടിയും സുശീല ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യുഷ പുഷ്പമേ, വിലാസലോലുപയായി, മുറ്റത്തൊരു പന്തൽ (ദക്ഷിണാമൂർത്തി), ഇക്കരയാണെന്റെ, ഗംഗയാറൊഴുകുന്ന (ബാബുരാജ്), അന്നു നിന്നെ, തച്ചോളി വീട്ടിലെ, മങ്കമാരെ മയക്കുന്ന (കെ. രാഘവൻ), വർഷമേഘമേ, പത്മതീർഥക്കരയിൽ (എം.എസ്.വി), കല്യാണപ്രായത്തിൽ, അമ്പാടിപ്പൂങ്കുയിലേ (സലിൽ ചൗധരി), ദ്വാരകേ, മല്ലീസായക (എം.കെ. അർജുനൻ), വിവാഹമണ്ഡപത്തിൽ, കാടുറങ്ങി കടലുറങ്ങി (എം.ബി.എസ്), വൃശ്ചികരാത്രിതൻ, ആഗ്രഹം ഒരേയൊരാഗ്രഹം (എ.ടി. ഉമ്മർ), കിനാവിൽ ഏദൻ തോട്ടം, ദേവദാരു പൂത്തു (ശ്യാം), മുല്ലപ്പൂമണമോ, നവമീ ചന്ദ്രികയിൽ (കെ.ജെ. ജോയ്), മനസ്സു മനസ്സിന്റെ, നീയെന്റെ വെളിച്ചം (ആർ.കെ. ശേഖർ)...
ഷീല എന്ന അഭിനേത്രക്ക് പാടിയപ്പോഴാണ് സുശീലയുടെ പാട്ടിന്റെ ഭാവങ്ങൾ മുഴുവൻ തെളിഞ്ഞത്. പൂന്തേനരുവി, പള്ളിയരമന, ഉദയഗിരിക്കോട്ടയിലെ, ശ്രാവണ ചന്ദ്രിക... അങ്ങനെ എത്രയെത്ര പാട്ടുകൾ. സംഗീതത്തിന്റെ ഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യവും സൂക്ഷ്മവുമായ അവബോധം അതിന്റെ പരമ്പരാഗതവും ചരിത്രപരവുമായ ആലോചനകളായി സുശീലയിൽ എക്കാലവും തുടരുന്നുണ്ട്. ആധുനിക സംഗീത സംസ്കൃതിയുടെ പ്രയാണ പഥങ്ങളിൽ സുശീലയുടെ ഗാനങ്ങൾ എന്നും സുരക്ഷിതമായിരിക്കും. അപൂർവ ഗായികമാരുടെ അഗ്രിമസ്ഥാനത്തേക്ക് അവർ അനായാസമായി നടന്നുകയറിയത് അതുകൊണ്ടാണ്.